‘이효리 남편’ 이상순, 안타까운 건강 상태… “서 있기 힘들어”

이효리·이상순 부부. MBC FM4U ‘완벽한 하루 이상순입니다’ 인스타그램 캡처

미주신경 기능 저하라는 신경계 증상으로 지난 8월 라디오 진행을 잠시 중단했던 이상순(52)이 건강 문제로 장시간 서 있는 데 어려움이 있다고 털어놨다.이상순은 지난 12일 방송된 MBC FM4U ‘완벽한 하루 이상순입니다’에서 게스트로 출연한 밴드 페퍼톤스(신재평·이장원)와 공연에 관한 대화를 나누던 중 이같이 밝혔다.공연에서 가장 짜릿한 순간을 묻는 질문에 신재평은 “관객들과 함께 부를 수 있는 노래들이 짜릿하더라”며 “저희는 거의 스탠딩 공연을 한다. 유일하게 앉아서 볼 수 있는 건 연말 공연이다”고 답했다.이를 들은 이상순은 “스탠딩이라고 하면 안 가려고 했다”며 “제가 건강 이슈로 서 있는 걸 힘들어한다”고 고백했다.앞서 이상순은 지난 8월 건강 문제로 라디오 진행을 잠시 중단한 바 있다. 이후 지난 9월 소셜미디어(SNS)를 통해 신경계 증상인 미주신경 기능 저하 진단을 받고 안정을 취하고 있다고 설명했다. 이후 약 한 달간 휴식에 집중한 끝에 지난달 DJ로 복귀했다.이상순은 2013년 5살 연하 가수 이효리와 결혼했다. 기타리스트이자 싱어송라이터로 활동해 온 그는 라디오 DJ로도 청취자들과 소통하며 꾸준히 대중과 만나고 있다.한편 페퍼톤스는 다음달 11일부터 13일까지 서울 블루스퀘어 우리WON뱅킹홀에서 단독 콘서트 ‘2026 페퍼톤스 콘서트 오버드라이브’를 연다.온라인뉴스부