“1만7000편 결항” 美 항공대란 속…여객기 ‘떼창 콘서트’ [포착]

후바스탱크의 보컬 더그 롭(Doug Robb). 사우스웨스트항공 인스타그램

미국 연방항공청(FAA)이 전국 항공편 운항을 중단시킨 13일(현지 시간) 뉴욕 라과디아 공항에서 여행객들이 대기하고 있다. FAA는 항공교통관제 통신망에 장애가 발생한 뒤 이례적인 상황과 안전상의 우려를 이유로 미국 전역의 출발 항공편과 유럽발 미국행 항공편 운항을 중단시켰다. 2026.11.14. AP 뉴시스

기내 공연 중인 가수 롤로와 기타리스트. 사우스웨스트항공 인스타그램

미국 전역에서 발생한 항공기 이륙 중단 사태로 사흘간 약 1만 7000편이 결항하는 등 항공대란이 이어지고 있다. 항공사들이 운항 정상화에 안간힘을 쓰는 가운데, 하늘 위에서는 승객들이 유명 록밴드의 노래를 함께 부르는 이색적인 장면이 펼쳐졌다.15일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 이날 오전까지 미국에서 결항한 항공편은 1300편을 넘어섰다. 지난 13일 9000편 이상, 14일 6600편이 취소된 데 이어 사흘간 누적 결항 규모는 1만 6900편을 넘어섰다.항공사들이 주말 내내 운항 정상화에 나섰지만 복구 작업은 난항을 겪고 있다. 전국적인 이륙 중단으로 항공기와 승무원들이 예정된 위치로 이동하지 못하면서 운항 일정이 연쇄적으로 꼬였기 때문이다.일부 조종사와 승무원은 잇따른 운항 지연으로 근무시간 한도에 도달해 다음 운항에 투입되지 못하는 상황까지 발생했다.이에 아메리칸항공은 대체 항공권 가격 급등을 막기 위해 가격 상한을 설정하고 추가 항공편을 편성했다. 델타항공은 일정 조정이 가능한 승객들에게 월요일 이후로 출발을 미룰 것을 권고했다.이번 사태는 지난 13일 미 연방항공청(FAA)의 항공관제 통신망에 장애가 발생하면서 시작됐다. FAA는 미국 전역의 항공기 이륙을 4시간 넘게 중단시켰다. 이는 2001년 9·11 테러 이후 가장 오랜 시간 이어진 전국적인 이륙 중단 조치다.당국은 아칸소주의 한 시설에 새로 설치된 라우터가 비정상적으로 많은 통신 요청을 발생시켜 관제 시스템에 과부하가 걸린 것으로 보고 정확한 원인을 조사하고 있다.브라이언 베드퍼드 FAA 청장은 “최악의 상황은 지나갔다”면서도 운항 정상화까지는 상당한 복구 작업이 남아 있다고 밝혔다. 다만 항공사들이 15일 업무 종료 시점까지 정상 운항을 재개할 수 있을 것으로 내다봤다.한편 미국 전역이 항공대란으로 혼란을 겪는 사이, 하늘 위 여객기에서는 뜻밖의 ‘떼창 콘서트’가 펼쳐졌다.지난 13일 로스앤젤레스에서 플로리다주 올랜도로 향하던 사우스웨스트항공 전세기에서는 록밴드 후바스탱크와 더 유스드, 심플 플랜, 가수 롤로 등이 기내 공연을 선보였다.해당 항공기는 FAA의 전국적인 이륙 중단 명령이 내려지기 전에 이미 이륙한 상태였다. 당시 미국 상공에는 약 3500대의 항공기가 운항 중이었으며, 이 여객기도 그중 하나였다.공연은 사우스웨스트항공이 사전에 기획한 ‘라이브 액 35’ 프로그램의 일환으로 마련됐다.텍사스주 상공을 지나던 중 롤로가 4곡을 부르며 공연의 문을 열었다. 이어 후바스탱크가 무대에 오르자 기내 분위기는 한층 달아올랐다.후바스탱크가 승무원에게 조명을 꺼 달라고 요청하자 승객들은 휴대전화 플래시를 켰다. 이어 밴드의 대표곡 ‘더 리즌’(The Reason)이 흘러나오자 승객들이 일제히 노래를 따라 부르며 기내는 순식간에 콘서트장으로 변했다.롤로는 이후 SNS를 통해 기내 인터넷을 이용하던 승객들로부터 전국적인 항공기 이륙 중단 소식을 전해 들었다고 밝혔다.그는 “오늘 모든 비행기가 발이 묶였지만 ‘이모’(Emo) 신들이 이 비행기만은 날게 해줬다”고 말했다.김유민 기자