검색 1·2위 삼성전자·SK하이닉스… 상승률은 나무가 19%

16일 오전 9시 5분 네이버 증권에서 삼성전자(005930)와 SK하이닉스(000660)가 검색 1·2위에 올랐다. 삼성SDI(006400)와 삼성전기(009150)가 뒤를 이으며 이들 네 종목이 검색 상단을 채웠다. 삼성전자는 0.49% 상승한 20만 7000원, SK하이닉스는 0.49% 하락한 121만원에 거래됐다.검색 3위 삼성SDI는 5.23% 오른 50만 3000원이었다. 장중 저가는 49만 2500원, 고가는 51만 2000원이었다. 4위 삼성전기는 0.12% 내린 85만 4000원으로 장중 저가와 현재가가 같았다. 삼성전자는 20만 5500원에서 20만 8000원, SK하이닉스는 120만 5000원에서 122만 2000원 사이에서 움직였다.상승률은 검색 5위 나무가(190510)가 19.31%로 가장 높았다. 현재가는 1만 7300원이며 장중 1만 7230원에서 1만 7690원 사이를 오갔다. 레인보우로보틱스(277810)는 5.36% 상승한 38만 3000원, 삼성SDI는 5.23% 오른 50만 3000원이었다. 로보티즈(108490)도 3.91% 상승한 25만 2500원을 기록했다.하락 종목은 5개였다. 낙폭은 검색 15위 SK스퀘어(402340)가 2.49%로 가장 컸다. 현재가는 74만 3000원이며 장중 저가는 73만 4000원이었다. SK하이닉스가 0.49%, 이수페타시스(007660)가 0.34%, 한진칼(180640)이 0.25% 하락했다. 삼성전기는 0.12% 내려 약세 종목에 포함됐다.검색 상위권의 관심은 삼성전자와 SK하이닉스에서 거래로 이어졌다. 삼성전자 거래량은 70만 9304주로 20개 종목 중 가장 많았고 거래대금은 1465억 5900만원이었다. SK하이닉스는 20만 1796주가 거래됐으며 거래대금은 2450억 1600만원으로 가장 컸다. 두산에너빌리티(034020)는 11만 2846주, 나무가는 9만 916주가 체결됐다. 삼성SDI 거래대금은 386억 3700만원이었다.검색 상위 20개 종목 가운데 15개가 상승하고 5개가 하락했다. 상승률은 나무가가 가장 높았고, 거래량은 삼성전자에 가장 많이 몰렸다. 거래대금에서는 SK하이닉스가 삼성전자를 앞섰다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자