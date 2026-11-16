변요한♥티파니, 사람들 다 보는데 애정행각…“너무 사랑스러워”

배우 변요한 티파니영. 웨이브 캡처

배우 변요한(왼쪽)과 그룹 소녀시대의 티파니 영. 변요한 인스타그램 캡처

배우 변요한과 그룹 소녀시대 멤버 겸 배우 티파니 영이 결혼 후 처음으로 공식 석상에 함께 등장해 달콤한 신혼 분위기를 자아냈다.두 사람은 지난 15일 서울 구로구 고척스카이돔에서 열린 ‘2026 멜론뮤직어워드’(MMA 2026) DAY2에 ‘올해의 아티스트’ 부문 시상자로 참석했다.이날 변요한과 티파니 영은 다정하게 팔짱을 낀 채 무대에 올랐다. 이동하던 중 티파니 영이 잠시 휘청거리자 변요한은 놀란 표정으로 아내를 살폈고, 티파니 영은 미소를 지으며 남편과 눈을 맞췄다.무대 위에서도 변요한의 아내 사랑은 이어졌다.변요한은 “저는 이번이 MMA 첫 참석인데, 우리 티파니 씨는 이 무대에 서신 적이 있더라”고 말문을 열었다.이에 티파니 영은 “2009년 제1회 멜론뮤직어워드에서 소녀시대 멤버들과 함께했던 잊지 못할 순간이 있다”고 회상했다.변요한은 “그때 무려 6관왕을 차지하셨다더라”며 아내의 활약을 언급했다. 티파니 영이 손가락으로 브이(V) 포즈를 취하자 그는 “너무 사랑스러우셔서 제가 리액션을 못 했다”고 말해 웃음을 자아냈다.이어 티파니 영이 “너무 제 이야기만 하는 것 같다. 요한 씨 이야기도 해달라”고 하자 변요한은 “티파니 씨 이야기를 하는 것만으로도 만족한다”고 답하며 애정을 드러냈다.이날 티파니 영은 내년 데뷔 20주년을 맞는 소녀시대의 활동 계획에 대해서도 언급했다. 그는 “열심히 준비 중이다. 좋은 모습으로 인사드릴 수 있도록 준비하고 있으니 많이 기대해 달라”고 밝혔다.이번 시상식은 두 사람이 혼인신고를 마친 뒤 처음으로 함께 참석한 공식 행사라는 점에서 더욱 관심을 모았다.변요한과 티파니 영은 2024년 공개된 디즈니+ 시리즈 ‘삼식이 삼촌’에서 호흡을 맞추며 인연을 맺었다. 이후 지난해 12월 결혼을 전제로 교제 중이라고 밝혔으며, 지난 2월 혼인신고를 마치고 법적 부부가 됐다.온라인뉴스부