[김동완의 오늘의 운세] 2026년 11월 13일

36년생 : 자신 있게 밀고 나가라.48년생 : 유통 관련 일에서 큰 수익이 있다.60년생 : 자신의 뜻대로 하라.72년생 : 일을 추진하면 결과가 크다.84년생 : 행운이 찾아와 어려운 일이 해결된다.96년생 : 소신껏 움직여도 좋다.37년생 : 몸의 리듬을 잘 조절하라.49년생 : 자신의 능력을 과대평가하지 마라.61년생 : 일찍 귀가하는 것이 좋다.73년생 : 서두르지 않아도 잘 진행된다.85년생 : 즐거운 일이 생긴다.97년생 : 무리하지 말고 쉬어라.호랑이38년생 : 부러울 것 없는 하루다.50년생 : 일이 쉽게 이루어진다.62년생 : 주변 사람의 말을 쉽게 믿지 마라.74년생 : 생각했던 일이 이루어진다.86년생 : 일이 순조롭게 풀린다.98년생 : 원하던 일이 잘 된다.토끼39년생 : 고생 끝에 낙이 온다.51년생 : 모든 일이 일사천리로 이루어진다.63년생 : 나쁜 것은 가고 기쁜 일이 기다린다.75년생 : 정신없이 바쁜 하루다.87년생 : 친구와 다툼이 있으니 먼저 사과하라.99년생 : 먼저 손을 내밀어라.40년생 : 건강만 지키면 걱정이 없다.52년생 : 신수가 태평하니 걱정이 없다.64년생 : 다툴 일은 피하는 것이 좋다.76년생 : 기회는 또 오니 걱정 마라.88년생 : 엉뚱한 친구의 부탁이 있을 법하다.00년생 : 부탁은 잘 생각하고 들어주라.41년생 : 축하받을 일이 생긴다.53년생 : 대인관계에 신경 써라.65년생 : 친구와의 갈등을 잘 극복하라.77년생 : 희망찬 소식이 들려온다.89년생 : 친구의 도움으로 일이 해결된다.01년생 : 반가운 소식이 온다.42년생 : 허영을 버려라.54년생 : 좋은 운이 들어온다.66년생 : 적극적으로 일을 추진하라.78년생 : 어려움이 닥쳐도 방도가 생긴다.90년생 : 신수가 좋아 행운이 있다.02년생 : 밝은 기운이 함께한다.43년생 : 서두르지 않아도 풀린다.55년생 : 무리한 재물 욕심은 망신수다.67년생 : 서서히 귀한 운이 다가온다.79년생 : 힘들수록 용기를 내라.91년생 : 마음을 가다듬고 마무리를 잘하라.03년생 : 용기가 길을 연다.원숭이44년생 : 진실한 마음으로 임하라.56년생 : 기다림보다 움직임이 좋다.68년생 : 때를 기다리기보다 행동하라.80년생 : 스스로 진퇴를 분명히 하라.92년생 : 안정을 취하라.04년생 : 결단이 필요하다.45년생 : 부모님의 뜻을 따르는 것이 좋다.57년생 : 재물운이 좋아 대길한 날이다.69년생 : 몸은 피곤하지만 내일은 밝다.81년생 : 분수만 지키면 행운수다.93년생 : 친구의 유혹에 넘어가지 마라.05년생 : 우연한 기회로 안정 찾는다.46년생 : 돌발 사고만 조심하면 기쁨이 있다.58년생 : 자존심만 누르면 행운이 있다.70년생 : 어려운 일이 해결된다.82년생 : 마음의 안정을 찾아라.94년생 : 즐거운 하루가 된다.06년생 : 새로운 길이 열릴 테니 걱정 마라.돼지47년생 : 주변과의 화합으로 도움을 받는다.59년생 : 가족 간의 화합을 도모하라.71년생 : 한발 물러서면 열 가지가 유리하다.83년생 : 가까운 사람에게 구설을 조심하라.95년생 : 차분하게 일을 처리하라.07년생 : 화합이 우선이다.