“이 얼굴이 50대?”…父 면허증으로 택시 자격증 딴 10대, 운행 첫날 ‘쾅’

父 면허증으로 택시 자격시험 응시…자격증 취득

택시회사 취업까지…운행 첫날 승객 태우고 사고

택시 자료사진. 해당 기사와 직접적인 관련 없음. 서울신문 DB

경찰 자료사진. 서울신문 DB

아버지의 운전면허증을 도용해 택시 운전 자격증을 취득한 남성이 실제 택시 운행에 나섰다가 첫날 교통사고를 내면서 범행이 드러났다.16일 전남광주 여수경찰서는 공문서 부정행사와 업무방해 혐의로 A(19)씨를 불구속 입건해 조사하고 있다고 밝혔다.A씨는 지난 7일 오전 11시 50분쯤 전남광주 여수시 문수동의 한 도로에서 승객을 태우고 택시를 운행하다 다른 승용차와 충돌했다. 택시의 앞 범퍼와 전조등이 파손됐고, 상대 차량의 뒷문도 찌그러진 것으로 전해졌다.이후 경찰이 사고 조서를 작성하는 과정에서 A씨가 자신의 이름과 생년월일을 밝히자 택시 운전 자격증에 적힌 명의자와 실제 운전자가 다르다는 사실이 확인됐다.택시 운전 자격증의 주인은 50대 남성이었지만, 실제 운전자는 그의 19세 아들이었다.조사 결과 A씨는 아버지의 운전면허증을 이용해 한국교통안전공단이 시행하는 택시 운전 자격시험에 응시했고, 자격증을 발급받은 뒤 여수 지역의 한 택시회사에 취업한 것으로 파악됐다.10대 아들이 50대 아버지 행세를 했는데도 자격 시험장에서는 물론 채용 때도 신원 확인 절차에서 걸러내지 못했다.교통안전공단은 A씨의 택시 운전 자격을 취소하고 시험 관리를 강화하겠다는 입장을 전했다.A씨가 아버지 명의를 도용한 이유는 운전 경력 때문으로 알려졌다. 택시 운전 자격시험은 만 18세 이상이면서 운전면허를 보유하고 1년 이상의 운전 경력을 갖춰야 응시할 수 있다. A씨는 운전면허를 취득했지만 운전 경력이 1년에 미치지 못해 아버지 명의를 이용한 것으로 경찰은 보고 있다.경찰 조사에서 A씨는 “아버지가 건강 문제로 실직하면서 가정 형편이 어려워져 부모님을 도우려고 했다”는 취지로 진술했다.경찰은 A씨를 상대로 정확한 사건 경위 등을 조사할 방침이다.이보희 기자