코스닥 699선 후퇴… 외국인·기관 동반 매도에 숨 고르기

코스닥시장이 장 초반 하락 흐름을 나타내고 있다.12일 오전 9시 15분 기준, 한국거래소에 따르면 코스닥은 전일보다 5.86포인트(0.83%) 내린 699.24를 기록했다. 지수는 703.22로 출발한 뒤 장중 711.86까지 올랐으나 이후 694.76까지 밀리며 약세로 돌아섰다.수급별로는 개인이 543억원어치를 순매수했지만 외국인이 367억원, 기관이 143억원을 순매도하며 지수 하방 압력을 키웠다. 프로그램 매매에서는 차익거래가 2억원 순매도, 비차익거래가 498억원 순매도로 집계돼 전체적으로 501억원 매도 우위를 나타냈다.시장 전반의 체감도도 약한 편이다. 상승 종목은 584개, 보합은 113개인 반면 하락 종목은 1022개로 하락 종목 수가 크게 많았다. 상한가 종목은 4개였고 하한가 종목은 없었다. 거래량은 7698만 6000주, 거래대금은 8700억 5500만원으로 집계됐다.시가총액 상위 종목들도 대체로 내림세다. 알테오젠(196170)은 3.16% 내린 17만 7700원, 에코프로(086520)는 3.67% 하락한 7만 800원, 에코프로비엠(247540)은 4.57% 내린 8만 7700원에 거래됐다. 주성엔지니어링(036930)은 1.57%, 레인보우로보틱스(277810)는 0.43%, 이오테크닉스(039030)는 0.54%, HLB(028300)는 0.50% 각각 내렸다. 반면 심텍(222800)은 2.30% 오른 12만 4400원, 삼천당제약(000250)은 0.97% 상승한 18만 8000원을 나타냈고 리노공업(058470)은 보합이었다.개별 종목 장세도 뚜렷했다. 상승률 상위에는 예선테크, 코난테크놀로지, 버넥트, 비큐AI 등이 나란히 상한가를 기록했고 에이전트AI도 28.21% 급등했다. 반면 모아데이타는 20.87% 하락했고 넥스아이 18.00%, 애드바이오텍 12.55%, 삼보산업 11.52%, 하이퍼코퍼레이션 11.18% 하락하는 등 종목별 차별화가 확대됐다.코스닥은 최근 5거래일 기준 629.17에서 705.10까지 빠르게 반등한 뒤 이날 숨고르기에 들어간 모습이다. 전날 5.62% 급등했던 데 따른 부담 속에 외국인과 기관의 동반 매도가 이어지면서 단기 변동성이 커지고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자