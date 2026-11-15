“이미 적지 않은 수가 부정행위로 합격” 세무사 시험 논란에 강성태 “5년 전 경고” [이슈픽]

세무사 수석합격 ‘AI 부정행위’ 인정

강성태 “이미 AI 안경 합격자 있을 것”

나흘 앞둔 수능 부정행위 감독도 ‘비상’

올해 세무사 자격시험에서 수석 합격한 응시자가 전자기기와 생성형 인공지능(AI)을 활용해 부정행위를 저질렀다고 인정하고 경찰에 자수했다. 유튜브 채널 ‘이돈호 변호사’ 캡처

유튜브 채널 ‘공부의신 강성태’

수능 나흘 앞 ‘AI 안경’ 부정행위 우려

대학수학능력시험(수능)을 앞두고 스마트안경 등 AI를 활용한 부정행위 논란이 확산하는 가운데 15일 서울 시내 한 대형마트에서 시민들이 스마트안경을 체험하고 있다. 2026.11.15 연합뉴스

수능 앞두고 AI 안경 경계령

2027학년도 대학수학능력시험을 나흘 앞둔 15일 서울 시내 한 전자제품 매장에 AI 안경에 진열돼 있다. 교육부는 오는 19일 치러지는 수능에서 AI 안경을 이용한 부정행위를 막기 위해 전국 1312개 시험장에 판별 전담요원을 배치하고 사전교육을 실시하는 등 대응을 강화하고 있다. 2026.11.15/뉴스1

