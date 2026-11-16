“확실한 대책 없으면 수능 연기해야”…스타강사들도 ‘작심발언’ [이슈픽]

2027학년도 대학수학능력시험(수능)을 사흘 앞두고 유대종(왼쪽), 정승제 등 스타 강사들이 교육 당국에 인공지능(AI) 안경 등을 활용한 부정행위 방지 대책을 촉구했다. 인스타그램

2027학년도 대학수학능력시험(수능)을 사흘 앞두고 유대종, 정승제 등 스타 강사들이 교육 당국에 인공지능(AI) 안경 등을 활용한 부정행위 방지 대책을 촉구했다. 유대종 인스타그램 캡처

2027학년도 대학수학능력시험(수능)을 사흘 앞두고 유대종, 정승제 등 스타 강사들이 교육 당국에 인공지능(AI) 안경 등을 활용한 부정행위 방지 대책을 촉구했다. 정승제 인스타그램 캡처

수능 앞두고 ‘AIㆍ초소형 전자기기 부정행위’ 감독 비상

교육부가 2027학년도 대학수학능력시험(수능)에 스마트안경뿐 아니라 초소형카메라를 활용한 부정행위도 있을 수 있다고 보고 추가 대책을 마련 중이라고 밝힌 16일 서울 시내의 한 카메라 매장에서 판매 중인 초소형 카메라 모습. 2026.11.16 연합뉴스

‘초소형 카메라, 보이시나요?’

교육부가 2027학년도 대학수학능력시험(수능)에 스마트안경뿐 아니라 초소형카메라를 활용한 부정행위도 있을 수 있다고 보고 추가 대책을 마련 중이라고 밝힌 16일 서울 시내의 한 카메라 매장에서 판매 중인 초소형 카메라 모습. 2026.11.16 연합뉴스

2027학년도 대학수학능력시험(수능)을 사흘 앞두고 유대종, 정승제 등 스타 강사들이 교육 당국에 인공지능(AI) 안경 등을 활용한 부정행위 방지 대책을 촉구했다.16일 국어 일타 강사 유대종은 자신의 인스타그램을 통해 “저는 아이들에게 수능 시험을 분명히 공정한 시험이라고 가르쳐 왔다. 그리고 대한민국에서 수능 입시라는 제도는 가장 공정한 제도여야 한다”며 장문의 글을 올렸다.그는 “땅도 다소 작고, 천연자원도 부족한 대한민국임에도 작금의 대한민국을 성공으로 이끌었던 것은 비록 ‘학벌열’에 가까웠더라도 가르치고 배운다는 열정, 그리고 그 열정을 바탕으로 내가 살아가는 삶의 지평을 바꿀 수 있다는 믿음과 가능성에 기반한 누군가의 교육열이었을 것”이라고 말했다.이어 “안타깝게도 오늘날 대한민국에서는 ‘개천에서 용이 나던’ 시대가 지나가고 있다. 다소 기울어진 운동장에서 자신의 전투를 해야 하는 아이들을 보면 속상할 때가 많다”고 토로했다.그러면서 “악의적인 누군가가 편법과 위법 행위로 좋은 점수를 쉽게 받을 수 있는 상황이라면 그러한 모든 행위는 반드시 차단되어야 한다”며 “정부 및 교육 관계자는 반드시 금일(11.16일) 중으로 AI 안경, 소형 카메라 등을 이용한 부정행위로 불공정이 조장되는 일이 없도록 대책을 강력하게 마련해 주시길 바란다”고 촉구했다.아울러 “만약 모든 고사장에서 모든 아이들이 공정하게 시험을 볼 수 있는 확실한 대책이 마련되지 않는다면 수능은 연기되어야 한다”고 강하게 주장했다.유대종은 수능을 앞둔 수험생들에게 “11월 19일에 맞춰 본인의 루틴을 유지하시길 바란다. 일희일비하지 마시길 바란다. 멘탈 지키라”고 당부하기도 했다.수학 일타 강사 정승제 또한 이날 자신의 인스타그램을 통해 “수능을 연기하면 수험생과 학부모, 대학별 입시 일정에 큰 혼란이 생긴다”고 운을 뗐다.정승제는 “하지만 한 문제 차이로 합격과 불합격이 갈리는 시험에서 부정행위에 대한 의심을 안고 시험을 보게 해서는 안 된다”고 강조했다.이어 “제가 전문가가 아니라 이번 세무사 시험에서 사용됐다는 부정행위 방식을 원천적으로 차단할 방법도 알지 못하지만 항공 보안에 준하는 입실 검사, 휴대전화를 포함한 모든 전자장비 반입 금지, 시험장 내 전파 차단 등 방안을 찾아야 한다”고 말했다.그러면서 “일 년 동안 고통스럽게 공부한 수험생들이 인정해줄 만한 대책은 마련한 후 시험을 치르게 해야 한다고 생각합니다”라고 호소했다.최교진 교육부 장관은 이날 국회 교육위원회 전체회의에서 ‘수능 시험장 내 전파 차단 조치를 할 수 없느냐’는 박정훈 국민의힘 의원의 질의에 “오늘 과기부(과학기술정보통신부)와 협의해 시험 시간 일부라도 가능한지 알아보겠다”고 말했다.최은옥 교육부 차관도 “몸에 부착하는 방식 등 장비 자체가 첨단화되다 보니 원천적으로 통신을 차단하는 방법 말고는 100% 잡아내기는 쉽지 않다”면서 “통신 이용을 원천적으로 차단할 수 있는 방법을 과기부와 협의하고 있고, 그 내용을 반영해 내일 장관께서 (관련 대책을) 발표할 예정”이라고 밝혔다.아울러 최 장관은 “필요하다면 (수험생들의) 동의를 얻어 가방 검사를 하는 방안도 검토하고 있다”며 “다만 법률적 문제가 없는지는 봐야 한다”고 덧붙였다.다만 수능 연기 가능성에 대해서는 “지금 수능을 연기하는 것은 더 큰 혼란이 있을 수 있기 때문에 검토하기가 어렵다”면서 “교육부의 운명을 걸고서라도 이번 수능에서 아무 사고 없이 넘어갈 수 있도록 최대한의 노력을 다하겠다”고 강조했다.앞서 교육부는 스마트 안경을 시험장 반입 금지 물품에 포함시킨 데 이어, 수험생 유의 사항과 보도자료, 유튜브 등을 통해 관련 내용을 안내하고 있다.교육부에 따르면 감독관은 매 교시 수험생 본인 확인 과정에서 AI 안경 착용 여부를 점검한다. 감독관이 안경의 외형을 살펴 카메라와 전원, 버튼, 충전 단자 등이 있는지 확인한다.그러나 셔츠 단추에 부착하는 카메라나 귓속에 넣는 쌀알 크기의 이어폰 등 신종 기기를 전파 탐지기 없이 감독관의 육안만으로 적발하기는 어렵다는 우려가 이어지고 있다.하승연 기자