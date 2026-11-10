스텔라 아르투아, 더현대 서울 크리스마스 빌리지에 ‘퓨어 골드 바’ 팝업 오픈
벨기에 프리미엄 맥주 브랜드 스텔라 아르투아(Stella Artois)가 오는 12월 31일까지 여의도 더현대 서울 5층 사운즈 포레스트 크리스마스 빌리지에서 신제품을 체험할 수 있는 홀리데이 팝업스토어 ‘퓨어 골드 바(Pure Gold Bar)’를 운영한다고 10일 밝혔다.
맥주 브랜드 최초로 더현대 서울 크리스마스 빌리지에 입점한 이번 팝업은 올해 테마인 ‘크리스마스 인 뉴욕 시티’에 맞춰 1980~90년대 뉴욕의 빈티지한 거리 풍경을 붉은 벽돌 외관과 골드빛 조명으로 재현했다.
내부 공간은 신제품 ‘스텔라 아르투아 퓨어 골드’를 직접 맛볼 수 있는 두 가지 체험 존으로 운영된다. 성인 인증을 마친 방문객 누구나 시음할 수 있는 ‘테이스팅 바’와 맥주 거품 위에 식용 금가루를 얹어주는 특별 시음 프로그램을 운영하는 ‘챌리스 바’로 구성됐다. 금가루 시음 이벤트는 현장 SNS 인증을 거친 방문객을 대상으로 하루 100잔 한정 제공된다.
신제품 ‘퓨어 골드’는 프리미엄 라거로 팝업 공간 곳곳에는 제품의 골드 컬러를 활용한 다양한 포토존도 마련되어 있다.
‘퓨어 골드 바’ 팝업스토어는 현대백화점 온라인몰 ‘더현대 하이(The Hyundai Hi)’를 통한 사전 예약이나 더현대 서울 2~4층에 비치된 QR코드 현장 대기 신청을 통해 입장할 수 있다.
정연호 기자
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 읽는 습관에 숨겨진 당신의 MBTI는?
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
스텔라 아르투아가 이번 팝업에서 선보이는 신제품의 이름은?