“전통이면 사람 죽어도 돼?” 韓서도 보도됐는데…“외부인 참견 말라”는 日축제 뭐길래 [월드픽]

지난 10일 오전 11시쯤 단지리 축제가 열리고 있던 오사카부 이즈미사노시의 한 교차로에서 ‘단지리’로 불리는 대형 목조 수레가 균형을 잃고 전복됐다. 닛테레 보도화면 캡처

17일 오후 5시 50분쯤 일본 서부 시코쿠 섬 에히메현의 사이조시에서 ‘사이조 마쓰리’에 참여 중이던 나바에 아키히로(62·오른쪽) 부시장이 축제용 가마 ‘다이코다이’에 깔려 숨졌다. 당시 다이코다이 11대가 모여 각각 머리 위로 들어 올려 겨루는 행사(왼쪽)가 진행 중이었다. 닛테레·FNN 보도화면 캡처

최근 일본의 지역 축제(마쓰리)에서 인명 사고가 잇따르고 있다. 대형 수레가 넘어져 2명이 숨지는가 하면 현직 부시장도 축제용 가마에 깔려 숨졌다. 현지에서는 “사람을 희생시켜야 지킬 수 있는 전통이라면 이제는 멈춰야 한다”는 비판이 쏟아지고 있는 가운데 “외부인이 간섭할 문제가 아니”라는 옹호의 목소리도 나왔다.지난 4일 일본의 유명 코미디언 아이하라는 자신이 진행하는 MBS 라디오 ‘메신저 아이하라의 당신은 이제부터! EVERYDAY’에서 지역 축제 안전성에 관한 소신을 밝혔다.이날 아이하라는 최근 사망 사고로 안전 대책 요구가 커진 오사카의 전통 축제 ‘단지리 마쓰리’를 언급했다. 아이하라는 ‘단지리 마쓰리’의 본고장인 오사카 기시와다 출신으로 알려졌다.그는 축제 중단을 요구하는 여론에 대해 자동차 경주를 예로 들며 “자동차 경주를 좋아하는 사람들이 사고를 냈다고 해서 경주 자체를 없애려고 하지는 않는다”라며 “축제에 참여해 본 적도 없고 아무런 관련도 없는 외부인들이 축제 중단을 논하는 것은 맞지 않다”고 선을 그었다.다만 축제의 안전성을 높여야 한다는 지적에 대해선 “시대의 흐름에 맞춰 안전한 방향으로 방식을 바꾸는 논의는 필요하다”면서도 “이것 역시 축제를 주관하는 마을 주민들이 결정해야 할 문제”라고 강조했다.단지리 축제는 오사카 남부 센슈 지역에서 매년 가을 열린다. 무게 3~4t에 이르는 나무 수레를 주민들이 밧줄로 끌고 거리를 달리는 축제다. 수레를 여러 사람이 힘껏 끌어당겨 속도를 높인 뒤 골목 모퉁이를 돌아 직각으로 방향을 전환하는 ‘야리마와시’가 최대 볼거리로 꼽히지만, 수레가 넘어지거나 사람이 깔리는 사고 위험이 크다.지난달에는 일본 오사카부 이즈미사노시와 이즈미오쓰시에서 열린 단지리 축제에서 대형 수레가 잇따라 넘어져 남성 2명이 숨지고 참가자 16명이 다쳤다.두 사고 모두 ‘야리마와시’라는 기술을 선보이다 발생했다. 여러 사람이 수레 위에 아무런 안전장치 없이 타기 때문에 인명 사고로 이어지는 경우가 허다하다.사고 직후 X(옛 트위터) 등에는 사고 순간을 정면에서 찍은 영상이 퍼졌다. 한 네티즌은 “사망자가 2명으로 끝난 게 기적이고, 훨씬 더 많은 사망자가 나와도 이상하지 않았다”면서 “안전하게 할 능력이 없으면 그만둬라. 경찰도 책임이 있다”고 지적했다.이외에도 “사람을 희생시키지 않으면 지킬 수 없는 전통이라면 더 이상 지킬 필요도 없다”, “전통을 지키고 싶은 마음은 이해하지만, 사망 사고가 일어나지 않게 할 수는 없느냐” 등 축제 자체를 문제 삼는 반응이 이어졌다.사고 일주일 후에는 일본 현직 부시장이 축제용 가마에 깔려 숨지는 일도 발생했다.지난달 17일 일본 서부 시코쿠 섬 에히메현의 사이조시에서 ‘사이조 마쓰리’에 참여 중이던 나바에 아키히로(62) 부시장이 축제용 가마 ‘다이코다이’에 깔렸다. 나바에 부시장은 즉시 병원으로 옮겨졌지만, 1시간 뒤 사망했다.에도시대부터 이어져 온 사이조 마쓰리는 미코시나 다이코다이 등 축제용 가마 100여 대가 동원되는 대형 전통 행사다.당시 축제 행사장에서는 축제의 하이라이트인 ‘가키쿠라베’가 진행 중이었다. 이는 다이코다이 11대가 모여 각각 머리 위로 들어 올려 겨루는 행사다. 나바에 부시장은 다이코다이를 어깨에 메고 운반하는 가마꾼으로 참가하고 있었다.다이코다이는 참가자들이 어깨에 짊어지고 끄는 대형 가마로, 소형 가마인 ‘미코시’보다 무겁고 바퀴가 달려 있다. 간사이나 시코쿠 등 서일본 지역에서 주로 사용하는데, 사이조시의 다이코다이는 높이 약 5.3m, 무게 2~3t에 달하는 것으로 전해졌다.김민지 기자