“수포자가 AI안경 쓰니 2등급” 실제론 7등급인데…“수능 미뤄야 한다” 말 나온 상황 [이슈픽]

유튜버 감스트가 직접 AI 안경을 착용하고 수능 수학 문제를 풀어봤다. 유튜브 채널 ‘감스트GAMST’ 영상 캡처

유튜버 감스트가 직접 AI 안경을 착용하고 수능 수학 문제를 풀어봤다. 유튜브 채널 ‘감스트GAMST’ 영상 캡처

유튜버 감스트가 직접 AI 안경을 착용하고 수능 수학 문제를 풀어봤다. 유튜브 채널 ‘감스트GAMST’ 영상 캡처

유튜버 감스트가 직접 AI 안경을 착용하고 수능 수학 문제를 풀어봤다. 유튜브 채널 ‘감스트GAMST’ 영상 캡처

유튜버 감스트가 직접 AI 안경을 착용하고 수능 수학 문제를 풀어봤다. 유튜브 채널 ‘감스트GAMST’ 영상 캡처

올해 세무사 자격시험에서 수석 합격한 응시자가 전자기기와 생성형 인공지능(AI)을 활용해 부정행위를 저질렀다고 인정하고 경찰에 자수했다. 유튜브 채널 ‘이돈호 변호사’ 캡처

