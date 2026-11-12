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“명동에 뜬 불닭 캐릭터”…삼양식품, 사옥에 ‘페포’ 크리스마스 트리 설치

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026 11 12 10:06 수정 2026 11 12 10:06
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삼양식품 명동 사옥에 마련된 크리스마스 트리와 대형 ‘페포(PEPPO)’ 조형물이 방문객들의 눈길을 사로잡고 있다. 사진- 삼양식품 제공
삼양식품 명동 사옥에 마련된 크리스마스 트리와 대형 ‘페포(PEPPO)’ 조형물이 방문객들의 눈길을 사로잡고 있다. 사진- 삼양식품 제공


삼양식품이 다가오는 크리스마스 시즌을 맞아 명동 사옥에 자사 대표 캐릭터 ‘페포(PEPPO)’를 활용한 특별한 연말 공간을 선보였다고 밝혔다.

11일 삼양식품 명동 사옥 1층 로비에 조성된 ‘페포 라운지’는 불닭 브랜드를 상징하는 붉은색과 페포 캐릭터를 테마로 꾸며졌다. 로비 중앙에는 화려한 장식이 돋보이는 대형 크리스마스트리가 세워졌으며 그 곁에는 페포를 형상화한 대형 조형물이 자리해 방문객들의 눈길을 끌고 있다. 특히 트리 앞에 마련된 실내용 테이블 화로에서는 실제 불꽃이 타올라 따뜻하고 아늑한 연말 분위기를 한층 더한다.

삼양식품은 크리스마스 시즌을 맞아 서울 중구 명동 사옥 1층 로비에 대형 크리스마스 트리와 불닭 캐릭터 ‘페포(PEPPO)’ 조형물을 설치했다. 사진-삼양식품 제공
삼양식품은 크리스마스 시즌을 맞아 서울 중구 명동 사옥 1층 로비에 대형 크리스마스 트리와 불닭 캐릭터 ‘페포(PEPPO)’ 조형물을 설치했다. 사진-삼양식품 제공


이번에 마련된 페포 라운지는 단순한 장식을 넘어 명동을 찾는 국내외 관광객들을 위한 포토존으로도 활용되고 있다. 방문객들은 대형 트리와 페포 조형물을 배경으로 기념사진을 남기며 캐릭터와 교감할 수 있다.

오픈 당일인 11일에는 페포 인형이 현장에 깜짝 등장해 방문객들을 위한 댄스 퍼포먼스를 펼치며 열띤 호응을 얻기도 했다.

삼양식품 관계자는 “이번 크리스마스 공간을 통해 불닭의 브랜드 정체성을 일상 속 다양한 경험에 접목시키고 ‘페포’만의 매력을 적극적으로 부각시킬 계획”이라며 “앞으로도 페포를 중심으로 다채로운 온·오프라인 콘텐츠를 선보이며 글로벌 소비자와의 소통을 지속해서 이어갈 것”이라고 말했다.

정연호 기자
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