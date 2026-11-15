“죽었으면”…젠슨 황, 회의서 임원에 폭언·물병 투척까지 “공포 분위기” 폭로 [월드픽]

임원들 앞에서 부사장에 “죽었으면 좋겠다” 발언

2025년 회의서 영업 임원 공개 질책

본사에선 물병 던졌다는 증언도

젠슨 황 엔비디아 최고 경영자가 31일 경북 경주예술의전당 원화홀에서 2025년 APEC 경주 기자간담회에서 취재진의 질문에 대답하고 있다. 2025.10.31 경주 홍윤기 기자

젠슨 황 엔비디아 최고 경영자가 31일 경북 경주예술의전당 원화홀에서 2025년 APEC 경주 기자간담회에서 취재진의 질문에 대답하고 있다. 2025.10.31 경주 홍윤기 기자

‘더우즈’ 맛 보고 인상 찌푸린 젠슨 황. 대만 연합보 캡처

치킨집 찾은 젠슨 황 CEO

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 5일 서울 마포구 비비큐(BBQ) 홍대입구점에서 최태원 SK그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 이해진 네이버 의장 등과 대화하고 있다. 2026.6.5 연합뉴스

중국 정보기관의 첩자로 의심받는 중국 여성 기업가 앨리스 황이 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 찍은 사진들을 자신의 소셜미디어(SNS)에 게시해온 것으로 전해졌다. 뉴욕타임스는 지난달 29일 황이 두 사람의 친분을 보여주는 사진을 SNS에 올리고 투자자들에게 과시했다고 보도했다. 9일에는 황의 위챗 모멘트 게시물이라는 주장과 함께 두 사람이 식사하거나 나란히 앉아 있는 사진들이 엑스(X)에 유포됐다. 다만 해당 사진들의 최초 게시자와 진위는 확인되지 않았다. 2026.11.9 엑스

젠슨 황 전 엔비디아 최고경영자(CEO)가 재임 당시 임원들에게 폭언을 퍼붓고, 회의 도중 고위 임원에게 물병을 던졌다는 내부 증언이 나왔다.14일(현지시간) 미국 뉴욕포스트는 엔비디아 내부 사정에 밝은 복수의 관계자를 인용해 황 전 CEO가 임직원들이 참석한 회의에서 고성을 지르고 공개적으로 임원들을 모욕하는 일이 잦았다고 보도했다.보도에 따르면 황 전 CEO는 지난 2월 임원 30여명이 참석한 비공개 회의에서 당시 글로벌 영업과 사업개발을 총괄하던 제이 푸리 부사장에게 심한 말을 쏟아냈다.황 전 CEO는 푸리에게 “독감에 걸렸으면 좋겠고, 증상이 더 심해졌으면 좋겠다”고 말한 뒤 “당신이 죽어서 우리 모두가 이 고통에서 벗어났으면 좋겠다”고 발언한 것으로 전해졌다.당시 푸리는 별다른 반응을 보이지 않은 것으로 알려졌다. 한 참석자는 뉴욕포스트에 “젠슨이 사람들에게 소리를 지르는 것은 흔한 일이지만, 제이에게 그런 말을 했을 때는 회의실 분위기가 극도로 긴장되고 조용해졌다”며 “모두가 다소 충격을 받았다”고 말했다.푸리는 이후 엔비디아의 선임고문으로 자리를 옮겼다. 뉴욕포스트는 논평을 듣기 위해 푸리에게 연락을 시도했으나 닿지 않았다고 전했다.황 전 CEO의 거친 언행은 다른 회의에서도 이어졌다는 증언이 나왔다.관계자들에 따르면 2025년 약 40명이 참석한 3시간가량의 회의에서 황 전 CEO는 한 고위 영업 임원을 향해 “당신은 내 사업에 대해 아무것도 모른다”며 공개적으로 질책했다.자신과 처음 회의하는 임원에게도 날 선 반응을 보였다고 한다. 해당 임원이 회의 중 자신을 비웃는다고 생각한 황 전 CEO는 “지금 나를 비웃는 건가”라고 따져 물은 뒤 “내가 보는 것은 죽은 듯한 얼굴들뿐이다. 나가라”고 소리치며 회의실에서 내보낸 것으로 전해졌다.미국 캘리포니아주 샌타클래라에 있는 엔비디아 본사에서 열린 회의에서는 고위 임원을 향해 물병을 던졌다는 주장도 제기됐다. 다만 뉴욕포스트는 해당 사건의 구체적인 발생 시점과 상대 임원의 신원, 당시 상황 등은 공개하지 않았다.한 내부 관계자는 황 전 CEO가 회의 도중 화를 내는 일이 회사 안에서 널리 알려져 있었다고 전했다. 일부 직원들은 이 같은 일들이 더 일찍 외부에 알려지지 않았다는 사실에 오히려 놀랐다는 설명도 나왔다.이 같은 증언은 황 전 CEO의 대외적인 이미지와 대조된다. 그는 검은색 가죽 재킷과 티셔츠를 즐겨 입는 모습으로 유명하며, 과거 식당에서 설거지와 화장실 청소를 했던 경험을 자주 언급해왔다. 어려운 환경에서 출발해 세계적인 반도체 기업을 일군 창업자라는 점을 강조하며 소탈하고 격의 없는 경영자 이미지를 쌓았다.그러나 뉴욕포스트는 내부 관계자들의 말을 인용해 직원들이 동료들 앞에서 황 전 CEO에게 심한 질책을 받을까 봐 두려워했다고 전했다.황 전 CEO의 독특한 경영 방식도 다시 주목받고 있다. 그는 2024년 스트라이프 공동창업자 패트릭 콜리슨과의 대담에서 자신에게 직접 보고하는 임원이 60명이라고 밝힌 바 있다. 일반적인 기업 경영에서 보기 드문 구조다.당시 황 전 CEO는 일대일 면담을 하지 않는다고 설명하면서, 회사의 주요 현안과 문제를 가능한 한 많은 임원에게 동시에 공유하는 것이 효율적이라고 주장했다. 정보가 일부 임원에게만 집중되는 것을 막고 조직 내 위계와 정보의 장벽을 낮추겠다는 취지였다.하지만 이 같은 수평적 조직 구조가 실제 현장에서는 최고경영자의 직접적인 개입과 강한 압박으로 이어졌을 가능성도 제기된다. 경제 전문지 포춘은 2024년 황 전 CEO의 경영 방식을 다룬 기사에서 그가 60명의 직속 보고 체계를 유지하며 조직의 여러 단계에 직접 관여하는 것으로 알려졌다고 분석했다. 이런 구조는 의사결정 속도를 높일 수 있지만, 일하기 까다로운 조직문화를 만들 수도 있다고 지적했다.한편 황 전 CEO는 최근 잇따른 사생활 논란 끝에 지난 12일 엔비디아 CEO와 사장, 이사직에서 물러났다. 엔비디아 이사회는 콜레트 크레스 최고재무책임자(CFO)를 임시 CEO로 선임하고 후임자를 물색하기로 했다.황 전 CEO는 앞서 직원들에게 보낸 서한에서 혼외 관계를 인정하고 사과한 것으로 알려졌다. 중국 정보기관과 연계됐다는 의혹을 받는 여성 사업가 앨리스 황과의 관계에 이어 엔비디아 여성 임원과의 추가적인 관계 의혹도 제기된 상태다.이보희 기자