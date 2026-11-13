[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

13일 오전 9시 05분 네이버 증권 검색 상위 20개 종목에서는 16곳이 상승하고 4곳이 하락했다. 검색 1위 삼성전자(005930)는 21만 5500원, 2위 SK하이닉스(000660)는 130만 9000원에 거래됐다. 두 종목 모두 개장 직후 상승 흐름을 보이며 상위권 관심을 이끌었다.삼성전자는 3.61% 상승했다. 시가 21만 4000원에서 출발해 장중 저가 21만 3500원, 고가 21만 5500원을 기록했다. SK하이닉스는 4.39% 오른 가운데 129만원과 131만 1000원 사이에서 움직였다. 검색 3위 삼성전기(009150)는 5.64% 상승한 93만 6000원이었다. 장중 저가는 91만 3000원, 고가는 93만 6000원이었다.상승률은 검색 18위 오픈엣지테크놀로지(394280)가 가장 높았다. 29.87% 오른 8130원으로 상한가를 기록했으며 시가·고가·저가가 모두 8130원이었다. 검색 9위 가온칩스(399720)는 20.84% 상승한 3만 5950원, 검색 10위 이수페타시스(007660)는 11.41% 오른 9만 3700원이었다. 검색 8위 코리아써키트(007810)도 10.95% 상승한 9만 8300원에 거래됐다.하락 종목 중 낙폭은 검색 17위 한국전력(015760)이 가장 컸다. 8.97% 내린 2만 7900원으로, 장중 저가 2만 7400원과 고가 2만 8450원을 기록했다. 검색 4위 NAVER(035420)는 2.86% 하락한 17만 6600원이었다. 검색 11위 한진칼(180640)은 0.25% 내린 20만 2500원, 검색 13위 셀트리온(068270)은 0.24% 하락한 20만 9000원에 거래됐다.거래량은 삼성전자가 74만 1686주로 가장 많았고 한국전력 48만 7363주, 코리아써키트 25만 540주가 뒤를 이었다. 거래대금은 SK하이닉스가 2891억 5200만원으로 가장 컸다. 삼성전자도 1590억 1300만원이 거래돼 검색 상위 관심이 실제 거래로 이어졌다. 반면 급등한 가온칩스의 거래대금은 9억 8200만원, 상한가인 오픈엣지테크놀로지는 4500만원이었다. 검색 상위 20개 종목은 상승 종목이 다수를 차지했지만, 거래는 삼성전자와 SK하이닉스 등에 상대적으로 집중됐다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자정연호 기자