마이크 켜진 줄 모르고 “당신 성기 때문이냐” 농담…호주 총리 또 논란 [월드픽]

2026년 11월 13일 튀르키예 안탈리아에서 열린 COP31 유엔 기후 정상회의에서 앤서니 알바니지 호주 총리(왼쪽)와 협상 및 에너지 장관 크리스 보웬이 투자자 원탁 조찬 행사에 참석한 모습. AP 연합뉴스

2026년 11월 13일 튀르키예 안탈리아에서 열린 COP31 유엔 기후 정상회의에서 앤서니 알바니지 호주 총리와 협상 및 에너지 장관 크리스 보웬이 투자자 원탁 조찬 행사에 참석한 모습. AP 연합뉴스

호주 총리 앤서니 알바니즈가 2026년 아세안 정상회의 기간 중 마닐라 항구에서 필리핀 국방장관 길베르토 테오도로와 호주 필리핀 대사 마크 인네스-브라운의 서명식을 지켜본 후 HMAS 스탈워트 갑판에서 기자회견을 열고 언론과 대화하고 있다. AP 연합뉴스

과거 성적인 농담을 해 파문이 일었던 앤서니 앨버니지 호주 총리가 최근 국제 행사장에서 마이크가 켜진 줄 모르고 자국 장관과 저속한 농담을 나눈 사실이 알려져 논란이 일고 있다.15일(현지시간) AFP 통신과 호주 방송 7뉴스 등에 따르면 앨버니지 총리는 지난 13일 튀르키예 안탈리아에서 열린 제31차 유엔기후변화협약 당사국총회(COP31) 행사장에서 휴식 시간에 크리스 보언 호주 기후변화·에너지부 장관과 대화를 나눴다.앨버니지 총리는 이 자리에서 보언 장관에게 “심장 박동에 영향을 줄 수 있다”며 휴대전화를 가슴 주변에 두지 말라고 조언했다.그는 보언 장관이 “휴대전화를 (바지) 주머니에 넣으면 더 걱정된다”고 답하자, “당신의 성기 때문이냐”고 농담했다. 이에 보언 장관은 웃으며 “심장보다 더 중요할 수도 있겠다”고 답했다.이들은 주변에 마이크가 켜져 있고 카메라로 영상이 촬영 중인 상황인 줄 모른 채 성적 농담을 주고받았고, 7뉴스가 이 대화를 영상과 함께 공개해 논란이 벌어졌다.호주 총리실 대변인은 AFP에 “(총리와 장관이) 회의 중간에 농담을 주고받던 중이었다”고 해명했지만, 논란은 이어지고 있다.앨버니지 총리가 저속한 농담으로 논란을 일으킨 사례는 이번이 처음은 아니다. 그는 올해 5월 정상회담을 위해 호주를 방문한 다카이치 사나에 일본 총리한테서 받은 과일 선물을 성적 희화화의 대상으로 삼았다는 비판을 받았다.앨버니지 총리는 7월 공개된 팟캐스트 영상에서 진행자가 멜론을 양손으로 든 듯한 손짓을 하자 비슷한 손동작을 했고 “멜론이 아름다웠다”고 발언했다.이에 야마가미 신고 전 주호주 일본 대사는 호주 언론에 실은 기고를 통해 앨버니지 총리의 멜론과 관련한 발언이 무례한 성적 농담이라며 “모욕적이고 경솔하다”고 비판했다.앞서 그는 같은 달 코미디 팟캐스트에 출연해 호주 출신 유명 여가수와 잠자리를 원한다는 취지의 답변을 했다가 파문이 일자 결국 사과하기도 했다.당시 잘리 스테걸 무소속 의원은 “총리가 그런 게임에 참여하는 것은 전적으로 부적절하다”며 “반대하는 법을 배우고 모범을 보이며 이를 성차별적이라고 지적할 수 있어야 한다”고 비판했다.하승연 기자