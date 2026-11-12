입에 넣고 몸에 바르고…금보다 귀한 ‘이것’ 사라질 위기 처했다 [지금, 지구]

인공지능(AI) 챗지피티로 생성한 기사 관련 이미지

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인도 통제 하의 카슈미르 남부 스리나가르 인근 크루레의 한 농장에서 사프란을 생산하는 보라색 꽃의 암술머리가 보인다. AP 연합뉴스

인도 통제 하의 카슈미르 남부 스리나가르 인근 크루레 농장에서 사프란을 생산하는 보라색 크로커스 꽃의 암술머리를 들고 있는 사람의 모습. AP 연합뉴스

인간이 저지른 환경 오염은 지구 온난화를 불렀고 이는 결국 인간의 생명을 위협하는 기후 위기라는 거대한 부메랑으로 돌아왔습니다. 더 이상 기후 위기는 남 일이 아닌, 현재 우리가 직면한 뼈 아픈 현실입니다. [지금, 지구]는 지금 지구 곳곳에서 일어나고 있는 기후 위기 소식을 전해드립니다.

인도 카슈미르 지역의 특산품이자 세계에서 가장 비싼 향신료 중 하나인 사프란이 기후변화와 도시 개발, 가짜 제품 유통으로 위기를 맞고 있다.영국 BBC는 최근 카슈미르의 대표적인 사프란 생산지인 팜포르를 취재해 수확량 감소와 재배 면적 축소 등 현지 농가가 겪는 어려움을 전했다.인도 북부 카슈미르의 도시 스리나가르에서 사프란을 판매하는 한 상인은 카운터 아래에서 작은 금속 용기를 꺼내 짙은 붉은색 실타래 같은 사프란을 보여주며 “올해는 수확량이 매우 적었다”고 말했다.이어 밝은 붉은색 사프란이 담긴 다른 유리병을 가리키며 “이란산 사프란을 카슈미르산으로 속여 파는 가게가 많다”며 “대부분의 손님은 둘을 구별하지 못한다”고 설명했다.사프란은 보라색 꽃이 피는 크로커스 사티부스(Crocus sativus)의 암술머리를 말려 만든 향신료다. 꽃 한 송이에서 얻을 수 있는 암술머리는 단 세 가닥뿐이다.약 28g의 사프란을 만들려면 꽃 4000송이가 필요할 정도로 생산 과정이 까다롭다. 꽃이 피는 기간도 1년에 2~4주에 불과해 세계에서 가장 비싼 향신료 중 하나로 꼽힌다.특히 카슈미르산 사프란은 짙은 붉은색과 굵은 암술머리, 강한 향으로 유명하다. 사프란의 색을 내는 성분인 크로신 함량이 높아 이란산보다 비싼 가격에 거래되기도 한다. 1g당 가격이 4달러(약 5700원)를 넘기도 한다.카슈미르에서 사프란은 단순한 농산물 이상의 의미를 지닌다. 결혼식 음식과 전통 차에 향을 더하고 전통 의약품과 향수에도 쓰인다. 팜포르 일대 농가들은 대대로 사프란을 재배하며 수확 철에 맞춰 생활비와 결혼 비용을 마련해왔다.그러나 최근 수확량은 급격히 줄고 있다. 인도 정부 자료에 따르면 카슈미르와 인근 잠무 지역의 사프란 생산량은 2010~2011년 8t에서 2023~2024년 2.6t으로 감소했다.주요 원인으로는 기후변화가 지목된다. 사프란은 꽃이 피기 전인 8~9월에 적절한 강수량과 토양 수분을 확보해야 한다. 이 시기에 비가 충분히 내리지 않으면 꽃이 제대로 피지 않아 수확량이 급감한다.