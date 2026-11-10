삼성전자 5%·SK하이닉스 7% 강세… 코스피 5272선 반등

코스피가 10일 장 초반 5% 넘게 급등하며 지난주 급락분 만회에 나섰다. 반도체 대형주를 중심으로 시가총액 상위 종목 전반에 매수세가 유입되면서 지수 상승폭이 빠르게 확대되는 모습이다.10일 오전 9시 10분 기준, 한국거래소에 따르면 코스피는 전 거래일보다 253.35포인트(5.05%) 오른 5272.20을 기록했다. 지수는 5247.22로 출발한 뒤 장중 5281.30까지 올랐고, 장중 저가는 시가와 같은 5247.22였다.최근 코스피는 11월 5일 5383.80, 11월 6일 5059.69, 11월 9일 5018.85로 빠르게 밀린 뒤 이날 반등에 나섰다. 개장 직후 5분 만에 5266.53까지 오르는 등 초반부터 강한 매수세가 확인됐고, 코스닥도 같은 시간대 급등세로 출발하며 투자심리가 동반 회복되는 흐름을 보였다.수급에서는 기관이 673억원 순매수하며 지수 반등을 이끌었다. 개인은 633억원, 외국인은 148억원 순매도였다. 프로그램 매매는 차익거래 127억원, 비차익거래 158억원으로 전체 286억원 순매수를 나타냈다.시장 전반도 강세였다. 상승 종목은 713개, 하락 종목은 133개였고 보합은 41개였다. 상한가 종목은 2개, 하한가 종목은 없었다.시가총액 상위 종목 가운데서는 반도체와 전기전자 업종의 오름세가 두드러졌다. 삼성전자(005930)는 5.45% 오른 20만250원, SK하이닉스(000660)는 7.39% 오른 122만원을 기록했다. 삼성전자우(005935)는 5.83% 오른 15만9700원, 삼성전기(009150)는 7.47% 오른 90만6000원, SK스퀘어(402340)는 8.31% 오른 78만2000원에 거래됐다.이 밖에 LG에너지솔루션(373220)은 3.14% 오른 32만8000원, 현대차(005380)는 4.05% 오른 28만2500원, KB금융(105560)은 3.58% 오른 15만6300원, 삼성생명(032830)은 4.64% 오른 24만8000원으로 흐름이 강했다. 삼성바이오로직스(207940)도 0.46% 오른 151만7000원으로 오름세를 유지했다.장 초반 급등 종목으로는 대한항공우와 메타랩스가 각각 29.98%, 29.96% 오르며 가격제한폭까지 뛰었고, NHN은 27.18%, 한올바이오파마는 18.46%, 깨끗한나라우는 17.82% 상승했다. 반면 동양우는 12.17% 내렸고 금호건설우는 6.99%, 한전KPS는 6.34%, SUN＆L은 5.34%, 태영건설우는 4.98% 하락했다.증시가 단기 조정 이후 빠르게 되돌림을 보이는 배경으로는 반도체 업황 개선 기대가 자리하고 있다. 내년 코스피 영업이익은 1426조원으로 올해보다 42.9%, 순이익은 1125조원으로 41.4% 늘어날 것이라는 전망이 제시되면서 실적 개선 기대가 지수 반등의 동력으로 작용하는 모습이다. 특히 2027년과 2028년까지도 반도체를 중심으로 이익 증가 흐름이 이어질 가능성이 거론되면서 대형 반도체주에 매수세가 집중되고 있다.기업 이익 체력 개선에 따라 잉여현금이 확대될 수 있다는 기대도 커지고 있다. 다만 순이익 증가 속도에 비해 현금배당 증가율은 상대적으로 낮을 수 있어, 향후 시장은 실적 증가가 실제 주주환원 강화로 이어질지 여부를 함께 지켜볼 것으로 보인다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자