이혼 두 번 겪고 42살에 첫 출산, 아기 아빠 누구길래 ‘비공개’… 에이브릴 라빈이 올린 사진에는 [월드픽]

에이브릴 라빈 인스타그램 캡처

에이브릴 라빈 인스타그램 캡처

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에이브릴 라빈이 2024년 7월 22일 미국 뉴욕에서 열린 영화 ‘데드풀과 울버린’ 시사회에 참석하고 있다. AP 연합뉴스 자료사진

캐나다 출신 팝스타 에이브릴 라빈(42)이 첫 아이인 딸을 품에 안았다. 딸의 아버지가 누군지는 공개하지 않았다.에이브릴 라빈은 13일(현지시간) 자신의 인스타그램에 “우리의 조그마한 공주가 도착했다”고 적으며 첫 딸을 맞이한 소식을 전했다.함께 공개한 세 장의 흑백 사진 중 한 장에서 에이브릴 라빈은 딸을 품에 꼭 안고 있었다.또 다른 사진들에는 라빈과 그의 남자친구로 추정되는 인물이 아기의 작은 손을 잡고 있는 모습, 스케이트보드 위에 성인용 운동화 두 켤레와 아기용 운동화 한 켤레가 크기 순으로 나란히 놓여 있는 모습이 담겼다.미국 연예매체 피플에 따르면 에이브릴 라빈 측 관계자는 “라빈이 새 앨범 작업을 병행하며 세 식구가 함께하는 시간을 즐기고 있다”며 “팬들이 보내준 모든 사랑에 감사해하고 있다”고 전했다.1984년 9월생인 에이브릴 라빈은 과거 두 차례 결혼과 이혼을 겪은 바 있다.그는 19살 때이던 2004년부터 4살 연상인 록밴드 섬41(Sum 41)의 보컬 데릭 위블리와 연애를 시작해 2006년 결혼했다. 그러나 3년 만인 2009년 성격 차이를 이유로 이혼했다.이후 1살 연상 모델 브로디 제너와 공개 열애를 했으나 2년 만인 2012년 결별했다.첫 번째 이혼으로부터 4년 후인 2013년 에이브릴 라빈은 록밴드 니켈백의 리드 보컬 겸 기타리스트 채드 크로거와 재혼했다. 남자가 10살 연상이라는 나이 차를 극복한 사랑이었으나 2년 만에 파경을 맞았다.두 번째 이혼과 관련해 미국 연예매체에서는 채드 크로거가 클럽에서 여성과 밀회를 가졌다는 보도가 나오는 등 외도설이 불거지기도 했다.에이브릴 라빈은 2015년 9월 인스타그램을 통해 이혼 사실을 밝히면서 “채드와 저는 이렇게 이혼 사실을 발표하게 돼 마음이 무겁다. 우리는 지금도, 그리고 앞으로 좋은 친구로 남기로 했다”며 결혼식 당시 사진을 게재한 바 있다.한편 라빈은 17살이던 2002년 데뷔 앨범 ‘렛 고’(Let Go)로 전 세계에서 1700만장 이상의 판매고를 올리며 일약 스타덤에 올랐다. ‘컴플리케이티드’(Complicated), ‘아임 위드 유’(I’m with You), ‘스케이터 보이’(Sk8er Boi) 등 히트곡을 냈다.2004년 2집 ‘언더 마이 스킨’(Under My Skin)과 2007년 3집 ‘더 베스트 댐 싱’(The Best Damn Thing)은 연달아 미국 빌보드 메인 앨범 차트 ‘빌보드 200’ 1위로 데뷔했다. 3집 수록곡 ‘걸프렌드’(Girlfriend)는 빌보드 메인 싱글 차트 ‘핫 100’ 1위에 오르는 등 큰 사랑을 받았다.이정수 기자