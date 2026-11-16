“영화 촬영장서 女스태프 2명 성추행” 국민 배우 ‘성범죄자 등록’…항소 포기로 유죄 확정 [월드픽]

2021년 영화 촬영장서 여성 스태프 2명 성추행

1심서 징역 18개월 집행유예…항소 철회로 확정

“외설적 농담 뒤에 숨었다”…피해자들에게 사과

프랑스에서 국민배우 대접을 받던 제라르 드파르디외가 2016년 11월 14일(현지시간) 영화 ‘투르드 프랑스’ 시사회에 도착하며 웃고 있다. AP 자료사진 연합뉴스

프랑스 영화계의 거물 제라르 드파르디외(77)가 영화 촬영장에서 여성 2명을 성추행한 혐의로 받은 유죄 판결에 대한 항소를 포기했다.

제라르 드파르디외. 영화 ‘카본’ 스틸컷

프랑스 영화계의 거물 제라르 드파르디외(77)가 영화 촬영장에서 여성 2명을 성추행한 혐의로 받은 유죄 판결에 대한 항소를 포기했다.16일(현지시간) AFP통신과 로이터통신 등에 따르면 드파르디외는 이날 파리 항소법원에서 항소심 재판이 시작되자 변호인을 통해 항소를 철회했다. 검찰과 피해자 측도 각각 항소를 취하하면서 항소심 절차는 종료됐다.드파르디외는 재판에 앞서 발표한 성명에서 “사법부가 판결했다. 나는 유죄 판결을 받았고, 이를 받아들인다”고 밝혔다.이어 “오랫동안 영화 촬영장에서 도발적이고 외설적인 농담 뒤에 숨어 있었다”며 자신의 발언과 일부 행동이 다른 사람들에게 고통을 줬을 수 있다고 인정했다.그는 피해를 입었을 사람들에게 “깊고 진심 어린 사과”를 전한다면서 “상대방에게 상처를 줄 의도는 없었지만, 의도가 어떠했든 이미 발생한 피해는 달라지지 않는다는 사실을 깨달았다”고 말했다.로이터통신은 드파르디외가 성명에서 자신의 행동을 돌아보며 농담과 모욕 사이에는 분명한 경계가 있다는 점을 깨달았다고 전했다고 보도했다.이번 사건은 2021년 장 베케르 감독의 영화 ‘레 볼레 베르’(Les Volets Verts·녹색 덧문) 촬영장에서 발생했다.드파르디외는 당시 세트 장식 담당 여성과 조감독 등 여성 스태프 2명을 성추행한 혐의로 재판에 넘겨졌다. 피해자들은 촬영 과정에서 드파르디외가 신체를 강제로 만지고 성적으로 모욕적인 발언을 했다고 주장했다.세트 장식 담당자는 드파르디외가 자신의 신체를 만졌다고 진술했고, 조감독 역시 촬영장에서 여러 차례 원치 않는 신체 접촉을 당했다고 증언했다.드파르디외는 재판 내내 혐의를 부인했다. 그러나 파리 법원은 지난해 5월 두 여성의 진술에 신빙성이 있다고 판단해 유죄를 선고했다.당시 법원은 드파르디외에게 징역 18개월에 집행유예를 선고하고 성범죄자 등록부 등재를 명령했다. 피해자들에게 손해배상도 지급하도록 했다.특히 재판부는 드파르디외 측 변호인들이 법정에서 피해 여성들을 대하는 태도와 관련해 2차 피해를 유발했다고 판단했다. 프랑스 언론은 당시 재판에서 변호인 측의 공격적인 변론 방식도 논란이 됐다고 전했다.드파르디외는 1심 판결에 불복해 항소했지만, 이번에 스스로 항소를 철회하면서 유죄 판결과 형량이 최종 확정됐다.드파르디외는 반세기 넘게 프랑스 영화계를 대표해 온 배우다. 영화 ‘마지막 지하철’, ‘시라노’ 등을 비롯해 200편이 넘는 영화와 TV 작품에 출연했으며, 1990년 영화 ‘시라노’로 칸국제영화제 남우주연상을 받기도 했다.그러나 최근 수년간 여러 여성의 성폭력 피해 주장이 잇따르면서 프랑스의 미투 운동을 상징하는 인물 중 한 명으로 떠올랐다.프랑스 예심판사는 지난해 드파르디외가 2018년 배우 샤를로트 아르누를 성폭행했다는 혐의와 관련해 형사재판에 회부하도록 결정했다. 아르누는 드파르디외가 자신을 성폭행했다고 고소했으며, 드파르디외는 해당 혐의 역시 부인하고 있다.그는 재판 회부 결정에도 불복해 항소했으며, 프랑스 법원은 오는 26일 관련 항소에 대한 판단을 내릴 예정이다.이보희 기자