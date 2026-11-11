코스닥 장 초반 2.47% 급등… 684선 회복

코스닥시장이 장 초반 뚜렷한 오름세를 보이고 있다. 반도체, 2차전지, 제약·바이오 등 시가총액 상위 업종 전반에 매수세가 유입되면서 지수가 단숨에 684.11까지 올라섰다.11일 오전 9시 15분 기준, 한국거래소에 따르면 코스닥지수는 전일 종가 667.61보다 16.50포인트(2.47%) 오른 684.11을 기록했다. 지수는 668.48에 출발한 뒤 장중 저가도 668.48에 형성하며 밀리지 않았고, 곧바로 고가 684.11까지 올라 장중 최고치에서 거래되고 있다. 거래량은 5억 3479만주, 거래대금은 6662억 4300만원으로 집계됐다.수급별로는 외국인이 205억원, 기관이 4억원 순매수하며 지수 상승을 뒷받침했다. 반면 개인은 212억원 순매도했다. 프로그램매매는 비차익 189억원 순매수로, 전체 기준 189억원 매수 우위를 나타냈다.시장 전반도 강한 흐름이다. 상승 종목은 1285개, 하락 종목은 343개, 보합은 84개로 집계됐고 상한가 2개 종목이 나왔다. 52주 최저치는 629.17, 52주 최고치는 1229.42다.시가총액 상위 종목들도 대부분 오름세다. 알테오젠(196170)은 18만 200원으로 2.21%, 에코프로(086520)는 6만 9800원으로 4.49%, 에코프로비엠(247540)은 8만 5700원으로 3.88% 상승했다. 주성엔지니어링(036930)은 16만 2400원으로 6.63% 뛰었고, 레인보우로보틱스(277810)는 33만 2500원으로 2.31%, 심텍(222800)은 11만 2700원으로 5.72% 올랐다. 삼천당제약(000250)은 18만 4500원으로 2.96%, 이오테크닉스(039030)는 35만 750원으로 1.96%, 리노공업(058470)은 4만 9500원으로 1.85% 상승했다. HLB(028300)는 2만 9950원으로 0.99% 내리며 상위 종목 가운데 상대적으로 부진했다.개별 종목 장세도 두드러졌다. 상승률 상위에서는 예선테크가 1521원으로 가격제한폭까지 올랐고, 에스텍도 1만 9820원으로 상한가를 기록했다. 심텍홀딩스는 4940원으로 26.99%, 메드팩토는 4370원으로 21.9%, 대호특수강우는 2300원으로 19.79% 상승했다.반면 하락률 상위에서는 모아데이타가 749원으로 26.57% 급락했다. 코스닥 상장 첫날을 맞은 바로팜도 약세를 나타냈다. 바로팜은 장 초반 1만 2480원에 거래되며 전일비 기준 23.9% 하락했고, 공모가 1만 6400원을 밑도는 흐름을 이어갔다. 바로팜은 기관 수요예측에서 152.36대 1, 일반청약에서 19.27대 1의 경쟁률을 기록했지만 상장 첫날 주가는 기대에 못 미치는 모습이다.시장에서는 코스닥 저PBR 기업에도 적용될 수 있는 주가누르기방지법과 의무공개매수제 처리 방향도 주목하고 있다. 정부안과 국회 발의안 간 적용 기준, 선행매수 허용 여부 등을 둘러싼 논의가 이어지면서 향후 자본시장 제도 변화가 중소형주와 지배구조 관련 종목군에 영향을 줄 가능성이 거론된다.최근 코스닥은 11월 5일 678.41에서 6일 644.27로 급락한 뒤 9일 638.97까지 밀렸으나, 10일 667.61로 반등한 데 이어 이날도 강세를 이어가며 단기 회복 흐름을 강화하는 모습이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자