카슈미르에서 기후 연구를 하는 라비아 칸은 “가을철 건조한 날씨가 길어지고 발생 빈도도 늘었다”며 “최근 몇 년간 강설 양상도 달라져 지하수 보충과 토양 수분에 영향을 주고 있다”고 전했다.히말라야 서부 지역의 적설량 감소와 기온 상승도 하류 지역의 수자원에 영향을 미치고 있다. 현지 농민들은 과거보다 겨울이 짧고 덜 추워졌으며, 눈 녹은 물이 마을로 흘러드는 시기도 빨라졌다고 입을 모았다.농민 압둘 라시드 와니는 “최근 몇 년간 강우 양상이 크게 달라졌다”며 “이제는 펌프에 크게 의존하고 있다”고 토로했다.인도 정부는 사프란 재배를 되살리기 위해 2010년 국가 사프란 육성 사업을 시작했다. 관정과 스프링클러 등 관개 시설을 확충하고 사프란 구근을 개선해 생산성을 높이는 것이 목표였다.일부 농민은 물 공급 여건이 나아졌다고 평가했지만, 다른 농민들은 배관 파손과 불규칙한 급수, 보수 지연 등의 문제를 호소했다.재배 면적도 줄고 있다. 도로 확장과 주택·상업시설 개발로 과거 사프란밭이었던 땅이 건물과 도로로 바뀌고 있기 때문이다.카슈미르 코니발 마을의 한 고령 주민은 “모든 가정이 사프란에 의존해 살았다”며 “이제는 젊은 세대 상당수가 사프란 재배에서 미래를 찾지 못하고 있다”고 토로했다.야생동물 피해도 농가의 부담을 키우고 있다. 고슴도치가 밤마다 밭을 파헤쳐 사프란 구근을 훼손하는가 하면, 인근 쓰레기 매립지에 모여든 쥐들도 구근을 갉아먹고 있다. 농민들은 임시 울타리를 설치하거나 밤새 밭을 지키며 피해를 막고 있다.가짜 카슈미르산 사프란 유통도 문제다. 세계 사프란 생산량의 약 90%를 차지하는 이란산 제품이 대량으로 인도에 들어온 뒤 포장을 바꿔 카슈미르산으로 판매되는 사례가 있다는 것이다.뉴델리 향신료 시장의 한 상인은 “소비자들은 카슈미르산이라는 이름을 찾는다”며 “포장하고 나면 대부분 원산지를 구별하지 못한다”고 말했다.홍화나 강황을 사프란 대신 넣거나 유해 색소를 첨가하는 불법 유통 사례도 보고되고 있다.식품과학자 샤지아 말리크는 “수입 사프란을 섞거나 카슈미르산으로 허위 표시하면 소비자의 신뢰가 떨어지고 농민들의 소득에도 악영향을 미친다”고 지적했다.인도 정부는 인증 제도와 전자 추적 시스템을 도입해 원산지 관리와 유통 감독을 강화하고 있다. 다만 농민들은 현장에서 제도가 일관되게 집행되지 않고 있다고 주장한다.사프란 재배를 유지하기 위한 대안도 연구되고 있다. 스리나가르 인근에서 원예 연구를 하는 네야즈 아마드 다르는 온도와 습도, 빛을 통제한 실내 재배 시설에서 사프란의 개화와 생육을 연구하고 있다.그는 “실내 재배는 기후변화에 따른 위험을 줄일 수 있다”며 “건강한 구근을 보호하고 꽃이 일정하게 피도록 하는 것이 목표”라고 말했다.이 밖에도 지하수 관리와 구근 보존 기술 개선, 토양 수분 관측 등을 통한 재배 환경 개선이 추진되고 있다.그러나 농민들은 무엇보다 남아 있는 사프란 재배지를 보존하는 일이 중요하다고 강조한다. 개발로 건물이 들어선 땅은 다시 농경지로 되돌리기 어렵기 때문이다.팜포르의 사프란 농민 모하마드 아시프는 “사프란 농사는 수백 년 동안 이곳 사람들에게 정체성을 부여했다”며 “사람들은 소득뿐 아니라 이 땅과 밀접하게 이어진 삶의 방식 자체를 잃을까 봐 걱정하고 있다”고 전했다.하승연 기자