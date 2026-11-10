코스닥 장 초반 4% 급반등… 반도체·2차전지·로봇 동반 강세

코스닥이 장 초반 4% 넘게 오르며 강한 반등 흐름을 나타내고 있다.10일 오전 9시 15분 기준, 한국거래소에 따르면 코스닥은 전 거래일보다 27.42포인트(4.29%) 오른 666.39를 기록했다. 지수는 661.73으로 출발한 뒤 장중 670.01까지 오르며 상승폭을 키웠다. 장중 저가는 시가와 같은 661.73이었다.이날 코스닥은 전 거래일 대비 3.56% 오른 661.73에 출발했다. 같은 시각 코스피도 5,247.22로 4.55% 상승 출발했고, 삼성전자와 SK하이닉스가 5~8% 급등하면서 코스피 장 초반 매수 사이드카가 발동됐다. 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 오전 9시 10분 기준 1,340원 중반대에서 움직였다.수급은 개인과 기관이 지수를 떠받쳤다. 투자자별로 개인은 314억원, 기관은 329억원 순매수했고 외국인은 601억원 순매도했다. 프로그램 매매는 차익거래 25억원 순매수, 비차익거래 500억원 순매도로 전체 474억원 순매도를 나타냈다.시장 전반의 상승세도 뚜렷했다. 코스닥 시장에서 상승 종목은 1397개, 하락 종목은 258개였으며 보합은 74개였다. 상한가 종목은 1개, 하한가 종목은 없었다. 거래량은 5억 1984만주, 거래대금은 7407억 9700만원으로 집계됐다.시가총액 상위 종목도 대부분 강세였다. 알테오젠(196170)은 5.64% 오른 17만 7900원, 에코프로(086520)는 5.78% 오른 6만 4100원, 에코프로비엠(247540)은 4.22% 오른 7만 9100원에 거래됐다. 주성엔지니어링(036930)은 7.90% 오른 15만 2900원, 레인보우로보틱스(277810)는 5.62% 오른 31만 9500원, 심텍(222800)은 8.81% 오른 10만 8700원을 나타냈다. 이오테크닉스(039030)는 9.48% 상승한 32만 9000원, 리노공업(058470)은 6.46% 오른 4만 9450원을 기록했다. HLB(028300)는 0.50% 오른 3만 300원으로 상대적으로 상승폭이 제한됐다.개별 종목 가운데서는 신규 상장 종목 동원파츠의 급등이 두드러졌다. 동원파츠는 코스닥 상장 첫날 장 초반 4만 2100원으로 58.87% 오르며 상승률 상위에 올랐다. 동원파츠는 1997년 설립된 반도체 부품 제조사로 샤워헤드와 챔버부품 등을 주력으로 생산한다. 지난해 개별 기준 매출액은 922억 5500만원, 영업이익은 77억 5600만원이다. 장 초반 한때 공모가 2만 6500원 대비 90.57% 오른 5만 500원까지 오르기도 했다.상승률 상위 종목에는 썸에이지가 29.91% 오른 834원, 파이온엑스가 29.45% 오른 1820원, 노을이 22.56% 오른 1999원, 에이스테크가 22.03% 오른 2000원으로 이름을 올렸다. 반면 애드바이오텍은 15.48% 내린 797원, 엔젠바이오는 10.07% 내린 670원, 이렘은 9.5% 내린 2190원, 케이바이오랩스는 8.21% 내린 2515원, 윙스풋은 7.47% 내린 3405원에 거래됐다.기업공개 시장에서는 코스닥 상장을 추진하는 데스틴파워의 평가 방식도 함께 주목받고 있다. 데스틴파워는 비교기업 3곳의 평균 주가수익비율 22.8배를 적용해 몸값을 산정했고, 2028년 별도 추정 순이익 156억원을 현재가치로 환산한 뒤 주당 평가가액 1만 5378원을 제시했다. 이후 28.5~48.0% 할인율을 반영해 희망 공모가를 8000원~1만 1000원으로 정했다.다만 비교기업 가운데 주가수익비율이 가장 높은 코세스를 제외하면 데스틴파워의 주당 평가가액은 1만 1360원으로 26.1% 낮아진다. 코세스를 제외한 평균 주가수익비율은 16.9배다. 데스틴파워는 두산퓨얼셀의 인산형 연료전지 발전시스템에 탑재할 인버터를 공급하고, 코세스는 블룸에너지에 고체산화물 연료전지 생산설비를 공급하는 구조여서 사업 내용 차이도 거론된다.실적 측면에서는 데스틴파워의 지난해 별도 매출이 289억원, 영업이익이 19억원이었다. 재고자산평가충당금 환입 효과를 제외한 단순 기준 영업이익은 8억 4000만원, 영업이익률은 2.9% 수준이다. 회사가 제시한 2028년 예상 매출은 984억원, 영업이익은 181억원, 영업이익률은 18.4%다. 올해 1~9월 별도 가결산 기준으로는 매출 214억원, 영업손실 11억 8000만원을 기록해 연간 매출 추정치 325억원을 맞추려면 4분기에 111억원 매출이 필요한 상황이다.최근 급락세를 보였던 코스닥이 이날 반도체와 2차전지, 로봇주 전반의 동반 강세 속에 반등 폭을 키우면서 투자심리 회복 여부에 시장의 관심이 쏠린다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자