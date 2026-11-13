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[김동완의 오늘의 운세] 2026년 11월 13일

입력 2026 11 13 01:24 수정 2026 11 13 01:24
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36년생 : 자신 있게 밀고 나가라.

48년생 : 유통 관련 일에서 큰 수익이 있다.

60년생 : 자신의 뜻대로 하라.

72년생 : 일을 추진하면 결과가 크다.

84년생 : 행운이 찾아와 어려운 일이 해결된다.

96년생 : 소신껏 움직여도 좋다.



37년생 : 몸의 리듬을 잘 조절하라.

49년생 : 자신의 능력을 과대평가하지 마라.

61년생 : 일찍 귀가하는 것이 좋다.

73년생 : 서두르지 않아도 잘 진행된다.

85년생 : 즐거운 일이 생긴다.

97년생 : 무리하지 말고 쉬어라.

호랑이

38년생 : 부러울 것 없는 하루다.

50년생 : 일이 쉽게 이루어진다.

62년생 : 주변 사람의 말을 쉽게 믿지 마라.

74년생 : 생각했던 일이 이루어진다.

86년생 : 일이 순조롭게 풀린다.

98년생 : 원하던 일이 잘 된다.

토끼

39년생 : 고생 끝에 낙이 온다.

51년생 : 모든 일이 일사천리로 이루어진다.

63년생 : 나쁜 것은 가고 기쁜 일이 기다린다.

75년생 : 정신없이 바쁜 하루다.

87년생 : 친구와 다툼이 있으니 먼저 사과하라.

99년생 : 먼저 손을 내밀어라.



40년생 : 건강만 지키면 걱정이 없다.

52년생 : 신수가 태평하니 걱정이 없다.

64년생 : 다툴 일은 피하는 것이 좋다.

76년생 : 기회는 또 오니 걱정 마라.

88년생 : 엉뚱한 친구의 부탁이 있을 법하다.

00년생 : 부탁은 잘 생각하고 들어주라.



41년생 : 축하받을 일이 생긴다.

53년생 : 대인관계에 신경 써라.

65년생 : 친구와의 갈등을 잘 극복하라.

77년생 : 희망찬 소식이 들려온다.

89년생 : 친구의 도움으로 일이 해결된다.

01년생 : 반가운 소식이 온다.



42년생 : 허영을 버려라.

54년생 : 좋은 운이 들어온다.

66년생 : 적극적으로 일을 추진하라.

78년생 : 어려움이 닥쳐도 방도가 생긴다.

90년생 : 신수가 좋아 행운이 있다.

02년생 : 밝은 기운이 함께한다.



43년생 : 서두르지 않아도 풀린다.

55년생 : 무리한 재물 욕심은 망신수다.

67년생 : 서서히 귀한 운이 다가온다.

79년생 : 힘들수록 용기를 내라.

91년생 : 마음을 가다듬고 마무리를 잘하라.

03년생 : 용기가 길을 연다.

원숭이

44년생 : 진실한 마음으로 임하라.

56년생 : 기다림보다 움직임이 좋다.

68년생 : 때를 기다리기보다 행동하라.

80년생 : 스스로 진퇴를 분명히 하라.

92년생 : 안정을 취하라.

04년생 : 결단이 필요하다.



45년생 : 부모님의 뜻을 따르는 것이 좋다.

57년생 : 재물운이 좋아 대길한 날이다.

69년생 : 몸은 피곤하지만 내일은 밝다.

81년생 : 분수만 지키면 행운수다.

93년생 : 친구의 유혹에 넘어가지 마라.

05년생 : 우연한 기회로 안정 찾는다.



46년생 : 돌발 사고만 조심하면 기쁨이 있다.

58년생 : 자존심만 누르면 행운이 있다.

70년생 : 어려운 일이 해결된다.

82년생 : 마음의 안정을 찾아라.

94년생 : 즐거운 하루가 된다.

06년생 : 새로운 길이 열릴 테니 걱정 마라.

돼지

47년생 : 주변과의 화합으로 도움을 받는다.

59년생 : 가족 간의 화합을 도모하라.

71년생 : 한발 물러서면 열 가지가 유리하다.

83년생 : 가까운 사람에게 구설을 조심하라.

95년생 : 차분하게 일을 처리하라.

07년생 : 화합이 우선이다.
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