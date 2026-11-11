상위 20개 중 12개 상승… 거래대금은 삼성전자·SK하이닉스 집중

11일 오전 9시 5분 네이버 증권 검색 상위 종목에서는 검색 1·2위가 하락한 반면 나머지 종목은 상승 우위를 보였다. 1위 삼성전자(005930)는 19만 8000원으로 0.45% 하락했고, 2위 SK하이닉스(000660)는 120만원으로 0.99% 내렸다. 상위 20개 종목 가운데 12개가 상승하고 8개가 하락했다.삼성전자는 19만 7100원에 출발해 19만 6900원과 19만 8800원 사이에서 움직였다. SK하이닉스는 시가 120만 6000원, 고가 120만 8000원, 저가 119만 3000원을 기록했다. 3위 삼성전기(009150)는 0.57% 하락한 87만 7000원이었다. 4위 한진칼(180640)은 장중 23만 1500원까지 밀린 뒤 23만 5500원으로 1.46% 하락했다.상승률이 가장 큰 종목은 11위 한진(002320)이었다. 18.06% 상승한 2만 1700원으로, 장중 2만 1400원에서 2만 2100원 사이를 오갔다. 9위 안랩(053800)은 12.75% 오른 12만 2000원, 16위 네이처셀(007390)은 8.03% 상승한 2만 2200원이었다. 10위 NHN(181710)도 6.85% 오른 8만 2700원을 기록했다.하락 종목 중 낙폭은 5위 두산에너빌리티(034020)가 가장 컸다. 현재가는 4만 5850원으로 2.34% 하락했고 저가는 4만 5700원이었다. 한진칼에 이어 17위 SK스퀘어(402340)가 1.05% 내린 75만 2000원, SK하이닉스가 0.99% 하락했다. 13위 대한항공(003490)은 0.92% 내린 3만 2150원이었다.검색 관심이 거래로 가장 크게 이어진 종목은 삼성전자였다. 거래량은 98만 4175주, 거래대금은 1943억 800만원으로 상위 20개 가운데 모두 가장 많았다. SK하이닉스는 11만 3653주가 거래됐고 거래대금은 1367억 1100만원이었다. 거래량은 대한항공이 33만 8479주로 뒤를 이었다. 안랩은 15만 4577주, 두산에너빌리티는 15만 1482주가 체결됐다. 삼성전기는 거래량이 2만 2261주였지만 거래대금은 194억 9600만원이었다.개장 직후 검색 상위권은 삼성전자와 SK하이닉스에 관심이 집중된 가운데 주가 흐름은 종목별로 엇갈렸다. 상승 종목 수가 하락 종목보다 많았고, 상승률은 한진과 안랩이 두드러졌다. 거래대금은 삼성전자와 SK하이닉스에 집중됐으며 거래량에서는 삼성전자와 대한항공이 상위에 올랐다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자