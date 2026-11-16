“남자도 밤길 걸을 때 무서워요” 서울男 4명 중 1명, ‘귀갓길 불안’ 호소했다

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서울에 거주하는 청년 남성 4명 중 1명은 늦은 밤 귀가하거나 대중교통을 이용할 때 불안함을 느끼는 것으로 나타났다. 여성의 경우 10명 중 6명꼴이다.지난달 30일 서울시여성가족재단에 따르면 재단 양성평등안전사업본부는 서울 거주 만 19~34세 청년 2647명을 대상으로 조사한 결과를 담은 보고서 ‘서울시 청년의 양성평등 인식 기반 생애 전망과 정책 요구’를 공개했다.조사 결과 ‘야간에 귀가하거나 대중교통·택시를 이용할 때 불안함을 느낀다’는 응답은 여성 59.1%, 남성 26.3%로 나타났다. 여성의 불안 비율이 남성보다 32.8% 높았지만, 남성 역시 4명 중 1명 이상이 귀갓길 불안을 느꼈다.성별에 따른 역할 기대가 부담스럽다는 응답은 여성 34.7%, 남성 34.5%로 거의 유사했다. 남녀 모두 3명 중 1명꼴로 성역할에 따른 부담을 느끼고 있는 셈이다.성별에 따른 현실적인 고민은 달랐다. 여성은 임금·평가 등 직장 내 차별과 경력 단절, 돌봄 부담을 상대적으로 크게 우려했다. 남성은 신체적으로 힘든 업무가 집중되는 문제와 주거 마련, 데이트·결혼 및 양육 비용에 대한 부담을 호소했다.결혼과 출산에 대한 인식에서도 차이가 나타났다. 결혼을 원하지 않는다는 여성은 25.6%로 남성(12.8%)의 약 두 배였다. 출산·입양을 원하지 않는다는 응답도 여성 32.3%, 남성 16.0%로 나타났다.청년들이 가장 중요하게 생각하는 삶의 가치는 ‘안정적인 삶’(52.8%)이었다. 이어 ‘높은 소득’(20.6%), ‘일과 삶의 균형’(16.3%) 순이었다.재단은 성별에 따라 다른 어려움을 고려해 공정한 노동환경을 조성하고, 안전한 이동 환경과 사회적 관계망을 강화하는 등 청년들의 삶 전반을 지원하는 정책이 필요하다고 제언했다.김민지 기자