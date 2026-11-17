‘아시아 순방’ 트럼프 “중국서 김정은 만날 수도…시진핑에 달렸다”

도널드 트럼프 미국 대통령이 2026년 11월 16일 필리핀 마닐라에서 열리는 제49차 아세안(ASEAN·동남아시아국가연합) 정상회의에 참석하기 위해 메릴랜드주 앤드루스 합동기지에서 에어포스원에 탑승하며 손을 흔들고 있다. AP=뉴시스

도널드 트럼프 미국 대통령이 아시아 순방길에 오르며 “김정은과도 만날 수도 있다”고 밝혔다.트럼프 대통령은 16일(현지시간) 필리핀과 중국 방문을 위해 백악관을 나서며 취재진에 “우리는 시진핑 중국 국가주석과 만날 예정이다. 그는 한 달 전 이곳을 방문했다. 그리고 블라디미르 푸틴 대통령과도 만날 예정이다”면서 이같이 말했다.트럼프 대통령은 이번 순방에서 시 주석과 양자회담을 진행하고, 미중러 3자 정상회담에 나설 계획이었는데, 여기에 더해 김 위원장과의 만남까지 이뤄질 수 있다고 언급한 것이다.트럼프 대통령은 시 주석, 푸틴 대통령, 김 위원장을 연이어 언급한 후 “좋은 일이 될 것”이라면서 “많은 성과를 거둘 기회를 가질 수 있다”고 말했다.김 위원장과 어디서 만날 것이냐는 취재진 질문에는 “중국에서”라고 답했다.또 다른 취재진이 시 주석, 푸틴 대통령과 3자 회담에서 북한의 핵문제도 논의할 것이냐고 묻자 “어쩌면 김정은과도 함께할 수 있다. 그가 올 수도 있다”면서 “모르겠다. 그것은 시 주석에 달렸다”고 답했다.실제 김 위원장과 회담이 조율된 것인지, 트럼프 대통령의 희망사항을 밝힌 것인지는 불명확한 상황이다.미국 정부 고위관계자는 지난 13일 트럼프 대통령 아시아 순방 관련 전화브리핑에서 김 위원장과 회담에 대한 질문에 “북한과의 접촉 계획은 전혀 없다”고 답한 바 있다.한편 트럼프 대통령은 이날 필리핀 마닐라로 출발해 17~18일 쿼드(Quad·미국, 일본, 호주, 인도의 안보협의체) 정상회의 및 미·아세안(ASEAN) 정상회의에 참석한다.이어 중국 선전으로 이동해 18~19일 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에 참석할 예정이다. 이 기간 미·중·러 3자 정상회담도 열린다.이보희 기자