[서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選

9일 오후 3시 35분 장 마감 기준 투자자의 관심은 삼성전자(005930)와 SK하이닉스(000660)에 가장 먼저 쏠렸다. 네이버 증권 검색 순위 1위 삼성전자는 18만 9900원, 2위 SK하이닉스는 113만 6000원에 마감했다. 검색 상위 20개 종목 가운데 6개가 상승하고 14개가 하락해 주가 흐름은 약세 종목이 많았다.삼성전자는 전일보다 1200원, 0.64% 상승했다. 장중 18만 7000원까지 내렸다가 19만 5400원까지 올랐다. SK하이닉스는 4000원, 0.35% 상승했다. 시가는 113만원이었고 장중 저가와 고가는 각각 111만 6000원, 119만 3000원이었다. 두 종목 모두 상승 마감했지만 장중 고가보다는 낮은 가격에 거래를 마쳤다.상승률이 가장 높았던 종목은 주성엔지니어링(036930)이다. 6.70% 오른 14만 1700원에 마감했으며 장중 13만 1000원과 15만 400원 사이에서 움직였다. 한진칼(180640)은 5.81% 상승한 20만 7500원, LG씨엔에스(064400)는 4.32% 오른 7만 7300원으로 거래를 마쳤다. 삼성전자우(005935)도 0.40% 상승한 15만 900원을 기록했다.하락 종목 중에서는 검색 4위 알테오젠(196170)의 낙폭이 가장 컸다. 종가는 16만 8400원으로 16.01% 하락했다. 장중 고가는 19만 8300원, 저가는 15만 2500원이었다. 검색 3위 삼성SDI(006400)는 11.32% 내린 41만 5000원에 마감했다. 에코프로비엠(247540)은 8.66% 하락한 7만 5900원, 에코프로(086520)는 8.46% 내린 6만 600원을 기록했다. 두 종목의 장중 저가는 각각 7만 5600원과 6만 500원이었다.검색 상위권의 관심은 삼성전자와 SK하이닉스에서 거래로도 이어졌다. 삼성전자의 거래량은 1834만 8426주로 상위 20개 종목 중 가장 많았고 거래대금은 3조 5087억 3000만원이었다. SK하이닉스의 거래대금은 4조 7040억 200만원으로 가장 컸다. 거래량은 한화솔루션(009830)이 531만 7328주, 삼성중공업(010140)이 497만 6436주로 뒤를 이었다. 삼성전기(009150)는 70만 2715주의 거래량으로 7027억 1500만원의 거래대금을 기록했다.검색 상위 20개 종목은 삼성전자와 SK하이닉스 등 6개 종목이 상승했고 알테오젠과 삼성SDI 등 14개 종목이 하락했다. 상승 종목에서는 주성엔지니어링이 6.70%로 가장 많이 올랐고, 하락 종목에서는 알테오젠이 16.01%로 낙폭이 가장 컸다. 거래량과 거래대금은 검색 1·2위 종목에 집중됐다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자