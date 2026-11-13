logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

‘이효리 남편’ 이상순, 안타까운 건강 상태… “서 있기 힘들어”

입력 2026 11 13 09:25 수정 2026 11 13 09:25
기사 소리로 듣기
다시듣기
이효리·이상순 부부. MBC FM4U ‘완벽한 하루 이상순입니다’ 인스타그램 캡처
이효리·이상순 부부. MBC FM4U ‘완벽한 하루 이상순입니다’ 인스타그램 캡처


미주신경 기능 저하라는 신경계 증상으로 지난 8월 라디오 진행을 잠시 중단했던 이상순(52)이 건강 문제로 장시간 서 있는 데 어려움이 있다고 털어놨다.

이상순은 지난 12일 방송된 MBC FM4U ‘완벽한 하루 이상순입니다’에서 게스트로 출연한 밴드 페퍼톤스(신재평·이장원)와 공연에 관한 대화를 나누던 중 이같이 밝혔다.

공연에서 가장 짜릿한 순간을 묻는 질문에 신재평은 “관객들과 함께 부를 수 있는 노래들이 짜릿하더라”며 “저희는 거의 스탠딩 공연을 한다. 유일하게 앉아서 볼 수 있는 건 연말 공연이다”고 답했다.

이를 들은 이상순은 “스탠딩이라고 하면 안 가려고 했다”며 “제가 건강 이슈로 서 있는 걸 힘들어한다”고 고백했다.

앞서 이상순은 지난 8월 건강 문제로 라디오 진행을 잠시 중단한 바 있다. 이후 지난 9월 소셜미디어(SNS)를 통해 신경계 증상인 미주신경 기능 저하 진단을 받고 안정을 취하고 있다고 설명했다. 이후 약 한 달간 휴식에 집중한 끝에 지난달 DJ로 복귀했다.

이상순은 2013년 5살 연하 가수 이효리와 결혼했다. 기타리스트이자 싱어송라이터로 활동해 온 그는 라디오 DJ로도 청취자들과 소통하며 꾸준히 대중과 만나고 있다.

한편 페퍼톤스는 다음달 11일부터 13일까지 서울 블루스퀘어 우리WON뱅킹홀에서 단독 콘서트 ‘2026 페퍼톤스 콘서트 오버드라이브’를 연다.

온라인뉴스부
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 읽는 습관에 숨겨진 당신의 MBTI는?
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
이상순이 진단받은 건강 문제는 무엇인가?
TodayBest

  1. 장서희, 탁재훈과 ‘베드신’ 찍나…“시키는 대로 하겠다”

    thumbnail - 장서희, 탁재훈과 ‘베드신’ 찍나…“시키는 대로 하겠다”

  2. “감사합니다”…‘조폭 연루 의혹’ 조세호, 새 출발 알렸다

    thumbnail - “감사합니다”…‘조폭 연루 의혹’ 조세호, 새 출발 알렸다

  3. “남편도, 아이도 있는데”…젠슨 황과 호텔서 목격된 48세 부사장 누구

    thumbnail - “남편도, 아이도 있는데”…젠슨 황과 호텔서 목격된 48세 부사장 누구

  4. “나이 먹고 뭐하는 짓” 단풍 맛집 갔다가 경악…결국 “더는 못 참아”

    thumbnail - “나이 먹고 뭐하는 짓” 단풍 맛집 갔다가 경악…결국 “더는 못 참아”

  5. 173㎝ 키도 똑같아…SNS서 발견한 女 20년 전 헤어진 쌍둥이였다

    thumbnail - 173㎝ 키도 똑같아…SNS서 발견한 女 20년 전 헤어진 쌍둥이였다

  6. 태극기 걸고 “대환영” 난리난 日…“잘해줄게요” 한국인 모시기 열풍

    thumbnail - 태극기 걸고 “대환영” 난리난 日…“잘해줄게요” 한국인 모시기 열풍
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved