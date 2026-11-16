코스닥, 705선 반등 시도 무산… 외국인·기관 매도에 693선 후퇴

코스닥이 개장 직후 705.88까지 오르며 반등을 시도했지만 외국인과 기관의 동반 매도에 밀려 이내 하락 전환했다.16일 오전 9시 15분 기준, 한국거래소에 따르면 코스닥지수는 전 거래일보다 6.57포인트(0.94%) 내린 693.09를 기록했다. 지수는 전 거래일 699.66보다 6.22포인트 오른 705.88에 출발해 장중 708.34까지 올랐지만, 이후 낙폭을 키우며 691.09까지 밀렸다.수급은 개인이 방어에 나섰지만 지수 반등으로 이어지지 못했다. 투자자별로 개인은 782억원 순매수했고 외국인과 기관은 각각 521억원, 115억원 순매도했다. 프로그램 매매는 차익거래 7억원 순매수, 비차익거래 512억원 순매도로 전체 504억원 순매도를 나타냈다.시장 전반의 체감은 약세가 우세했다. 코스닥 시장에서 상승 종목은 643개, 하락 종목은 973개였고 보합은 99개였다. 상한가 3개, 하한가 1개가 나왔다. 거래량은 6132만 4000주, 거래대금은 7342억 8700만원으로 집계됐다.시가총액 상위 종목은 혼조세를 보였다. 알테오젠(196170)은 17만 6450원으로 0.14% 올랐고 에코프로(086520)는 7만 3600원으로 1.24%, 에코프로비엠(247540)은 9만 2100원으로 1.43% 상승했다. 레인보우로보틱스(277810)도 37만 5000원으로 3.16% 강세를 나타냈고 HLB(028300)는 2만 8650원으로 0.35% 올랐다. 반면 주성엔지니어링(036930)은 16만 5750원으로 3.91%, 심텍(222800)은 11만 8500원으로 5.05%, 이오테크닉스(039030)는 34만 5000원으로 3.50%, 삼천당제약(000250)은 17만 4800원으로 2.35%, 리노공업(058470)은 5만 700원으로 1.74% 내렸다.개별 종목 장세도 뚜렷했다. 상승률 상위에서는 지슨이 4640원, 지니틱스가 1276원, M83이 5520원으로 각각 상한가를 기록했다. 나무가는 1만 8480원으로 27.45%, 세코닉스는 3385원으로 27.02% 급등했다. 반면 HLB테라퓨틱스는 1635원으로 하한가를 기록했고 앱튼은 309원으로 13.69%, 아이컴포넌트는 5050원으로 13.53%, 파크시스템스는 18만 3900원으로 13.46%, 인텔리빅스는 9720원으로 12.04% 하락했다.최근 코스닥은 11일 705.10까지 급등한 뒤 12일 696.53으로 밀렸고 13일 699.66으로 소폭 반등하는 등 변동성이 이어지고 있다. 이날도 개장 직후 강세와 장중 약세가 빠르게 교차하며 불안정한 흐름을 나타냈다.시장 환경 측면에서는 코스닥 시장 체질 개선과 불공정거래 근절에 대한 정책 기대가 이어지고 있다. 자본시장 정상화 기조 아래 부실·저성과 기업의 신속한 퇴출과 투자 신뢰 회복 필요성이 부각되는 가운데, 장 초반에는 개인 매수세가 유입되며 반등 시도가 나타났지만 실제 장중 흐름은 외국인과 기관 매도 압력이 더 크게 작용했다.신규 상장 종목에 대한 관심도 이어졌다. 반도체·디스플레이 장비 부품업체 영광와이케이엠씨는 상장 첫날 공모가 1만 1000원을 웃도는 흐름을 보이며 주목받았다. 이 회사는 반도체와 디스플레이 제조장비용 챔버와 정밀부품을 생산하며, 확보한 공모 자금은 생산시설과 정밀가공·표면처리 설비 확충에 활용할 계획이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자