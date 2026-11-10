검색 상위 20개 종목 일제히 상승… 삼성전자·SK하이닉스에 거래 집중

10일 오전 9시 5분 네이버 증권 검색 상위 20개 종목은 모두 상승했다. 검색 1위 삼성전자(005930)는 5.16% 오른 19만9700원, 2위 SK하이닉스(000660)는 7.31% 상승한 121만9000원에 거래됐다. 개장 직후 관심은 두 종목을 비롯한 대형 전자·부품주에 집중됐다.삼성전자는 장중 19만8800원에서 20만500원 사이를 오갔다. SK하이닉스의 저가와 고가는 각각 120만8000원, 122만2000원이었다. 검색 3위 삼성전기(009150)는 7.12% 오른 90만3000원으로, 89만3000원과 91만8000원 사이에서 움직였다. 4위 삼성SDI(006400)는 6.02% 상승한 44만원을 기록했다. 장중 저가는 43만3000원, 고가는 44만4500원이었다.상승률은 검색 19위 한올바이오파마(009420)가 가장 높았다. 현재가는 4만5900원으로 23.72% 상승했고, 장중 4만4750원에서 4만6550원까지 움직였다. 심텍(222800)은 8.71% 오른 10만8600원, 두산에너빌리티(034020)는 8.30% 상승한 4만6950원을 기록했다. 주성엔지니어링(036930)도 7.90% 오른 15만2900원에 거래됐다.하락하거나 보합에 머문 종목은 없었다. 상승률이 가장 낮은 셀트리온(068270)도 0.71% 오른 21만1500원이었다. 장중 범위는 21만원에서 21만3000원이었다. NAVER(035420)는 3.79% 상승한 19만4200원, 현대차(005380)는 4.05% 오른 28만2500원을 나타냈다. 삼성중공업(010140)은 4.70% 상승한 1만6040원에 거래됐다.검색 관심은 삼성전자와 SK하이닉스에서 실제 거래로도 이어졌다. 삼성전자의 거래량은 176만243주, 거래대금은 3509억3100만원으로 상위 20개 가운데 모두 가장 많았다. SK하이닉스는 22만5170주가 거래됐고 거래대금은 2734억8100만원이었다. 거래량 기준으로는 두산에너빌리티가 32만4266주, 삼성중공업이 25만3249주, 삼성전자우(005935)가 24만2861주로 뒤를 이었다. 삼성전기의 거래대금은 688억3200만원이었다.검색 상위 20개가 일제히 오른 가운데 상승률은 한올바이오파마가 두드러졌다. 거래 규모는 검색 1·2위인 삼성전자와 SK하이닉스에 집중됐다. 두 종목의 합산 거래대금은 6244억1200만원이었다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자