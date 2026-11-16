“40년 사랑꾼 연기였나”…젠슨 황 전기 작가가 폭로한 두 얼굴

전기 작가 “1000달러 팁도 연기 의심…오만하고 위선적”

젠슨 황과 로리 황. AP 뉴시스 자료사진

젠슨 황. tvN ‘유퀴즈’ 제공

혼외 관계 의혹으로 엔비디아 최고경영자(CEO) 자리에서 물러난 젠슨 황이 과거 식당 종업원에게 1000달러(약 140만원)의 팁을 남기는 등 보여준 겸손한 모습이 사실은 ‘연기’였을 수 있다는 주장이 나왔다. 40년 넘게 함께한 아내와 가족을 향한 애정 표현에도 의문이 제기됐다.황 전 CEO의 전기를 집필한 작가 스티븐 윗은 최근 미국 뉴욕타임스(NYT) 기고문에서 황 전 CEO가 겸손하고 가정적인 이미지를 내세웠지만 실제로는 오만하고 위선적인 인물이었다고 주장했다.윗은 2023년 황 전 CEO를 처음 만났을 당시 그가 회사의 성공을 직원들의 공으로 돌리고, 서비스업 종사자들에게 친근하게 대하는 등 겸손한 모습을 보였다고 회상했다.특히 황 전 CEO는 미국 식당 체인 데니스에서 아침 식사를 한 뒤 종업원에게 1000달러의 팁을 남기기도 했다.그러나 윗은 시간이 흐르면서 이러한 행동이 일종의 ‘연기’라는 의심이 들었다고 밝혔다. 다른 사람에게 잘 보이기 위해서가 아니라 스스로를 만족시키기 위한 행동이었다는 것이다.가정적인 모습에 대해서도 의문을 제기했다.윗은 황 전 CEO가 아내와 자녀들에 대한 이야기를 자주 꺼냈으며 당시에는 가족을 향한 애정이 진실해 보였다고 회상했다. 하지만 혼외 관계 의혹이 불거진 이후에는 이러한 모습에도 상당한 자기기만이 있었을 것이라고 평가했다.그는 황 전 CEO가 자신과 다른 의견을 받아들이지 못하고 직원을 한 시간 넘게 질책하는 등 독단적인 모습을 보였다고도 주장했다. 임원들이 그를 두려워할 정도였다는 것이다.이 같은 평가는 황 전 CEO가 과거 한국 방송에서 보여준 ‘사랑꾼’ 이미지와도 대비된다.황 전 CEO는 지난 6월 방송된 tvN 예능 프로그램 ‘유 퀴즈 온 더 블럭’에 출연해 아내 로리 황과의 첫 만남을 공개했다.당시 그는 17세에 대학에 입학해 자신보다 두 살 많은 아내에게 숙제를 보여주겠다며 접근했다고 밝혔다. 주말마다 함께 공부하면 모든 과목에서 좋은 성적을 받을 수 있도록 돕겠다고 제안했고, 이를 계기로 매주 데이트할 수 있었다고 전했다.대학 시절 만나 결혼한 두 사람은 40년 넘게 부부의 인연을 이어왔다. 당시 방송 녹화 현장에는 아내와 장녀도 함께해 눈길을 끌었다.황 전 CEO는 방송에서 인재를 채용할 때 가장 중요하게 생각하는 가치로 ‘인간성’을 꼽기도 했다. 그는 함께 일할 사람을 선택할 때 베풀 줄 아는 태도와 친절함이 중요하다고 강조했다.그러나 약 5개월 뒤 황 전 CEO가 혼외 관계를 인정하고 공개 사과하면서 당시 발언도 다시 주목받고 있다.황 전 CEO는 중국 정보기관과 연계된 것으로 의심받는 여성과 관계를 맺었다는 의혹이 보도된 이후 사내 임직원과의 혼외 관계 의혹까지 불거졌고, 33년간 이끌어온 엔비디아의 경영 일선에서 물러났다.황 전 CEO는 직원들에게 보낸 메시지에서 아내에게 충실하지 못했으며 자신의 행동으로 가족에게 상처를 줬다고 인정했다. 사임 직전 극심한 자책에 빠졌다는 보도도 나왔다.황 전 CEO는 주변 인사들에게 스스로를 “쓰레기 같은 놈”이라고 비난하거나 “어떻게 되든 상관없다”는 등 체념한 듯한 말을 한 것으로 전해졌다. 평소 임원들의 이메일에 신속하게 답하던 업무 방식에도 변화가 나타났다고 한다.윗은 “젠슨 황이 없는 엔비디아는 마이클 조던이 없는 시카고 불스와 같다”며 황 전 CEO의 경영 능력을 높이 평가하면서도 “그의 오만함 때문에 채울 수 없는 공백을 남기게 됐다”고 비판했다.김유민 기자