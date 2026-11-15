“결혼 안해” 여성이 남성 ‘2배’…“출산 싫어” 역시 2배 높았다

서울시여성가족재단 설문 분석

이유로는 “결혼 필요성 못 느껴”

결혼 자료 이미지. 아이클릭아트

서울 청년들의 인식 유형별 성비. 서울시여성가족재단 홈페이지 캡처

결혼 의향 및 계획에서의 성별 차이. 서울시여성가족재단 홈페이지 캡처

서울 청년 10명 중 7명은 여성과 남성 모두 차별을 겪고 있다고 인식하는 것으로 나타났다. 결혼과 출산을 원한다는 응답은 남녀 모두 절반에 못 미쳤으며, 결혼하지 않겠다는 여성은 남성보다 2배 많았다.15일 서울시여성가족재단에 따르면 재단 양성평등안전사업본부는 최근 이런 내용을 담은 보고서 ‘서울시 청년의 양성평등 인식 기반 생애 전망과 정책 요구’를 공개했다.이번 조사는 서울에 거주하는 만 19~34세 청년 2647명을 대상으로 지난 5월 11~29일 온라인 설문 방식으로 진행됐다.조사 결과 청년들의 양성평등 인식 유형 가운데 여성의 구조적 불평등과 남성 차별을 모두 일정 수준 인정하는 ‘공정중시형’이 40.3%로 가장 많았다.여성 차별을 심각하게 인식하면서 남성 차별과 성중립적 공정성에도 동의하는 ‘성차별 민감형’은 29.9%로 뒤를 이었다. 두 유형을 합하면 전체의 70.2%에 달한다.반면 여성 차별에 대한 인식은 높지만 남성 차별에 대한 인식은 낮은 ‘성평등중시형’은 14.5%였다. 여성 차별에는 동의하지 않으면서 남성이 차별받는다고 생각하는 ‘역차별민감형’은 6.4%였다. 나머지는 여성과 남성 차별 모두에 무관심한 ‘차별둔감형’으로 분류됐다.청년들이 현재 삶에서 가장 중요하게 생각하는 가치는 ‘안정적인 삶’(52.8%)이었다. 절반 이상이 안정성을 꼽았으며 높은 소득(20.6%), 일과 삶의 균형(16.3%), 자기실현(7.1%) 등이 뒤를 이었다.안정적인 삶을 중시하는 경향은 남녀 모두에게서 나타났지만, 이를 실현하기 위해 필요한 조건에 대해서는 차이가 있었다. 온라인 설문과 함께 진행한 면접 조사에서 여성은 경력 지속 가능성과 일·생활 균형을, 남성은 소득과 주거 마련에 따른 부담을 주요 문제로 꼽았다.미래 계획에서 가장 중요하게 생각하는 요소는 ‘일’(44.5%)이었다. 개인 생활(18.3%), 파트너십(16.1%), 자녀·가족(14.6%)보다 높은 비중을 차지했다.최근 한 달간 외로움을 자주 느꼈다는 응답은 여성 46.5%, 남성 37%였다. 성역할에 대한 사회적 기대 때문에 부담을 느낀다는 응답은 여성 34.7%, 남성 34.5%로 남녀 간 차이가 거의 없었다.결혼하지 않은 청년 2331명을 대상으로 결혼 의향을 조사한 결과 ‘결혼하고 싶고 가능하다’는 응답은 여성 35.5%, 남성 43.4%였다. 남녀 모두 절반에 못 미쳤다.반면 ‘결혼하고 싶지 않다’는 여성은 25.6%로 남성(12.8%)의 2배에 달했다. 결혼을 원하지 않는 이유로는 ‘결혼의 필요성을 느끼지 못해서’가 여성 51.8%, 남성 38.9%로 가장 많았다. 이어 결혼 비용 부담이 여성 14.7%, 남성 23.9%였다.출산·입양 의향 역시 남녀 간 차이를 보였다. ‘자녀를 낳거나 입양하고 싶고 가능하다’는 응답은 여성 30.9%, 남성 43.4%였다. 반면 ‘자녀를 원하지 않는다’는 여성은 32.3%로 남성(16%)의 2배를 웃돌았다.자녀를 원하지 않는 이유로는 비용 부담이 여성 28.8%, 남성 47.2%로 가장 많았다. 이어 ‘좋은 부모가 될 자신이 없어서’(여성 20.7%·남성 16.9%), ‘자녀에게 매여 살고 싶지 않아서’(여성 19.9%·남성 14%) 순이었다.재단은 “양성평등 인식 유형과 경제활동, 결혼·출산 의향 및 실현 가능성 등에 따라 정책 요구도 달라진다”며 “서울시가 추진하는 청년 일자리·주거·자산 형성·고립·은둔·안전·돌봄 정책에 이를 반영하면 정책 체감도와 양성평등 효과를 함께 높일 수 있을 것”이라고 전했다.보고서는 서울시여성가족재단 홈페이지(seoulwomen.or.kr)에서 확인할 수 있다.하승연 기자