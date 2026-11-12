개인 홀로 순매수… 코스피 0.11% 내린 5369.63

12일 오전 9시 10분 기준, 한국거래소에 따르면 코스피는 전일보다 5.73포인트(-0.11%) 내린 5369.63을 기록했다. 이날 지수는 5385.94로 출발한 뒤 장중 5419.88까지 올랐지만, 5369.62까지 밀리며 하락 전환했다.수급별로는 개인이 1061억원 순매수에 나선 반면 외국인은 182억원, 기관은 996억원 순매도를 나타냈다. 프로그램 매매는 차익거래 274억원 매도 우위, 비차익거래 1284억원 매도 우위로 전체 1558억원 순매도를 기록했다.시장 전반에서는 하락 종목이 상승 종목보다 많았다. 유가증권시장에서는 상승 268종목, 보합 86종목, 하락 519종목으로 집계됐고 상한가 1종목이 나왔다.시가총액 상위 종목은 혼조세를 보였다. 삼성전자(005930)는 20만 8500원으로 1.21% 올랐고 삼성전자우(005935)는 1.33%, 삼성전기(009150)는 1.52%, SK스퀘어(402340)는 0.38%, KB금융(105560)은 0.13%, 삼성생명(032830)은 0.20% 상승했다. 반면 SK하이닉스(000660)는 126만 7000원으로 0.78% 내렸고 LG에너지솔루션(373220)은 1.64%, 삼성바이오로직스(207940)는 0.84%, 현대차(005380)는 0.92% 하락했다.개별 종목별로는 티와이홀딩스우가 29.97% 올라 상한가를 기록했고 태영건설우 15.05%, SH에너지화학 12.1%, 롯데웰푸드 7.28%, 코스맥스 6.27% 등도 큰 폭으로 상승했다. 반면 메타랩스는 18.93% 급락했고 DB하이텍 15.35%, 케이아이이 11.37%, 대한항공우 10.98%, 한진칼우 10.21% 내리며 하락 폭이 컸다.코스피는 최근 5거래일 기준으로 11일 2.60%, 10일 4.39% 급등한 뒤 이날 숨고르기 양상을 보이고 있다. 52주 최고는 9385.59, 최저는 3833.35다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자