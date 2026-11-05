트럼프 믿고 6400억 베팅했다가 참패…머스크가 노린 것은 [돋보기]

일론 머스크(오른쪽) 스페이스X 최고경영자(CEO)와 도널드 트럼프(왼쪽) 미국 대통령이 지난달 29일(현지시간) 백악관에서 만나고 있다. 워싱턴DC AP 연합뉴스

미국 중간선거가 치러진 지난 3일(현지시간) 텍사스 오스틴에서 민주당 연방 상원의원 후보로 출마한 제임스 탈라리코의 지지자들이 그의 높은 득표율에 환호하고 있다. AP 연합뉴스

심각한 머스크

일론 머스크 스페이스X 최고경영자(CEO)가 지난 9월 워싱턴DC 백악관에서 열린 인공지능(AI) 관련 기술 기업 임원들과 회의를 마친 뒤 도널드 트럼프 미국 대통령의 언론 브리핑을 심각한 표정으로 듣고 있다.

세계 최고 부자 일론 머스크 테슬라·스페이스X 최고경영자(CEO)가 미국 중간선거에 약 6400억원을 쏟아부었지만, 그가 지원한 공화당 후보들이 주요 경합지에서 잇따라 패배했다.도널드 트럼프 대통령의 공화당에 거액을 지원했지만 민주당이 연방 의회를 탈환하면서 자신의 사업과 정치적 영향력까지 위협받는 처지가 됐다.4일(현지시간) 미국 정치전문매체 폴리티코와 CNBC 등은 머스크를 이번 중간선거의 최대 패배자 중 한 명으로 꼽았다. 막대한 자금력을 동원해 공화당의 승리를 지원했지만 선거 결과는 기대와 정반대로 나타났기 때문이다.뉴욕타임스(NYT) 집계에 따르면 머스크가 지난해부터 연방 및 주 단위 정치단체에 지출한 자금은 4억 7400만 달러(약 6360억원)에 달한다. 선거에 직접 출마하지 않은 개인이 지출한 정치자금으로는 미국 역사상 최대 규모다.그럼에도 민주당의 승리를 막지 못했다. 민주당은 지난 3일 치러진 중간선거에서 상원과 하원을 모두 탈환하며 트럼프 행정부에 타격을 안겼다. 머스크가 공들여 지원한 공화당 후보들도 주요 경합지에서 줄줄이 고배를 마셨다.가장 뼈아픈 패배는 텍사스에서 나왔다. 머스크는 전체 정치자금의 절반에 가까운 2억 2400만 달러(약 3000억원)를 텍사스 선거에 집중했다. 그러나 공화당 소속 그레그 애벗 주지사는 민주당 지나 이노호사 후보에게 패했고, 공화당 켄 팩스턴 연방 상원의원 후보도 민주당 제임스 탈라리코 후보에게 무릎을 꿇었다.텍사스에서 민주당 후보가 주지사 선거에서 승리한 것은 1990년 이후 36년 만이다. 민주당 후보가 텍사스 연방 상원의원 선거에서 승리한 것도 1988년 이후 38년 만이다.탈라리코 당선인은 승리 연설에서 “세상의 모든 돈도 텍사스 주민들을 이길 수 없다는 사실을 증명했다”고 말했다. 이어 억만장자와 조만장자 정치 후원자들을 겨냥해 정치 권력은 부유층이 아닌 국민에게 있다고 강조했다.그렇다면 머스크는 왜 중간선거에 무려 6400억원에 가까운 돈을 쏟아부었을까.머스크는 테슬라와 스페이스X뿐 아니라 인공지능(AI) 기업 xAI, 뇌·컴퓨터 인터페이스 기업 뉴럴링크 등을 운영하고 있다. 이들 기업은 자율주행 안전기준과 AI 규제, 환경 인허가, 세제 혜택, 연방정부 계약 등 정부 정책에 상당한 영향을 받는다.공화당은 전반적으로 기업 규제 완화에 적극적인 반면 민주당은 기업 책임과 환경 규제, AI 안전성 등을 상대적으로 강조해 왔다. 머스크가 공화당에 거액을 지원한 데에는 이러한 정책적 이해관계와 함께 정치적 영향력을 확대하려는 의도도 작용했을 것으로 풀이된다.특히 텍사스는 머스크에게 단순한 정치적 지지 기반 이상의 의미였다. 머스크는 캘리포니아주의 규제와 기업 환경을 비판하며 테슬라와 스페이스X의 본사를 텍사스로 옮겼고, 텍사스에는 테슬라의 대규모 전기차 공장과 스페이스X의 로켓 발사시설 등 핵심 사업장이 자리 잡고 있다.공화당 소속 애벗 주지사는 그동안 기업 유치와 규제 완화에 적극적이었지만, 이번 선거에서 승리한 이노호사는 기업에 제공하는 과도한 세제 혜택을 비판하고 신규 데이터센터 건설 승인을 일시 중단해야 한다는 입장을 밝혀왔다.AI 데이터센터 확장에 막대한 투자를 추진하는 머스크에게는 달갑지 않은 변화다. 데이터센터 건설에 필요한 전력과 용수, 환경 인허가, 세제 지원 등이 향후 쟁점으로 떠오를 수 있기 때문이다. 다만 텍사스 주의회는 여전히 공화당이 장악하고 있어 실제 규제 강화로 이어질지는 불확실하다.더 큰 문제는 민주당이 연방 의회 양원을 장악하면서 머스크의 과거 정부 활동과 기업 계약에 대한 조사가 본격화할 가능성이 커졌다는 점이다.민주당 소속 리처드 블루먼솔 상원의원은 머스크가 트럼프 행정부에서 정부효율부(DOGE)를 이끌 당시의 활동을 조사하겠다는 뜻을 밝힌 바 있다. 스페이스X가 연방정부와 체결한 대규모 계약과 군사용 위성통신망 스타실드 운영을 둘러싼 의혹 등도 조사 대상으로 거론되고 있다.머스크로서는 자신이 지원한 후보들이 선거에서 패배한 데 이어 기업 활동까지 의회의 조사 대상에 오를 수 있는 상황이다.선거 결과가 나온 뒤 머스크는 자신의 엑스에 “이번에는 내 선거 개입용 우주 레이저가 작동하지 않았나 보다”라는 취지의 농담을 남겼다. 앞서 “우주에 데이터센터를 짓는 것이 꽤 매력적으로 보인다”는 글도 올렸다.머스크가 공화당에 쏟아부은 약 6400억원은 단순한 정치 후원금을 넘어 자신의 사업과 정치적 영향력에 건 거대한 베팅이었다. 그러나 이번 선거에서 공화당이 패배하면서 사업에 유리한 규제 환경을 유지하기 어려워진 데다 민주당이 주도할 의회의 조사 가능성까지 떠안게 됐다.물론 이번 패배로 머스크의 정치적 영향력이 사라진 것은 아니다. 머스크는 여전히 공화당의 핵심 후원자 중 한 명이며, 트럼프 대통령도 백악관을 지키고 있기 때문이다.워싱턴포스트(WP)는 머스크가 막대한 재산을 동원해 공화당 후보들을 지원했지만 유권자들은 정반대의 선택을 했다고 평가했다. 이번 선거가 거액의 정치자금으로도 유권자의 선택을 좌우하기 어렵다는 점을 보여줬다는 분석이다.김유민 기자