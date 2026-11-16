숲속서 ‘260억’ 현금다발 발견에 ‘발칵’…충격 진실 드러났다 [월드픽]

헝가리 당국, 오르반 전 정부 부패 수사 확대

숲 속·농업용 건물서 260억 현금다발 발견

빅토르 오르반 전 헝가리 총리의 측근이자 전직 장관을 둘러싼 부패 의혹을 수사하는 과정에서 농장 건물과 숲속 땅에 숨겨진 현금 약 2000만 달러(약 267억원)가 발견됐다. 헝가리 국가자산환수청(NVVH)

헝가리 총리 페터 마자르가 2026년 11월 10일 베를린 총리실에서의 회담 후 독일 총리(사진 없음)와의 공동 기자회견에서 발언하고 있다. AFP 연합뉴스

오르반 빅토르 전 헝가리 총리의 측근이자 전직 장관을 둘러싼 부패 의혹을 수사하는 과정에서 농장 건물과 숲속 땅에 숨겨진 현금 약 2000만 달러(약 267억원)가 발견됐다.15일(현지시간) 영국 BBC 등에 따르면 헝가리 당국은 오르반 전 총리 재임 기간 16년 중 4년간 국가개발부 장관을 지낸 세슈타크 미클로시 전 장관이 국영 교통기업과 관련된 사업에서 뇌물을 받은 혐의를 받고 있다고 밝혔다.지난 4월 총선에서 오르반을 압승으로 누르고 집권한 머저르 페테르 총리는 대대적인 부패 척결을 공약으로 내걸었다.머저르 총리는 이틀간 이어진 현금 수색 작업이 마무리된 지난 15일(현지시간) 이번 사건을 두고 “마피아의 종말”이라고 밝혔다.당국은 헝가리 전역의 외딴 장소를 수색해 금고와 산림, 농업·주거용 건물, 창고 등에서 다발로 묶인 지폐를 찾아냈다.카르만 안드라시 재무장관은 회수한 현금을 세는 데에만 직원 12명이 계수기 5대를 이용해 8시간이 걸렸다고 말했다.헝가리 국가자산환수청(NVVH)은 성명을 통해 현금 규모가 50억 7163만 2000포린트, 265만 8350유로, 125만 7100달러라고 밝혔다.이를 합산하면 약 1950만 달러(약 260억원)에 달한다. 당국은 발견된 현금을 헝가리 국고에 입금했다고 설명했다.이번 수사를 맡은 NVVH는 오르반 정권 시절의 부패 의혹을 조사하기 위해 설립된 기관이다. 머저르 총리는 이번 부패 척결 작업을 ‘연옥 작전(Operation Purgatory)’이라고 명명했다.머저르 총리는 올해 초 총선에서 ‘정권 교체’를 약속하며 집권했으며, 취임 이후 오르반 정권 시절의 정책을 대대적으로 손질하고 있다.오르반 전 총리 집권기에는 부패와 정실주의 의혹이 끊이지 않았다. 유럽연합(EU)은 헝가리의 정치 체제를 ‘선거 독재’로 규정하기도 했다.오르반 정부는 정권과 가까운 인사들에게 수익성 높은 정부 사업을 몰아줬다는 의혹을 받아 왔으나, 오르반 전 총리는 이를 강하게 부인해 왔다.세슈타크 전 장관을 포함한 전직 장관 2명과 죄르지 머톨치 전 헝가리 중앙은행 총재는 별도의 부패 수사와 관련해 지난 9월부터 구금된 상태다. 이들은 혐의를 모두 부인하고 있다.헝가리 당국은 지난 12일에는 밀입국 알선 사건과 관련해 오르반 전 총리의 남동생과 다른 3명을 체포하기도 했다.오르반 전 총리는 이를 정치적 보복이라고 반발했다. 그는 “이 더러운 게임의 목적은 정치적 경쟁자를 제거하고 일당 체제를 세우는 것”이라며 “표적은 나고, 남동생은 그저 도구일 뿐”이라고 주장했다.하승연 기자