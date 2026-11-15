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“日 가족여행서 온천 입장 제한당해” 폭로…개리, 무슨 일

입력 2026 11 15 17:08 수정 2026 11 15 17:08
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유튜브 채널 ‘강개리’ 캡처
유튜브 채널 ‘강개리’ 캡처


그룹 리쌍 출신 개리가 타투 때문에 일본 온천을 즐기지 못한 아쉬움을 털어놨다.

지난 13일 유튜브 채널 ‘강개리’에는 ‘큐슈에서 보낸 낭만 가득 가족 여행’이라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 개리는 아내, 아들 하오와 함께 일본 규슈로 가족 여행을 떠났다. 세 사람은 머물기로 한 호텔을 둘러보며 만족감을 보였다.

유튜브 채널 ‘강개리’ 캡처
유튜브 채널 ‘강개리’ 캡처


식사한 세 사람은 함께 야외 온천 수영장을 찾았다.

개리는 “온천물로 수영하는 거다”며 즐거워했고 아내 역시 “따뜻하다. 좋다”며 만족감을 드러냈다.

그러면서 ‘타투 때문에 다른 온천을 이용하지 못해서 아쉽다’는 자막으로 아쉬움을 표현했다.

유튜브 채널 ‘강개리’ 캡처
유튜브 채널 ‘강개리’ 캡처


영상 속 개리는 래시가드를 입고 수영장을 이용했다.

온라인뉴스부
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