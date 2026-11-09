[마감시황]코스닥, 638.97로 0.82% 하락 마감…기관 순매수에도 시총 상위주 약세

9일 오후 3시 30분 기준, 한국거래소에 따르면 코스닥지수는 전 거래일보다 5.30포인트(-0.82%) 내린 638.97에 장을 마감했다. 지수는 638.82에 출발한 뒤 장중 658.66까지 오르기도 했지만, 이후 하락 압력이 커지며 632.70까지 밀리는 등 변동성을 보였다. 거래량은 3억 3305만 8000주, 거래대금은 4조 2607억 9700만원으로 집계됐다.수급별로는 기관이 1075억원 순매수하며 방어에 나섰지만, 외국인과 개인이 각각 748억원, 397억원 순매도하면서 지수 반등을 제한했다. 프로그램 매매는 차익거래가 37억원 순매수였으나 비차익거래가 622억원 순매도로 집계돼 전체적으로 585억원 매도 우위를 나타냈다.시가총액 상위 종목은 대체로 약세였다. 알테오젠(196170)이 16.01% 급락했고 에코프로(086520)는 8.46%, 에코프로비엠(247540)은 8.66% 각각 내렸다. 레인보우로보틱스(277810)도 5.76%, HLB(028300)는 3.52% 하락했다. 반면 주성엔지니어링(036930)은 6.70%, 심텍(222800)은 6.84%, 이오테크닉스(039030)는 6.00% 상승하며 일부 반도체 장비·부품주가 선방했다.시장 전반의 등락 종목 수는 상승 837개, 하락 838개, 보합 73개로 팽팽했다. 상한가 8개, 하한가 1개가 나왔다. 상승률 상위에는 머큐리, 박셀바이오, 오가닉티코스메틱, 노을, 썸에이지가 이름을 올리며 모두 가격제한폭까지 올랐다. 반면 애드바이오텍은 하한가를 기록했고 아로마티카, 씨젠, 대호특수강우, 엑셀세라퓨틱스도 큰 폭으로 내렸다.최근 코스닥 시장에서는 상장폐지 시가총액 기준 강화와 세그먼트 제도 도입을 둘러싼 제도 논의가 투자심리에 부담으로 작용하는 모습이다. 정부는 지난 7월 코스닥 기업의 상장폐지 요건 시가총액 기준을 150억원에서 200억원으로 높였고, 추가 상향 적용 시점도 시장 여건을 고려해 내년 7월 1일로 조정한 상태다. 벤처 업계 안팎에서는 세그먼트 제도가 일부 대형 종목으로 자금 쏠림을 심화시키고 비편입 기업에 불이익을 줄 수 있다는 우려도 제기되고 있다.이런 가운데 오는 20일에는 벤처기업협회와 법무법인 LKB평산 금융법센터가 국회의원회관에서 코스닥 활성화 입법방안을 주제로 심포지엄을 열고 상장폐지 기준과 적용 절차, 세그먼트 제도의 영향 등을 논의할 예정이다. 제도 변화의 방향과 예측 가능성이 향후 코스닥 투자심리 회복의 변수로 꼽힌다.개별 실적 측면에서는 코스닥 상장사 원익IPS가 연결 기준 3분기 영업이익 667억원을 기록해 지난해 같은 기간보다 142% 증가했다고 공시했다. 매출은 3378억원으로 25.8% 늘어 시장 기대치를 웃돌았다. 다만 이날 시장에서는 제도 변화 경계감과 시가총액 상위주 약세가 더 크게 반영되며 지수는 사흘 연속 하락 흐름을 이어갔다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자