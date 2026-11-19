헌옷수거함서 남자 아기 숨진 채 발견… 30대 친모, 시신 유기 혐의 긴급체포

신생아 자료사진. 사진은 기사 내용과 무관함. 픽사베이

경기 하남의 한 아파트 헌옷수거함에서 신생아로 추정되는 남자아이 시신이 발견된 가운데 30대 여성이 시신을 유기한 혐의로 경찰에 검거됐다.하남경찰서는 19일 사체유기 혐의로 A씨를 긴급체포해 조사 중이라고 밝혔다.A씨는 하남시 미사지구에 있는 아파트의 한 헌옷수거함에 자신이 낳은 B군의 사체를 유기한 혐의를 받는다.앞서 경찰은 전날 오후 3시 16분쯤 이 헌옷수거함에서 옷가지를 수거하던 시민으로부터 ‘아기 시신이 있다’는 신고를 받고 수사에 착수했다.B군은 탯줄이 붙어 있는 상태로 수건에 싸인 채 발견된 것으로 전해졌다.경찰은 인근 폐쇄회로(CC)TV 등을 토대로 A씨를 유력 용의자로 특정한 뒤 동선을 추적해 이날 0시 40분쯤 전남광주 자택에 있던 그를 검거했다.B군의 시신이 버려진 헌옷수거함이 있는 아파트 단지에는 A씨의 언니가 거주하는 것으로 알려졌다.경찰은 A씨를 상대로 자세한 사건 경위를 확인하는 한편 국립과학수사연구원에 B군 시신 부검을 의뢰해 정확한 사망 원인을 파악할 방침이다.이정수 기자