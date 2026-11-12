“일본인 며느리 찾아요” 한국男·일본女 사랑에 빠지더니…韓부모 달라졌다 [돋보기]

기사의 이해를 돕기 위한 일본 여성 결혼식 자료사진. 123RF

한국 남성과 일본 남성의 연애 방식에 대해 이야기하고 있다. 김정호의 경제TV’ 유튜브 채널

기사의 이해를 돕기 위해 인공지능(AI)으로 생성한 이미지. 챗GPT

한일 커플의 결혼 건수가 10년 이래 최대치를 기록한 가운데 한국 부모 세대에서도 일본인과의 결혼을 긍정적으로 바라보는 시선이 확산하고 있는 것으로 나타났다.11일 일본 니혼게이자이신문(닛케이)에 따르면 2025년 한국인 남성과 일본인 여성의 혼인 건수는 1483건으로 전년보다 26% 늘었다. 2015년(1030건) 이후 가장 많은 수치다.이는 국가데이터처가 집계한 작년 외국인과의 혼인 건수가 2만701건으로 전년 대비 0.3%(58건) 줄어든 것과 대조적이다. 한국의 전체 국제결혼 건수가 정체된 가운데 한일 커플의 결혼은 오히려 증가세를 보인 것이다.매체는 이러한 변화의 배경으로 Z세대의 활발한 한일 문화 교류를 꼽았다. 양국의 젊은 세대가 유학과 인터넷 등을 통해 서로의 문화를 일상적으로 접하면서 상호 친밀감이 높아졌다는 분석이다.매체는 “한국에서는 애니메이션 ‘원피스’와 ‘나루토’, ‘치이카와’ 등을 비롯해 문구, 가구 등 일본 문화를 주제로 한 젊은 층의 모임이 활발하게 열리고 있다”고 짚었다.양국의 청년층이 쌓은 친밀감은 부모 세대로도 전해지고 있다. 서울의 한 혼인정보업체에 따르면 자녀의 일본인 배우자를 찾는 60세 전후 부모들의 상담 건수가 전체의 약 20%를 차지하는 것으로 나타났다.과거 일본인과의 결혼을 부정적으로 바라보던 분위기에서 달라진 모습이다. 이 회사 대표는 “한국인 여성은 까다로울 것이라는 인식 때문에 일본인 여성을 선호하는 부모들이 있다”고 말했다.매체는 “한일 관계에서 역사 문제가 다시 불거질 가능성은 여전히 남아 있다”면서도 “Z세대의 개인 간 교류와 문화적 친밀감이 부모 세대의 인식에도 영향을 미치며 새로운 연결 고리로 작용하고 있다”고 전했다.일본 여성들 사이에서 한국 남성을 배우자로 선호하는 경향은 뚜렷해지고 있다. 한국 남성의 적극적인 애정 표현과 세심한 매너 등이 일본 여성들의 마음을 사로잡으면서 도쿄 현지에는 ‘한일 전문 결혼상담소’까지 성황이다.호사카 유지 고려대학교 행정전문대학원 특임교수는 최근 유튜브 채널 ‘웅달 책방’에 출연해 일본 내 한일 연애·결혼 트렌드를 분석하며 “한국인과 결혼하고 싶어 하는 사람의 수는 남성보다 여성이 훨씬 많다”고 전했다.호사카 교수는 일본 여성이 한국 남성에게 빠지는 핵심 요인으로 솔직한 애정 표현을 꼽았다. 그는 언어적 뉘앙스의 차이를 짚으며 “일본어 ‘아이시테마스(사랑합니다)’는 상대에게 자신을 온전히 바친다는 뉘앙스가 담겨 일상에서 거의 쓰지 않을 정도로 무게감이 크다”며 “반면 연인 사이에 자연스럽게 ‘사랑한다’고 말하는 한국 남성의 모습이 일본 여성들에게는 신선하고 매력적으로 다가간다”고 설명했다. 길을 걸을 때 차도 안쪽으로 여성을 안내하거나 식사 자리에서 음식을 먼저 챙겨주는 생활 속 배려 역시 일본 여성이 한국 남성에게 반하는 포인트다.일본 출신 방송인 나나세도 최근 유튜브 채널 ‘김정호의 경제TV’에 출연해 한국과 일본의 연애 문화를 비교하며 한국 남성의 연애 스타일을 언급했다.나나세는 “한국 남성은 적극적이고 기본적으로 여성에게 잘해주려는 매너와 의무감을 갖추고 있다”면서 “일본 여성들에게는 (그런 모습이) 멋있고 남자답게 느껴진다”고 말했다.이어 “한국에서는 남자가 신발 끈도 묶어주고 짐도 다 들어준다. 또 데이트 코스나 만남 일정까지 먼저 챙기는데 일본에서는 영화에서나 보던 장면이었다”며 “여자가 약간 위에 있고 남자가 받들어주는 느낌을 받았다”고 설명했다.반면 일본의 연애 문화에 대해서는 남녀가 서로 대등하거나 개별적인 영역을 존중하는 경향이 강하다고 밝혔다. 나나세는 “일본은 남자가 조금 위에 있는 느낌이 남아 있고 여자의 말을 다 들어주지 않는다”며 “한국처럼 남자가 다 해줘야 하는 문화는 없다”고 말했다.한국 남성과의 결혼을 돕는 일본 결혼상담소의 여성 회원도 급증했다는 일본 현지 언론의 보도도 나왔다.최근 도쿄신문에 따르면 한국인 남성과의 결혼을 돕는 도쿄의 결혼상담소 ‘모아러브’는 올해 여성 회원 수가 지난해의 두 배로 늘었다.상담소 측은 회원 대부분이 K팝이나 한국 드라마를 계기로 가입한다고 했다. 한국에서 살고 싶어 하는 여성도 많아, 남성이 한국에 살고 있으면 대부분 여성이 결혼 뒤 한국으로 이주한다고 한다.소셜미디어(SNS)가 확산하면서 한일 커플을 이전보다 가깝게 느끼게 된 것도 회원 증가의 한 원인이라고 상담소 측은 분석했다. 한국 남성 회원의 40%는 일본어를 하지 못하지만, 번역 애플리케이션이 발달하면서 언어 장벽도 낮아졌다고 전했다.김민지 기자