미미미누 유튜브 채널

올해 세무사 시험 수석 합격자가 인공지능(AI)을 이용해 부정행위를 저지른 사실이 밝혀지면서 시험장에서 AI를 활용한 부정행위 가능성에 대한 우려가 커지고 있다. 오는 17일 치러지는 대학수학능력시험(수능)에도 관련 우려가 나오고 있는 가운데 구독자 307만명을 보유한 유튜버 감스트가 직접 AI 안경을 착용하고 수능 수학 문제를 풀어 화제다.감스트는 지난 13일 자신의 유튜브 채널 ‘감스트GAMST’에 ‘논란의 AI 안경, 수능 수학 풀었더니 결과가 충격적입니다’라는 제목의 영상을 공개했다.영상에서 감스트는 최근 AI 안경을 이용해 시험에서 부정행위를 저지르는 사례가 논란이 되고 있다며 직접 성능을 확인해보겠다고 밝혔다. 그는 자신의 수능 수학 성적이 6~7등급 수준이었다며 “수학을 거의 모른다”고 말했다.감스트는 약 90만원을 주고 구매한 AI 안경을 착용한 채 수능 기출문제 풀이에 나섰다. 안경으로 문제를 촬영하면 답이 안경 화면에 뜨는 방식이다. 그는 AI 안경과 일반 안경을 번갈아 보여주면서 외관상 차이를 구별하기 어렵고, AI 안경의 가격이 비쌀수록 더욱 구분이 어렵다고 말했다.문제 풀이 과정에서 AI는 빠른 속도로 답을 보여줬고, 감스트는 이를 활용해 문제를 풀어나갔다. 그는 “AI가 푸는 속도는 엄청 빠르고 제가 이걸 맞추기만 하면 엄청 빠르다”고 설명했다.하지만 일부 문항에서는 답을 얻기까지 시간이 오래 걸리기도 했다. 14번과 20번은 제대로 풀지 못했고, 21번 문제에서는 AI가 답을 거듭 확인하기도 했다.약 51분 만에 30문항을 모두 푼 감스트는 시험 종료까지 약 50분을 남겨두고 채점했다. 결과는 30문항 중 5문항 오답이었다. 결과를 확인한 그는 “이러면 2~3등급 나온다”며 놀라워했다.감스트는 AI 안경의 시험 부정행위 악용 가능성을 우려했다. 그는 “나같이 수학을 모르는 사람도 5개를 틀릴 정도면 정말 심각한 문제”라며 “어떤 일이 있든 뿌리를 뽑고 잡아야 한다”고 강조했다. 이어 “불법으로 이걸 사용해 합격한 사람이 있다면 양심의 가책을 느껴야 한다”고 지적했다.다만 일반 안경을 착용한 수험생이 AI 안경을 쓴 것으로 오해받을 가능성도 언급했다. 감스트는 “진짜 일반 안경을 쓰는 학생을 의심했다면 대참사”라며 시험 전 전자기기와 안경을 철저히 확인하는 절차가 필요하다고 주장했다.한편 올해 세무사 자격시험에서 수석 합격한 응시자가 전자기기와 생성형 인공지능(AI)을 활용해 부정행위를 저질렀다고 인정하고 경찰에 자수했다.수석 합격자 A씨는 지난 15일 유튜브 채널 ‘이돈호 변호사’에 출연해 “제가 수석으로 합격한 것은 정당한 노력으로 얻은 결과가 아니다”라며 “공인회계사 1차 시험에서도 같은 방식으로 부정행위를 했다”고 밝혔다.앞서 이번 논란은 제63회 세무사 자격시험 수석 합격자의 이례적인 성적이 알려지면서 불거졌다.한국산업인력공단이 지난달 28일 합격자를 발표한 가운데 해당 합격자는 지난 4월 치러진 1차 시험에서 400점 만점에 397.5점(평균 99.375점)을 기록했다. 전체 160문제 가운데 단 한 문제만 틀린 것이다.특히 세법학개론과 회계학개론, 상법에서 모두 100점을 받았다. 재정학에서도 97.5점을 얻었다. 세법학개론의 경우 전체 응시자 1만 6856명의 평균 점수가 30.18점에 불과했고, 다음 고득점자도 80점대에 그친 것으로 알려지면서 의문이 커졌다.이어 7월 치러진 2차 시험에서도 800점 만점에 663점(평균 82.875점)을 받아 최종 수석 합격자에 이름을 올렸다.A씨가 부정행위를 인정하면서 한국산업인력공단은 이날 A씨의 최종 합격 취소를 추진한다고 밝혔다.공단은 “시험 관리기관으로서 부정행위를 예방하지 못한 점에 대해 깊이 사과한다”며 긴급 비상경영회의를 열고 부정행위자를 업무방해 혐의로 고소하기로 했다. 재정경제부·국세청과 협의해 합격을 취소하고 다른 국가자격시험도 전수조사할 방침이다.AI 부정행위 논란이 커지자 입시 전문 유튜버 미미미누는 교육부에 수능을 미루는 방안을 검토해야 한다고 주장했다.미미미누는 지난 15일 자신의 유튜브 채널에 올린 영상에서 “올해 수능이 연기될지 안 될지는 모르겠다”면서도 “불안감을 조금 더 해소할 수 있도록 11월 15일 기준까지 공개된 대책보다 구체적인 절차를 발표해 줬으면 한다”고 말했다.그는 최근 A씨가 세무사 시험에서 AI를 활용한 부정행위를 인정한 사건을 거론했다. 미미미누는 “자격증, 면허증 등 국가가 주관해 치른 시험들에 대해 전혀 관리·감독이 안 됐다는 방증”이라며 “수험생들이 가장 불안해하고 있다. 수능 전에 정말 쉽지 않겠지만 대책을 마련해야 한다”고 촉구했다.이어 “납득할 만한 대책과 점검 절차가 확립돼 수능을 치를 수험생과 주변인들이 최대한 불안감을 덜 수 있도록 구체적인 방안이 공식적으로 발표됐으면 한다”고 강조했다.미미미누는 평가원 게시판과 올 세무사 수석의 부정행위 방식에 대해 살핀 뒤 “각종 증언에 따르면 옷 단추, 팔찌, 굉장히 극미하고 세밀하고 작은 기기들이 몸 어딘가에 장착되면 충분히 AI 기능 활용해 문제가 풀리고 기출 문제가 있는 건 단시간 내 정답이 나올 수 있다”고 말했다.그러면서 “당장 급한 건 올해 수능”이라면서 2017년 포항 지진과 2020년 코로나19로 수능이 연기된 사례를 들었다. 그는 “연기될 수도 있고, 안 될 수도 있다”며 “법령상 일정 변경의 여지는 있다”고 덧붙였다.김민지 기자