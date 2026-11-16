[서울데이터랩]코스피, 장 초반 5300.53으로 강보합…개인 매수에 상승 출발

코스피가 장 초반 소폭 오르며 출발했다. 개인 매수세가 지수를 떠받친 가운데 외국인과 기관은 동반 순매도에 나섰다. 코스닥도 함께 오름세를 보였고, 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 1335.8원으로 1330원대 중반에서 움직였다.16일 오전 9시 10분 기준, 한국거래소에 따르면 코스피는 전 거래일보다 10.00포인트(0.19%) 오른 5300.53을 기록했다. 이날 지수는 5305.40에 출발한 뒤 장중 5327.99까지 올랐고, 저가는 5287.98이었다. 전 거래일 종가는 5290.53이었다.수급별로는 개인이 1317억원 순매수했고 외국인은 1260억원, 기관은 146억원 순매도했다. 프로그램 매매는 차익거래 83억원 매도 우위, 비차익거래 462억원 매도 우위로 전체 546억원 매도 우위를 나타냈다.시장 전반은 상승 종목이 우세했다. 유가증권시장에서는 450개 종목이 올랐고 368개 종목이 내렸으며 54개 종목은 보합이었다. 거래량은 1464만 4000주, 거래대금은 1조 1835억 4100만원으로 집계됐다.시가총액 상위 종목은 혼조세를 보였다. 삼성전자(005930)는 20만 6500원으로 0.24% 올랐고 LG에너지솔루션(373220)은 32만 8500원으로 1.23%, 현대차(005380)는 27만 3000원으로 1.30% 상승했다. 삼성바이오로직스(207940)와 삼성생명(032830)도 각각 0.07%, 0.60% 강세였다. 반면 SK하이닉스(000660)는 121만원으로 0.49% 내렸고 삼성전자우(005935)는 1.47%, SK스퀘어(402340)는 3.54%, 삼성전기(009150)는 0.70%, KB금융(105560)은 0.69% 하락했다.개장 초반 강세 종목으로는 KEC가 8.8% 올라 상승률 상단에 올랐고 진양폴리 7.1%, OCI홀딩스 6.87%, 아남전자 6.75%, 두산우 6.14%도 큰 폭으로 상승했다. 반대로 TKG휴켐스는 8.96% 하락했고 미스토홀딩스 8.66%, 혜인 7.51%, 디와이에이 7.44%, 명문제약 7.08% 내리며 약세를 보였다.최근 코스피는 11일 2.60%, 10일 4.39% 급등한 뒤 12일과 13일 각각 0.61%, 0.98% 밀렸으나 이날 다시 반등을 시도하는 흐름이다. 이날 개장가 5305.40은 전 거래일보다 0.28% 높은 수준이었고, 오전 9시 5분 기준으로는 5321.44까지 오르며 상승 폭을 키우기도 했다. 코스닥 역시 같은 시각 704.37로 전 거래일 대비 0.67% 올라 동반 강세를 나타냈다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자