“사지 말라는데 줄 섰다”…CNN도 주목한 남대문 ‘스카프 아저씨’

재치 있는 입담으로 유명해진 일명 ‘남대문 스카프 아저씨’. SBS 생활의 달인 방송화면

재치 있는 입담으로 소셜미디어(SNS)에서 화제를 모은 이른바 ‘남대문 스카프 아저씨’가 몰려드는 방문객으로 인해 임시 휴업에 들어갔다. 인스타그램(@nam_dadaguri) 캡처

이른바 ‘남대문 스카프 아저씨’로 SNS에서 유명세를 탄 상인 A씨의 서울 중구 남대문시장 점포 앞에 경찰이 몰려드는 인파를 관리하고 있다. SNS 캡처

손님에게 물건을 사지 말라고 말하는 독특한 판매 방식으로 화제를 모은 서울 남대문시장의 ‘스카프 아저씨’가 미국 CNN과 영국 가디언 등 해외 주요 언론의 주목을 받았다.CNN은 지난 14일(현지시간) ‘한국의 화제 인물 스카프맨은 손님들에게 물건을 사지 말라고 하지만, 사람들은 여전히 줄을 선다’는 제목의 기사를 통해 남대문시장의 한 스카프 판매상을 집중 조명했다.CNN은 대부분의 상인이 물건을 팔기 위해 애쓰는 것과 달리, 이 상인은 정반대의 방식으로 인터넷에서 예상치 못한 인기를 얻었다고 소개했다.‘남대문 스카프 아저씨’로 불리는 그는 손님에게 상품을 권하기보다 구매를 말리고, 물건을 고르는 모습을 놀리거나 장사를 그만두는 편이 낫겠다는 농담까지 건넨다.그러나 이 같은 이른바 ‘역발상 판매법’은 오히려 손님들을 끌어모았다. 스카프 6장을 1만원에 판매하는 작은 가게 앞에는 그를 직접 만나려는 사람들이 몰려들고 있다.CNN은 한국어로 오가는 농담을 이해하지 못하는 외국인 관광객들까지 가게를 찾고 있다며, 손님들에게 스카프 자체보다 판매상과의 만남이 더 중요한 목적이 된 것으로 보인다고 전했다.실제로 인천에서 약 1시간 30분을 이동해 가게를 찾았다는 한 손님은 스카프보다 아저씨를 직접 보는 데 관심이 있다고 밝혔다. 한 차례 방문에 실패했지만 다시 찾아올 의향도 드러냈다.그의 인기는 온라인으로도 이어졌다. 인스타그램 팔로워는 10만명을 넘어섰고, 최근 개설한 온라인 쇼핑몰에서는 첫 판매 물량이 24시간 만에 모두 팔렸다.주문이 한꺼번에 몰리자 오히려 고객들에게 주문 취소를 요청하는 상황까지 벌어졌다고 CNN은 전했다.앞서 영국 일간 가디언도 지난 12일 ‘1달러짜리 스카프 판매상이 어떻게 서울의 최대 명소가 됐나’라는 제목으로 그의 인기를 집중 조명했다.가디언은 남대문시장 주요 골목에 경찰과 사설 경비원들이 배치되고, 번호표를 받은 손님들이 한 시간 넘게 줄을 서는 모습을 전했다.특히 손님에게 돈을 쓰지 말라고 하거나 어울리지 않는다는 말을 건네는 판매 방식이 기존의 상식을 뒤집으며 인기를 얻었다고 분석했다.다만 갑작스러운 유명세가 마냥 반가운 것만은 아니다. 몰려든 인파가 주변 상점의 영업을 방해하고 안전 문제까지 불거지면서 가게가 임시 휴업하는 일도 발생했다.가디언에 따르면 판매상은 영업시간 공개를 중단하고 주변 상인들에게 불편을 끼친 데 대해 사과했다. 갑작스러운 관심으로 상당한 부담과 불안감을 느끼고 있다는 심경도 밝혔다.CNN 역시 그가 여러 언론의 인터뷰 요청을 거절했으며, 취재진도 사흘 연속 가게를 찾은 끝에 문을 닫는 모습을 잠깐 볼 수 있었다고 전했다.그러면서 소셜미디어가 평범한 사람을 하루아침에 유명인으로 만드는 시대에, 자신의 물건을 사지 말라고 말하는 상인이 뜻밖의 성공을 거뒀다고 평가했다.김유민 기자