[서울데이터랩]코스피, 장 초반 2.59% 올라 5480.86…반도체 강세에 매수 우위

코스피가 13일 장 초반 2%대 반등에 성공하며 5480.86까지 올라섰다. 반도체 대형주가 지수 상승을 이끌었고 외국인과 프로그램 매수세가 유입되면서 투자심리가 개선됐다.13일 오전 9시 10분 기준, 한국거래소에 따르면 코스피는 전일보다 138.13포인트(2.59%) 오른 5480.86을 기록했다. 이날 지수는 5452.41에 출발한 뒤 장중 5491.87까지 올랐고, 장중 저가는 시가와 같은 5452.41이었다. 거래량은 1억 9153만주, 거래대금은 1조 4613억 6500만원으로 집계됐다.수급별로는 외국인이 1793억원어치를 순매수하며 상승장을 견인했다. 개인은 1907억원 순매도했고 기관도 10억원 순매도를 나타냈다. 프로그램 매매는 차익거래 432억원 순매도, 비차익거래 2022억원 순매수로 전체 1590억원 순매수를 기록했다.시장 전반도 강세였다. 유가증권시장에서 상승 종목은 605개, 하락 종목은 234개였고 보합은 39개였다. 장 초반 코스피는 최근 5거래일 흐름상 11일 2.60%, 10일 4.39% 상승 이후 12일 0.61% 조정을 거쳤다가 다시 반등하는 모습이다.시가총액 상위 종목 가운데 반도체주가 두드러졌다. 삼성전자(005930)는 7000원(3.37%) 오른 21만 5000원, SK하이닉스(000660)는 5만 9000원(4.70%) 오른 131만 3000원에 거래됐다. 삼성전자우(005935)도 3.62% 상승했고, 삼성전기(009150)는 6.09% 뛰었다. SK스퀘어(402340)는 2.78%, 현대차(005380)는 1.69%, KB금융(105560)은 0.86%, 삼성생명(032830)은 2.20% 올랐다. 반면 삼성바이오로직스(207940)는 0.76% 내렸고 LG에너지솔루션(373220)은 0.30% 오름세에 그쳤다.장 초반 급등 종목으로는 금호건설이 상한가를 기록했고 금호전기가 21.67% 상승했다. 이수페타시스는 10.82%, 코리아써키트는 10.61%, 금호건설우는 9.34% 올랐다. 반면 티와이홀딩스우는 10.96% 하락했고 선진은 10.32%, 한국전력은 9.46%, 대한항공우는 7.60%, 동일제강은 6.73% 내렸다.간밤 미국 증시는 일제히 약세로 마감했다. 다우존스30 산업평균지수는 0.36%, 스탠더드앤드푸어스500지수는 0.35%, 나스닥 종합지수는 0.39% 각각 하락했다. 엔비디아가 장중 13% 넘게 급락한 뒤 4.34% 하락 마감했고, 국제 유가 상승 부담도 부각됐지만 국내 증시는 반도체 중심의 매수세에 힘입어 상승 출발했다.한편 10월 관광 관련 종목들은 코스피보다 더 큰 조정을 받았다. 관광산업 TS-30 지수는 10월 말 86.84로 9월 말보다 18.8% 하락해 같은 기간 코스피 하락률 16.2%를 웃도는 낙폭을 기록했다. 항공·렌터카 지수는 16.0% 내렸고 호텔 지수는 12.6%, 여행 지수는 6.2% 하락했다. TS-30 편입 종목의 일평균 거래량은 전월 대비 23.4% 감소한 773만주, 월평균 시가총액은 43조 2000억원에서 37조 7000억원으로 줄었다.코스피는 52주 최고 9385.59, 최저 3833.35 범위 안에서 움직이고 있다. 이날 장 초반에는 대형 반도체주 강세와 외국인 매수세가 맞물리며 단기 반등 탄력이 강화되는 양상이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자