“40년 사랑꾼 연기였나”…젠슨 황 전기 작가가 폭로한 두 얼굴
전기 작가 “1000달러 팁도 연기 의심…오만하고 위선적”
혼외 관계 의혹으로 엔비디아 최고경영자(CEO) 자리에서 물러난 젠슨 황이 과거 식당 종업원에게 1000달러(약 140만원)의 팁을 남기는 등 보여준 겸손한 모습이 사실은 ‘연기’였을 수 있다는 주장이 나왔다. 40년 넘게 함께한 아내와 가족을 향한 애정 표현에도 의문이 제기됐다.
황 전 CEO의 전기를 집필한 작가 스티븐 윗은 최근 미국 뉴욕타임스(NYT) 기고문에서 황 전 CEO가 겸손하고 가정적인 이미지를 내세웠지만 실제로는 오만하고 위선적인 인물이었다고 주장했다.
윗은 2023년 황 전 CEO를 처음 만났을 당시 그가 회사의 성공을 직원들의 공으로 돌리고, 서비스업 종사자들에게 친근하게 대하는 등 겸손한 모습을 보였다고 회상했다.
특히 황 전 CEO는 미국 식당 체인 데니스에서 아침 식사를 한 뒤 종업원에게 1000달러의 팁을 남기기도 했다.
그러나 윗은 시간이 흐르면서 이러한 행동이 일종의 ‘연기’라는 의심이 들었다고 밝혔다. 다른 사람에게 잘 보이기 위해서가 아니라 스스로를 만족시키기 위한 행동이었다는 것이다.
가정적인 모습에 대해서도 의문을 제기했다.
윗은 황 전 CEO가 아내와 자녀들에 대한 이야기를 자주 꺼냈으며 당시에는 가족을 향한 애정이 진실해 보였다고 회상했다. 하지만 혼외 관계 의혹이 불거진 이후에는 이러한 모습에도 상당한 자기기만이 있었을 것이라고 평가했다.
그는 황 전 CEO가 자신과 다른 의견을 받아들이지 못하고 직원을 한 시간 넘게 질책하는 등 독단적인 모습을 보였다고도 주장했다. 임원들이 그를 두려워할 정도였다는 것이다.
이 같은 평가는 황 전 CEO가 과거 한국 방송에서 보여준 ‘사랑꾼’ 이미지와도 대비된다.
황 전 CEO는 지난 6월 방송된 tvN 예능 프로그램 ‘유 퀴즈 온 더 블럭’에 출연해 아내 로리 황과의 첫 만남을 공개했다.
당시 그는 17세에 대학에 입학해 자신보다 두 살 많은 아내에게 숙제를 보여주겠다며 접근했다고 밝혔다. 주말마다 함께 공부하면 모든 과목에서 좋은 성적을 받을 수 있도록 돕겠다고 제안했고, 이를 계기로 매주 데이트할 수 있었다고 전했다.
대학 시절 만나 결혼한 두 사람은 40년 넘게 부부의 인연을 이어왔다. 당시 방송 녹화 현장에는 아내와 장녀도 함께해 눈길을 끌었다.
황 전 CEO는 방송에서 인재를 채용할 때 가장 중요하게 생각하는 가치로 ‘인간성’을 꼽기도 했다. 그는 함께 일할 사람을 선택할 때 베풀 줄 아는 태도와 친절함이 중요하다고 강조했다.
그러나 약 5개월 뒤 황 전 CEO가 혼외 관계를 인정하고 공개 사과하면서 당시 발언도 다시 주목받고 있다.
황 전 CEO는 중국 정보기관과 연계된 것으로 의심받는 여성과 관계를 맺었다는 의혹이 보도된 이후 사내 임직원과의 혼외 관계 의혹까지 불거졌고, 33년간 이끌어온 엔비디아의 경영 일선에서 물러났다.
황 전 CEO는 직원들에게 보낸 메시지에서 아내에게 충실하지 못했으며 자신의 행동으로 가족에게 상처를 줬다고 인정했다. 사임 직전 극심한 자책에 빠졌다는 보도도 나왔다.
황 전 CEO는 주변 인사들에게 스스로를 “쓰레기 같은 놈”이라고 비난하거나 “어떻게 되든 상관없다”는 등 체념한 듯한 말을 한 것으로 전해졌다. 평소 임원들의 이메일에 신속하게 답하던 업무 방식에도 변화가 나타났다고 한다.
윗은 “젠슨 황이 없는 엔비디아는 마이클 조던이 없는 시카고 불스와 같다”며 황 전 CEO의 경영 능력을 높이 평가하면서도 “그의 오만함 때문에 채울 수 없는 공백을 남기게 됐다”고 비판했다.
김유민 기자
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