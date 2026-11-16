“너무 통탄스럽다” 당당했던 ‘세무사 차석’…“당신이 진짜 수석” 120만 뷰 대박 터졌다

(왼쪽부터) 올해 세무사 시험 차석 합격자 운정후씨와 인공지능(AI)을 이용해 부정행위를 저질렀다고 경찰에 자수한 A씨. 유튜브 채널 ‘헬짱세무사’, ‘이돈호 변호사’ 영상 캡처

제63회 세무사 자격시험 수석 합격자를 둘러싸고 인공지능(AI) 안경을 이용한 부정행위 의혹이 제기된 가운데 차석 합격자 윤정후씨가 직접 자신의 공부 과정과 실력을 공개했다. ‘헬짱세무사’ 유튜브 채널 캡처

올해 세무사 자격시험에서 수석 합격한 응시자가 전자기기와 생성형 인공지능(AI)을 활용해 부정행위를 저질렀다고 인정하고 경찰에 자수했다. 유튜브 채널 ‘이돈호 변호사’ 캡처

올해 세무사 시험 수석 합격자가 인공지능(AI)을 이용해 부정행위를 저질렀다고 경찰에 자수한 가운데, 차석 합격자에 축하가 쏟아지고 있다.제63회 세무사 시험 차석 합격자 윤정후씨는 지난 12일 자신의 유튜브 채널 ‘헬짱세무사’에 “63기 세무사 차석합격후기 (Q＆A 와 세무회계즉석풀이)”라는 제목의 영상을 올렸다.영상에서 윤씨는 ‘AI 스마트 안경 논란’을 언급하며 “저는 안경을 평생 써본 적이 없다. 수습처 면접 보러 갈 때 너무 어려 보일까 봐 안경을 쓴 게 처음”이라며 “당연히 시험장에서도 안경을 안 썼다”고 밝혔다. 해당 영상 조회수는 16일 오전 6시 기준 조회수 120만회를 기록했다.그가 공개한 수험서도 화제를 모았다. 윤씨가 공개한 수험서는 표지가 너덜너덜하고 곳곳이 닳아 있었다. 책 안쪽에는 형광펜으로 그은 밑줄과 직접 적은 메모가 빼곡했다.그는 “지하철로 학원 출퇴근하면서, 왔다 갔다 하면서 이 책을 막 읽었던 기억이 있다. (그래서 책이) 진짜 지저분하다”고 말했다.자신의 실력을 보여주기 위해 세무회계 문제도 직접 풀었다. 계산기를 이용해 대손금과 대손충당금 문제를 풀던 중 계산 실수가 나오자 이를 바로잡는 모습도 나왔다.윤씨는 이번 영상을 공개한 이유에 대해 “스스로를 자랑하거나 기타 다른 이유에서가 아닌, 커뮤니티를 통해 무분별하게 확산하는 세무사 시험 및 여타 자격사에 대한 무분별한 비난과 비판을 멈춰줬으면 해서 올린 것”이라며 “세무사 시험을 비롯한 모든 시험을 준비하는 분들 및 합격하신 분들 모두의 노력이 폄하되는 현재의 상황이 너무 통탄스럽다”고 덧붙였다.영상에는 “수석 합격 축하드립니다”, “수석도 수석인데 역대 세무사 시험 역사상 가장 유명한 수석이 됐다”, “이번 시험에서 인공지능에 가장 근접했던 인간” 등 윤씨에게 ‘진짜 수석’이라는 응원 댓글이 잇따랐다.한편 한국산업인력공단은 15일 제63회 세무사 자격시험 수석 합격자의 AI 부정행위와 관련해 최종 합격 취소를 추진한다고 밝혔다.공단은 “시험 관리기관으로서 부정행위를 예방하지 못한 점에 대해 깊이 사과한다”며 긴급 비상경영회의를 열고 부정행위자를 업무방해 혐의로 고소하기로 했다. 재정경제부·국세청과 협의해 합격을 취소하고 다른 국가자격시험도 전수조사할 방침이다.앞서 수석 합격자 A씨는 이날 법률대리인 이돈호 변호사의 유튜브 채널에서 부정행위를 인정하고 경찰에 자수했다고 밝혔다.A씨는 초소형 카메라로 시험 문제를 촬영해 생성형 AI에 전송한 뒤 스마트폰으로 답을 확인했다고 털어놨다. 세무사 1·2차 시험뿐 아니라 공인회계사 1차 시험에서도 같은 수법을 사용했다고 인정했다.경찰은 A씨의 자수서를 접수했고, 해당 사건은 서울경찰청 광역수사단에 배당됐다. 경찰은 “절차에 따라 신속 엄정하게 수사할 계획”이라고 밝혔다.김민지 기자