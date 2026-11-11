코스피, 반도체 약세에 약보합… 기관 577억 순매수로 낙폭 방어

코스피가 11일 장 초반 약보합 흐름을 이어가고 있다. 미국 물가 지표 경계감 속에 대형 반도체주가 약세를 보이는 가운데 기관 매수세가 지수를 방어하는 모습이다.11일 오전 9시 10분 기준, 한국거래소에 따르면 코스피는 전 거래일보다 10.51포인트(0.20%) 내린 5228.62를 나타냈다. 지수는 29.42포인트(0.56%) 하락한 5209.71로 출발한 뒤 장중 5246.14까지 오르며 낙폭을 줄였다. 장중 저가는 시가와 같은 5209.71이었다.투자자별로는 개인이 232억원, 외국인이 480억원어치를 순매도했고 기관은 577억원어치를 순매수했다. 프로그램 매매는 차익거래가 203억원 매수 우위, 비차익거래가 168억원 매도 우위를 보이면서 전체적으로 34억원 순매수로 집계됐다.종목별로는 상승 종목이 609개, 하락 종목이 211개, 보합 종목이 57개로 상승 종목 수가 우세했다. 상한가 2개 종목이 나왔고 하한가 종목은 없었다.시가총액 상위 종목은 대체로 엇갈렸다. 삼성전자(005930)는 19만 7300원으로 0.80%, SK하이닉스(000660)는 120만 3000원으로 0.74% 각각 내렸다. 삼성전자우(005935)는 1.01%, SK스퀘어(402340)는 1.58%, 삼성전기(009150)는 1.47% 하락했다. 반면 LG에너지솔루션(373220)은 33만 5500원으로 1.51% 상승했고 삼성바이오로직스(207940)는 148만원으로 0.82%, 현대차(005380)는 27만 6000원으로 0.36%, 삼성생명(032830)은 24만 5000원으로 0.20% 올랐다. KB금융(105560)은 15만 2500원으로 0.13% 내렸다.장 초반 강세 종목으로는 깨끗한나라우와 씨케이솔루션이 각각 29.93%, 29.92% 오르며 상한가를 기록했다. 한진칼우는 27.79%, 대한항공우는 22.67%, 모나미는 21.25% 급등했다. 반면 시프트업은 7.97%, 동원산업은 6.98%, 아시아나IDT는 5.82%, 동양우는 5.23%, 삼성화재는 4.51% 내렸다.이날 국내 증시는 유가증권시장과 코스닥시장이 엇갈린 흐름을 나타냈다. 코스피가 약세로 출발해 제한적인 등락을 이어가는 반면 코스닥은 장 초반 1%대 상승세를 보이며 상대적으로 강한 움직임을 보였다. 전날 급반등 이후 코스피는 숨 고르기에 들어간 모습이지만 기관 매수와 개별 종목 장세가 낙폭을 제한하고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자