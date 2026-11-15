(영상)“기대는 순간 창틀 통째로 떨어졌다”…호텔서 20대女 추락사 [월드픽]

남자친구와 대화 중 복도 창가에 앉아

기대는 순간 구조물 이탈하며 추락

경찰, 창틀 설치 상태 등 사고 원인 조사

브라질의 한 호텔에서 20대 여성이 7층 창문에 몸을 기대던 중 창틀 구조물이 떨어져 나가면서 추락해 숨지는 사고가 발생했다. 당국 제공

브라질의 한 호텔에서 20대 여성이 7층 창문에 몸을 기대던 중 창틀 구조물이 떨어져 나가면서 추락해 숨지는 사고가 발생했다. 당국 제공

브라질의 한 호텔에서 20대 여성이 7층 창문에 몸을 기대던 중 창틀 구조물이 떨어져 나가면서 추락해 숨지는 사고가 발생했다. 당국 제공

브라질의 한 호텔에서 20대 여성이 7층 창문에 몸을 기대던 중 창틀 구조물이 떨어져 나가면서 추락해 숨지는 사고가 발생했다. 당시 상황은 호텔 내부 폐쇄회로(CC)TV에 고스란히 담겼다.4일(현지시간) 브라질 매체 UOL 등에 따르면 지난 3일 오전 1시 30분쯤 브라질 마라냥주 상루이스의 리우 포티 호텔 7층에서 26세 여성 헤나타 헤베카 네그랑 살다냐 두스 산투스가 추락해 사망했다.호텔 CCTV 영상에는 사고 직전 남자친구와 함께 복도를 걷던 헤나타의 모습이 담겼다. 두 사람이 복도의 창문 근처를 지나다 남성이 비틀거리며 창문에 기대자 창문이 열렸다. 이후 남성은 창문을 닫았고 여성은 대화하며 해당 창틀에 앉았다. 헤나타가 창문에 기대는 순간, 알루미늄 구조물이 갑자기 떨어져 나갔다. 창틀이 무너지면서 몸을 지탱하지 못한 헤나타는 그대로 건물 아래로 추락했다.사고 직후 남자친구는 상황을 즉각 인지하지 못한 듯 약 10초간 그대로 서 있다가 창문 밖을 확인하는 모습이다. 이후 호텔 직원이 현장에 다가와 상황을 확인했다.헤나타는 호텔 출입구 위쪽에 설치된 차양 구조물에 떨어진 것으로 알려졌다. 현장에서 응급조치가 이뤄졌지만 결국 숨졌다.당초 현지 경찰은 추락 경위를 파악하는 과정에서 여러 가능성을 검토했다. 그러나 호텔 CCTV를 분석한 뒤 범죄보다는 사고에 무게를 두고 수사하고 있다.브라질 현지 매체 이미란치에 따르면 경찰은 피해자의 남자친구를 경찰서로 불러 사고 당시 상황 등에 대한 진술을 들었다. 두 사람이 사고 전 술을 마셨는지도 조사 대상에 포함됐다.현지 매체 휴고 글로스는 경찰 조사 내용을 인용해 두 사람이 당시 술을 마셨으며, 남자친구도 사고 당일 밤 술을 마셨다고 진술했다고 보도했다. 다만 남자친구는 현재 용의자로 지목된 상태는 아닌 것으로 전해졌다.마라냥주 공공안전국은 사고 원인을 밝히기 위해 호텔 현장에 대한 감식 조사를 진행했다고 밝혔다. 특히 추락 사고가 발생한 창문의 구조를 분석해 알루미늄 구조물이 떨어져 나간 원인을 확인하고 있다.당국은 현재까지 구조물이 이탈한 구체적인 원인이나 호텔 측의 안전관리상 문제 여부를 판단할 만한 기술적 결론은 나오지 않았다고 설명했다.사고가 발생한 호텔 측은 공식 성명을 통해 유족과 지인들에게 애도를 표했다.호텔 측은 사고 발생 직후부터 관계 당국에 협조하고 있으며, 경찰의 조사와 사고 경위 확인을 위해 필요한 절차에 협력하고 있다고 밝혔다.또 투숙객과 직원, 방문객의 안전을 중요한 관리 과제로 삼고 있다며 내부 안전 예방 절차를 지속적으로 점검하고 개선하겠다고 덧붙였다.한편 현지 매체가 공개한 호텔 내부 사진을 보면 사고가 발생한 곳은 객실 내부가 아닌 투숙객들이 오가는 복도였다. 창문은 바닥에 가까운 위치까지 이어지는 넓은 알루미늄·유리 구조물로 설치돼 있었으며, 해당 구간에는 별도의 난간이나 안전망이 눈에 띄지 않았다.사고 이후 호텔 측은 창문 구조물 일부가 떨어져 나간 자리에 임시 가림막을 설치한 것으로 전해졌다.경찰은 창틀의 설치 및 고정 상태 등에 문제가 있었는지 등을 포함해 정확한 사고 원인을 계속 조사하고 있다.이보희 기자