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[김동완의 오늘의 운세] 2026년 11월 16일

입력 2026 11 16 00:56 수정 2026 11 16 00:56
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36년생 : 생활의 변화가 필요하다.

48년생 : 일이 그런대로 진행된다.

60년생 : 불필요한 지출을 줄여라.

72년생 : 이득이 많지 않다.

84년생 : 일을 벌이면 길하나 중단하면 손해다.

96년생 : 시작한 일은 끝까지 하라.



37년생 : 망설이지 말고 시작하라.

49년생 : 귀인이 나타나 도와준다.

61년생 : 남을 너무 믿지 마라.

73년생 : 기쁨 속에 궂은일이 있으니 조심하라.

85년생 : 걸리는 것 없이 매끄러운 날이다.

97년생 : 책임은 스스로 져라.

호랑이

38년생 : 순수함을 지켜라.

50년생 : 믿음으로 가정을 이끌어라.

62년생 : 헛된 착각에 빠지지 마라.

74년생 : 하는 일이 더욱 번창한다.

86년생 : 안정되고 화기애애하다.

98년생 : 현실을 직시하라.

토끼

39년생 : 운 좋은 사람과 함께하라.

51년생 : 많은 사람을 만나나 조심하라.

63년생 : 건강으로 인한 문제가 있다.

75년생 : 바쁜 만큼 실속도 있다.

87년생 : 인심이 넘치는 기쁨이 있다.

99년생 : 몸 관리에 신경 써라.



40년생 : 일마다 순조롭게 진행된다.

52년생 : 남의 도움으로 일이 해결된다.

64년생 : 정신을 차리면 길운이 넘친다.

76년생 : 뜻하지 않은 이득을 얻는다.

88년생 : 상대의 의견을 존중하라.

00년생 : 경청이 이롭다.



41년생 : 새로운 일을 시도하라.

53년생 : 수익이 크고 풍족한 하루다.

65년생 : 동업은 불리하니 신중히 대처하라.

77년생 : 손재수가 있으니 주의하라.

89년생 : 참고 견디면 웃는 날이 온다.

01년생 : 지갑을 잘 챙겨라.



42년생 : 신중히 움직여야 큰 이득이다.

54년생 : 침착한 행동이 필요하다.

66년생 : 친한 사람에게 배신당한다.

78년생 : 외출을 삼가고 근신하라.

90년생 : 발상의 전환이 필요한 때다.

02년생 : 집에서 조용히 지내라.



43년생 : 매사 대길하며 재물이 들어온다.

55년생 : 작은 것을 주고 큰 것을 얻는다.

67년생 : 부드러운 자세가 유리하다.

79년생 : 건강만 지키면 큰 이득이다.

91년생 : 좋은 일이 서서히 시작된다.

03년생 : 부드럽게 대하라.

원숭이

44년생 : 진행되던 일이 해결된다.

56년생 : 용기 내어 시작하라.

68년생 : 부주의로 잃는 것이 많다.

80년생 : 자포자기하지 마라.

92년생 : 순발력으로 상황을 극복하라.

04년생 : 침착하게 대처하라.



45년생 : 욕심은 겉으로 드러내지 마라.

57년생 : 베풀면 복이 들어온다.

69년생 : 방심하면 뜻밖의 손실이 있다.

81년생 : 애쓴 만큼 소득이 생긴다.

93년생 : 금전 융통이 힘들다.

05년생 : 욕심을 드러내지 마라.



46년생 : 주머니 사정이 두둑해진다.

58년생 : 너그러운 마음이 필요하다.

70년생 : 근심이 사라지고 기쁨을 찾는다.

82년생 : 즐겁고 만족한 기쁨을 누린다.

94년생 : 충분히 검토한 뒤 실행하라.

06년생 : 넉넉한 마음을 가져라.

돼지

47년생 : 목표를 향해 힘껏 달려라.

59년생 : 행운이 손짓하는 기쁨이 있다.

71년생 : 사람을 조심하고 재물을 지켜라.

83년생 : 조용히 근신하는 것이 좋다.

95년생 : 작은 것이 쌓여 큰 것을 이룬다.

07년생 : 더 열심히 하면 성과 있다.
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