올해 세무사 시험 수석 합격자가 인공지능(AI)을 통한 부정행위를 인정한 가운데 ‘공부의 신’ 강성태가 “이미 AI 안경으로 합격한 사람이 있을 것”이라며 오래전 경고했던 내용을 다시 강조했다.세무사 시험 부정행위 의혹이 불거졌을 때부터 세간에서는 티가 나지 않을 정도의 점수로 각종 시험에서 합격한 사례들이 더 있을 것이라는 추측이 제기되고 있었다.강성태는 지난 14일 자신의 유튜브 채널 ‘공부의신 강성태’에 ‘이미 AI 안경으로 합격한 사람 있습니다. 이번 수능도 뚫립니다’라는 제목의 영상을 공개하며 AI 안경 등을 이용한 시험 부정행위가 이미 만연해 있을 가능성을 경고했다.강성태는 “세무사 AI 안경으로 다시 조명받는 공부의 신 강성태. 2024년 1월 돌연 은퇴. 무서운 세상이다”라는 댓글을 언급하며 “2024년 1월이라고 적어주셨는데, 저는 2022년 1월 활동을 접었다. (활동 중단을) 결심한 이유 중 하나가 바로 AI 안경이었다”라고 말했다.그는 “12년간 공부를 해도 AI 안경 쓴 초등학생이 더 잘 푼다. 저만큼 대한민국 학생 공부 많이 시킨 사람도 없다. 그 고생이 무슨 의미인가 생각했다”고 돌아봤다.강성태는 현재 본인의 회사 회의에서도 AI 안경을 쓰고 안경 렌즈의 위나 아래를 살짝 보며 AI 안경에 회의 자료를 띄워놓는 등 AI 안경 활용이 이미 일상 속에 깊숙이 들어왔다고 설명했다.그러면서 “지금은 늦어도 너무 늦었다. 저는 오래전부터 장담했다. 부정행위는 반드시 일어난다고. 설마 1건 발견되면 그때 첫 발견이라고 생각하느냐. 이미 적지 않은 수가 부정행위로 합격했다. 이번 수능도 부정행위는 일어난다. 다만 이 영상이 알려져 부디 막을 수 있길 바랄 뿐”이라고 경고했다.이어 “경고하겠다. 지금 죄다 뿔테만 잡고 있다. 금속테는 ‘프리패스’다. 그런데 정말 뿔테만 있다고 생각하느냐”라며 “제가 이런 안경을 처음 접한 게 15년 전이었다. 제 동기가 스탠퍼드대에서 박사과정에 있을 때 기숙사에 놀러 갔는데 지도교수님이 구글 글래스를 만드는 분이었다. 안경을 통한 부정행위는 이미 기정사실이나 다름없었다. 이미 찍어서 유출하는 것도 가능했다. 이제야 이슈가 된 게 놀라울 뿐”이라고 말했다.그는 과거 베스트셀러가 된 ‘강성태의 66일 영어회화’가 AI의 도움을 받아 쓴 책이라고 털어놨다. 강성태는 “책 작업을 하면서 확신했다. AI와 인간은 무조건 하나가 된다”면서 “저는 정말 큰 혼란에 빠졌고 무기력해졌다. 내가 강의를 할 자격이 있나? 학생들에게 공부하라는 이야기를 감히 할 수 있나? AI 안경이 있으면 문제 풀 필요도 없고, 생명체의 지능이 인공지능과 결국 하나가 될 텐데, 계속해서 ‘팩트폭행’ 날리고 공부하라고 하는 게 맞는 것인가? 생각했다”고 토로했다.강성태는 “결국 활동을 접었고 방송도 그때부터 끊었다. 한때는 웬만한 연예인보다 더 방송에 많이 나왔는데”라며 “그때 제가 은퇴하는 이유에 대해 ‘곧 우리는 화성 여행을 하게 될 거니까요. 자비스 같은 개인 비서가 생길 거니까요. AI랑 연애도 할 거니까요’라고 올렸다면 제정신이라고 생각했겠나. 이미 저는 친구들, 가족들에게도 농담이지만 ‘미쳤냐’는 소리를 들었다”고 말했다.강성태는 이후 유튜브에 이러한 내용을 담은 영상을 올렸지만 당시엔 공감하는 이들이 적었다고 한다. 강성태는 “(AI로 인한) 특이점 영상을 올린 게 2023년 말이었다. 반응이 좋지 않았다. 그때 강성태 검색하면 사이비 종교, 정신질환 등이 연관 검색어로 떴다”면서 “유튜브로 떠드는 건 안 되겠다, 직접 보여줘야겠다 생각하고 소셜 벤처를 창업했다”면서 “이 논란이 부정행위에만 그치지 않았으면 한다. 정말 근본적인 논의가 시작돼야 한다”고 강조했다.실제로 그는 2023년 12월에 유튜브에 ‘2년 만에 돌아왔습니다’라는 영상을 올려 “향후 10여년의 시간 동안 인류에게 정말 큰 고통의 시간이 찾아올 것 같다. 나중에 AI 주제로 이야기 드릴 기회가 있겠지만, AI 로봇을 통해 모든 것이 대체되면서 일자리나 기회들이 전례없이 줄어들고 있다. 영원이 사라지는 수순이다”라고 밝혔다.AI에 대한 인식이나 경험이 많지 않았던 그때는 부정적 반응이 주를 이뤘고, 일각에서는 강성태의 정신 상태가 좋지 않은 것 아니냐는 우려도 나왔다.그러나 AI 모델과 AI 기술을 활용한 기기의 성능이 하루가 다르게 발전하고, 올해 세무사 시험 수석 합격자의 부정행위까지 드러나면서 강성태의 앞선 예견이 다시금 주목받게 됐다.올해 세무사 시험에 수석 합격했던 한원석(온라인 별명 ‘세무냥이’)씨는 15일 이돈호 변호사의 유튜브 채널에 출연해 세무사 시험 1·2차 시험 모두 초소형 카메라와 스마트폰, 생성형 AI를 이용해 부정행위를 저질렀다고 털어놨다.그동안 의혹이 제기됐던 AI 안경 또는 스마트 안경을 통한 부정행위는 아닌 것으로 보인다.그는 “초소형 카메라로 시험 문제를 찍고 AI로 전송해서 스마트폰으로 답을 확인하는 방법으로 부정행위를 저질렀다”면서도 부정행위 수법을 구체적으로 밝히지는 않았다.한원석씨는 공인회계사 1차 시험에서도 같은 방식으로 부정행위를 했다고 실토했다.이번 사례는 스마트 안경을 쓰지 않은 부정행위라는 점에서 오히려 우려를 키우고 있다. 스마트 안경 외에도 다양한 초소형 전자기기로 부정행위가 가능하다는 것은 사전에 막거나 적발하기가 더욱 어려울 수 있다는 뜻이기 때문이다.게다가 시험 당시 한원석씨의 좌석이 교단을 기준으로 1차 시험 때 둘째 줄 중앙, 2차 시험 때 첫째 줄 중앙이었고, 감독위원 2명이 시험 감독에 나섰는데도 부정행위를 적발하지 못했다는 것은 실제 시험 관리·감독이 제대로 작동하지 못했다는 결론에 이르게 된다.더구나 오는 19일 2027학년도 대학수학능력시험(수능)이 겨우 나흘밖에 남지 않아 수능 시험 감독에도 비상이 걸렸다.교육 당국은 그동안 AI 스마트 안경을 활용한 부정행위 방지에 초점을 맞춰왔다. 그러나 한원석씨 사례처럼 초소형 카메라와 초소형 이어폰 등 전자기기를 통한 부정행위가 가능하다는 것이 확인되면서 이러한 방식의 부정행위를 어떻게 방지하고 적발할 것인지 대책을 마련해야 할 숙제를 안게 됐다.일각에서는 한원석씨가 응시자 평균 점수가 30.18점에 불과한 세법학개론에서 만점을 받으면서 의혹이 제기됐을 뿐 각종 시험에서 부정행위가 만연한 것 아니냐는 우려도 나오고 있다. AI를 악용한 부정행위를 하고도 일부러 몇몇 문제를 틀리는 방식으로 점수를 조절해 합격한 사례도 가능하지 않겠냐는 것이다.신진호 기자