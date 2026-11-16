“배관공이 집 빼앗아 2년 넘게 집 못 들어가”…女 ‘충격 사연’ [월드픽]

인공지능(AI)으로 생성한 기사 관련 이미지

주방 싱크대 배관 작업 중인 배관공. 123rf

노인 관련 이미지. 기사와 직접적인 관련 없음. 아이클릭아트

미국에서 배관 수리를 맡긴 남성이 집주인이 집을 비운 사이 집을 무단 점거하고 낯선 사람들에게 방을 빌려준 사건이 발생했다.16일(현지시간) 미 뉴욕포스트 등에 따르면 76세 여성 조디 스미스는 배우자와 함께 잠시 다른 집으로 거처를 옮기면서 한 남성에게 배관 수리를 맡겼다.그러나 이 남성은 수리를 마치는 대신 집을 무단으로 차지하고 스미스 부부가 집에 들어오지 못하도록 문을 잠갔다. 공과금 명의도 자신의 이름으로 바꾼 뒤 모르는 사람들에게 집 안의 방을 빌려주기 시작했다.스미스는 “그가 집을 차지하더니 우리가 알아차리기도 전에 15명이나 들어와 있었다”며 “이후 노숙자들이 집에 드나들면서 마치 그 사람의 집인 것처럼 보이게 됐다”고 토로했다.이후 스미스는 해당 남성이 무면허 배관공이라는 사실을 알게 됐지만, 이미 집에 돌아갈 수 없는 처지가 된 뒤였다. 그는 “밤에 잠을 이룰 수 없었다. 다시는 집으로 돌아가지 못할 것만 같았다”고 떠올렸다.스미스 부부는 경찰에 신고하고 법적 절차를 통해 남성과 무단 거주자들을 내보내려 했지만 뜻대로 되지 않았다. 직접 집을 찾아가 항의하기도 했지만, 이들은 문을 잠그고 대화조차 거부했다.문제는 집 소유권을 입증할 서류까지 찾지 못하면서 더욱 복잡해졌다. 스미스의 배우자는 어머니로부터 신탁을 통해 해당 주택을 물려받았지만, 소유권을 증명할 서류를 찾지 못한 상태였다.불법 점거 문제 해결을 돕는 단체 ‘스쿼터 스쿼드’의 공동 설립자 킴레이 코치크는 이 같은 사정을 전했다. 스미스 부부는 뒤늦게 관련 서류를 찾아 주택을 매물로 내놓고 스쿼터 스쿼드의 도움을 받았다.그러나 남성과 무단 거주자들을 법적으로 퇴거시키기까지는 다시 5개월을 기다려야 했다. 스미스 부부가 집에 돌아가지 못한 기간은 2년이 넘는다. 이 기간 경찰은 마약 거래 의심 신고와 무단 침입, 주택에서 연기가 난다는 신고 등을 받고 해당 주택에 여러 차례 출동했다.퇴거 당일에는 무장한 경찰관들이 출동해 집 안에 있던 사람들을 내보냈다. 일부는 차량에 숨어 있다가 적발됐으며, 경찰이 떠난 뒤 다시 집에 들어가려는 이들도 있었다. 하지만 스쿼터 스쿼드 측은 주택을 확보하기 위해 이들의 재진입을 막았다.현장에서 퇴거 절차를 지원한 니컬러스 조지는 “그들은 다시 들어오고 싶어 했지만, 오늘은 그럴 수 없다”며 “주택을 안전하게 확보해야 한다. 심각한 건축·시설 규정 위반 사항도 많다”고 강조했다.스미스는 무단 거주자들이 집을 심하게 훼손하고 소중히 간직하던 물건들까지 가져갔다고 토로했다. 결국 집을 팔았지만, 이번 일로 큰 정신적 충격을 받았다고 한다.그는 “예전에는 정말 멋진 집이었는데, 지금은 그 모습을 알아볼 수조차 없다. 다른 집주인들이 우리와 같은 일을 겪지 않도록 이런 사례를 알리고 싶다”며 “무단 침입자에 대한 처벌을 강화해야 한다”고 촉구했다.캘리포니아주는 무단 점거자 퇴거에 오랜 시간이 걸리는 지역으로 꼽힌다. 캘리포니아에서는 임대료를 내지 않은 사람을 포함해 무단 거주자를 정식으로 퇴거시키는 데 최대 1년이 걸릴 수 있다. 퇴거 과정에서 집이 심하게 훼손되는 사례도 있어 주택 소유자들의 경제적 부담이 커지고 있다.하승연 기자