[포착] “대출 안 받고 198억 현금 매입”…유재석, 강남 신축 건물 외관 공개

방송인 유재석이 2023년 서울 강남구 논현동 일대에 현금 198억원을 들여 매입한 부지의 신축 건물이 최근 완공됐다. 뉴스1, 유튜브 채널 ‘빌딩탭’ 캡처

방송인 유재석이 2023년 서울 강남구 논현동 일대에 현금 198억원을 들여 매입한 부지의 신축 건물이 최근 완공됐다. 유튜브 채널 ‘빌딩탭’ 캡처

방송인 유재석이 2023년 서울 강남구 논현동 일대에 현금 198억원을 들여 매입한 부지의 신축 건물이 최근 완공됐다.최근 부동산 전문 유튜브 채널 ‘빌딩탭’에는 “부동산 잘 모른다던 유재석이 지은 빌딩”이라는 제목의 영상이 공개됐다. 유재석은 2023년 논현동에 위치한 토지면적 298.5㎡(90.3평) 토지와 토지면적 275.2㎡(83.2평) 빌라 건물을 각각 116억원, 82억원에 사들였다. 총 198억원에 달하는 매입금액을 대출 없이 전액 현금으로 지불한 것으로 알려져 화제를 모으기도 했다.영상에 따르면, 해당 건물은 지하철 7호선 학동역에서 도보 5분 거리에 위치한 역세권 입지를 갖추고 있다. 건물은 베이지색 외벽에 입체적인 패턴을 적용한 현대적인 디자인으로 완성됐다.특히 이번 신축 과정에서는 유재석의 영리한 부동산 투자 전략이 돋보인다는 평가가 나온다. 유재석은 기존 두 개의 필지를 매입한 뒤 이를 하나의 건물로 신축함으로써 앞뒤 도로 양방향에서 모두 건물로 접근할 수 있도록 설계했다.건물의 구조적 특징도 눈길을 끈다. 부지의 도로 경사면을 적극 활용해 건축물대장(공부)상 지하층으로 분류되는 공간이 실제로는 지상층처럼 노출되도록 지어져 공간 활용도와 자산 가치를 극대화했다.관심은 건물의 향후 용도에 쏠린다. 신축 건물이 현재 유재석이 소속된 연예기획사 ‘안테나’ 사옥과 인접해 있고, 규모도 기존 사옥의 약 두 배에 달하기 때문이다.이에 유재석의 신축 건물이 안테나의 새 사옥이나 추가 업무 공간으로 쓰일 가능성이 거론되고 있다. 다만 사옥 이전 여부를 비롯한 구체적인 활용 계획은 공식적으로 확인되지 않았다.김민지 기자