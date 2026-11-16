[김동완의 오늘의 운세] 2026년 11월 16일
입력 2026 11 16 00:56 수정 2026 11 16 00:56
쥐
36년생 : 생활의 변화가 필요하다.
48년생 : 일이 그런대로 진행된다.
60년생 : 불필요한 지출을 줄여라.
72년생 : 이득이 많지 않다.
84년생 : 일을 벌이면 길하나 중단하면 손해다.
96년생 : 시작한 일은 끝까지 하라.
소
37년생 : 망설이지 말고 시작하라.
49년생 : 귀인이 나타나 도와준다.
61년생 : 남을 너무 믿지 마라.
73년생 : 기쁨 속에 궂은일이 있으니 조심하라.
85년생 : 걸리는 것 없이 매끄러운 날이다.
97년생 : 책임은 스스로 져라.
호랑이
38년생 : 순수함을 지켜라.
50년생 : 믿음으로 가정을 이끌어라.
62년생 : 헛된 착각에 빠지지 마라.
74년생 : 하는 일이 더욱 번창한다.
86년생 : 안정되고 화기애애하다.
98년생 : 현실을 직시하라.
토끼
39년생 : 운 좋은 사람과 함께하라.
51년생 : 많은 사람을 만나나 조심하라.
63년생 : 건강으로 인한 문제가 있다.
75년생 : 바쁜 만큼 실속도 있다.
87년생 : 인심이 넘치는 기쁨이 있다.
99년생 : 몸 관리에 신경 써라.
용
40년생 : 일마다 순조롭게 진행된다.
52년생 : 남의 도움으로 일이 해결된다.
64년생 : 정신을 차리면 길운이 넘친다.
76년생 : 뜻하지 않은 이득을 얻는다.
88년생 : 상대의 의견을 존중하라.
00년생 : 경청이 이롭다.
뱀
41년생 : 새로운 일을 시도하라.
53년생 : 수익이 크고 풍족한 하루다.
65년생 : 동업은 불리하니 신중히 대처하라.
77년생 : 손재수가 있으니 주의하라.
89년생 : 참고 견디면 웃는 날이 온다.
01년생 : 지갑을 잘 챙겨라.
말
42년생 : 신중히 움직여야 큰 이득이다.
54년생 : 침착한 행동이 필요하다.
66년생 : 친한 사람에게 배신당한다.
78년생 : 외출을 삼가고 근신하라.
90년생 : 발상의 전환이 필요한 때다.
02년생 : 집에서 조용히 지내라.
양
43년생 : 매사 대길하며 재물이 들어온다.
55년생 : 작은 것을 주고 큰 것을 얻는다.
67년생 : 부드러운 자세가 유리하다.
79년생 : 건강만 지키면 큰 이득이다.
91년생 : 좋은 일이 서서히 시작된다.
03년생 : 부드럽게 대하라.
원숭이
44년생 : 진행되던 일이 해결된다.
56년생 : 용기 내어 시작하라.
68년생 : 부주의로 잃는 것이 많다.
80년생 : 자포자기하지 마라.
92년생 : 순발력으로 상황을 극복하라.
04년생 : 침착하게 대처하라.
닭
45년생 : 욕심은 겉으로 드러내지 마라.
57년생 : 베풀면 복이 들어온다.
69년생 : 방심하면 뜻밖의 손실이 있다.
81년생 : 애쓴 만큼 소득이 생긴다.
93년생 : 금전 융통이 힘들다.
05년생 : 욕심을 드러내지 마라.
개
46년생 : 주머니 사정이 두둑해진다.
58년생 : 너그러운 마음이 필요하다.
70년생 : 근심이 사라지고 기쁨을 찾는다.
82년생 : 즐겁고 만족한 기쁨을 누린다.
94년생 : 충분히 검토한 뒤 실행하라.
06년생 : 넉넉한 마음을 가져라.
돼지
47년생 : 목표를 향해 힘껏 달려라.
59년생 : 행운이 손짓하는 기쁨이 있다.
71년생 : 사람을 조심하고 재물을 지켜라.
83년생 : 조용히 근신하는 것이 좋다.
95년생 : 작은 것이 쌓여 큰 것을 이룬다.
07년생 : 더 열심히 하면 성과 있다.
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지