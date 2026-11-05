“파인애플 피자? 모욕적” 조리 거부한 이태리 요리사 해고 [월드픽]

파인애플 피자. 123rf

호주 파인애플 생산의 본고장 퀸즐랜드주의 조형물 ‘빅 파인애플’. 빅 파인애플 공식 사이트 캡처

파인애플 피자. 123rf

호주의 한 식당에서 이탈리아 출신 요리사가 ‘파인애플 피자’ 조리를 거부했다는 이유 등으로 해고된 사실이 드러나 화제가 됐다.영국 BBC에 따르면 이탈리아 출신 요리사 다비데 탐부렐라는 호주 퀸즐랜드주 브리즈번에 있는 ‘라 코스타’라는 식당에서 지난 5월 해고됐다. 경영진이 그를 불러 그의 업무 태도 몇 가지를 지적한 지 2주 뒤였다.경영진이 전한 불만 사항에는 탐부렐라가 손님들에게 햄 피자나 파인애플 피자를 내놓기를 거부했던 일도 포함돼 있었다.탐부렐라는 “이탈리아의 식문화를 모욕하는 지시에는 따를 수 없었다”고 당시 주장한 것으로 알려졌다.이러한 사정은 탐부렐라가 호주 공정근로위원회에 부당해고를 당했다고 신고하면서 알려졌다.위원회는 지난 10일(현지시간) 공개한 결정문에서 “탐부렐라는 이탈리아인으로서 피자에 파인애플을 올리는 것은 자기 문화에 대한 모욕으로 여겨 지시를 거부했다”고 설명했다. 그가 파인애플 피자 조리를 거부한 것은 최근 4년간 세 차례였던 것으로 전해졌다.그는 식당 경영진에게 “피자에 파인애플을 올리지 않는 것이 이탈리아인에게 얼마나 중요한지 확인해 보길 요청한다”고 한 적도 있었다.해당 식당은 지금은 폐업한 것으로 전해졌다.퀸즐랜드주는 호주산 파인애플의 본고장으로, 상업 재배되는 호주산 파인애플은 전량 이곳에서 나온다. 선샤인코스트에는 16m 높이의 유리섬유로 만들어진 파인애플 조형물 ‘빅 파인애플’이 있을 정도다. 문화유산으로 등재된 이 조형물은 지역 명물로 관광객들이 즐겨 찾는 명소다.경영진이 지적한 탐부렐라의 업무 태도에는 욕설 사용, 의사소통 방식 등도 포함돼 있었다. 결정문에는 올해 4월 근무 중 금속 난간을 쳐서 오른손 뼈가 골절된 사건도 적혀 있었다.탐부렐라는 영주권으로 이어지는 숙련 노동자 비자 신청에 식당 측이 지원해 주기를 바라고 있었으나 해고 뒤 식당 측에서 이를 중단한 것으로 밝혀졌다.위원회는 탐부렐라의 부당해고 청구가 신청 기한을 넘겨 제기됐다는 이유로 그의 청구를 기각했다.식당 대표는 다른 매체와의 인터뷰에서 “피자 토핑 이상의 사정이 있었다”고 말했다.탐부렐라는 링크드인 프로필에 “탁월한 음식 제공과 사업 성과 개선에 집중해 왔다”고 자신을 소개했다.그의 프로필상 현재 브리즈번의 다른 식당에서 재직 중인 것으로 알려졌는데, BBC는 해당 식당 메뉴에 파인애플 피자는 없었다고 전했다.신진호 기자