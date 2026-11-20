“박지윤, 남친과 음란물 봐” 악플러 잡고보니 전남편 최동석… 여성 커뮤니티 익명 활동

박지윤과 최동석. 2023.12.17 뉴시스 자료사진

아나운서 출신 방송인 박지윤(47)을 상대로 수차례 악플(악성 댓글)을 단 익명의 인물이 전남편 최동석(48)으로 드러났다.서울 동대문경찰서는 지난달 30일 최동석을 정보통신망법상 명예훼손 혐의로 서울북부지방공소청에 송치했다고 20일 밝혔다.최동석은 2024년 1월부터 지난 6월까지 온라인 커뮤니티 등에 박지윤을 비방하는 악플을 여러 차례 작성한 혐의를 받는다.경찰에 따르면 최동석은 미주 한인 여성 커뮤니티인 ‘미시USA’에서 활동하며 박지윤의 사생활 등을 비난하는 글을 남긴 것으로 파악됐다.앞서 박지윤은 지난해 11월 온라인 커뮤니티와 포털사이트 기사 등에 게시된 악플 등 45건에 대해 고소장을 제출했다.경찰은 댓글 작성자들을 추적하는 과정에서 최동석이 작성한 것으로 파악된 댓글 5건을 확인했다.최동석이 작성한 댓글에는 ‘남자 친구와 음란물을 보다 걸리고 경호원을 고용해 애 아빠를 발로 찼다’거나 ‘남자 문제, 사치, 시댁 식구와 남편 험담, 딸아이에 대한 폭력과 폭언이 한두 개가 아니다’라는 등 내용이 담긴 것으로 알려졌다.박지윤과 최동석은 2004년 KBS 아나운서 30기 입사 동기로, 4년간의 교제 끝에 2009년 결혼했다. 슬하에 1남 1녀를 뒀으나, 2023년 10월 이혼 조정을 신청하며 결혼 14년 만에 파경을 맞았다.이혼 절차를 밟던 두 사람은 2024년 서로의 지인을 상대로 맞상간 소송을 제기하며 다툼을 벌이기도 했다. 지난 1월 1심 재판부는 양측의 청구를 모두 기각했으나, 최동석은 박지윤의 지인에게 항소해 항소심에서 원고 일부 승소 판결을 받았다.현재 이혼 본안 소송이 진행 중이며 두 자녀의 친권과 양육권은 박지윤이 갖고 있다.이정수 기자