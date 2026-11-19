감정평가사 단기 합격자 “부정행위 없었다”…합격수기 다시 공개

“수사 요청에도 성실히 임할 것”

감정평가사 단기합격자 A씨 블로그 글 캡처

인공지능(AI)을 악용한 부정행위 논란이 이어지는 가운데 비슷한 의혹이 제기된 감정평가사 시험 단기 합격자가 해명에 나섰다. 그는 부정행위 없이 정당하게 공부해 합격한 것이라며 수사 요청에도 성실히 임하겠다고 밝혔다.올해 치러진 제37회 감정평가사 시험에 단기 합격했다고 밝혔던 A씨는 18일 자신의 블로그에 올린 글에서 “저는 정당히 공부하여 합격한 것이며 그 어떠한 과정에서도 부정행위는 없었음을 명확히 밝힌다”면서 “수사 요청에도 성실히 임할 것이니 근거 없는 추측을 자제해 주시길 부탁드린다”고 적었다.A씨는 앞서 올해 초부터 약 6개월간 공부해 감정평가사 1·2차 시험에 모두 합격했다고 밝혔다.회계·경제 관련 사전 지식이 없는 상태에서 1차 시험을 3개월간 준비하고, 이후 3개월간 2차 시험을 공부해 합격했다고 한다. 하루 평균 공부 시간은 9시간가량이었다.1차와 2차 시험 사이 4~5월에 마라톤 대회에 참가하고, 가족여행도 다녀오는 등 일상을 유지했다고도 밝혔다.다만 법규 요약집이나 판례집을 들고 다니며 틈틈이 공부했고 “오히려 노니까 죄책감이 들어 공부 시간에 충실했던 것 같다. 물론 이때에도 하루 최소 5시간 공부는 챙기려고 했다”고 덧붙였다.그러나 최근 AI를 통한 부정행위 사례와 의혹이 잇따라 나오면서 A씨에 대해서도 의혹이 제기됐다.수험생들 사이에서는 특히 단기간에 서술형으로 치러지는 감정평가사 2차 시험까지 단기간에 통과한 것이 이례적이라는 반응이 나왔다.게다가 A씨가 그동안 블로그와 수험생 카페 등에 올렸던 합격 수기 등을 비공개로 돌리거나 삭제하면서 의혹은 더욱 커졌다.이에 감정평가사 강의를 진행하며 수험생 커뮤니티를 운영하는 현직 강사 B씨는 “부정행위 의심 사례에 대해 수사 의뢰를 하기 위해 필요한 자료를 모으고 있다”고 나서기도 했다.A씨는 합격 수기 등을 비공개 처리했던 이유에 대해 “댓글과 안부 글 등으로 과도한 비난과 인신공격이 이어졌기 때문”이라며 “그러나 이에 대한 부정적 의혹이 제기됨에 따라 다시 공개로 전환한 것”이라고 했다.다만 A씨는 댓글 기능은 다시 열지 않았다.6개월 만에 감정평가사 시험에 합격할 수 있었던 배경에 대해 그는 자신의 학업 경험과 공부 방법을 내세웠다.A씨는 “저는 도시 분야 석사 과정을 거쳐 학술적 글쓰기에 익숙하고, 저에게 맞는 공부 방법을 빠르게 선택했으며, 운이 따라줬기에 단기 합격이 가능했다고 생각한다”면서 “이에 자만하지 않고 앞으로 현업에 충실할 것이니 너그러운 시각으로 지켜봐 주시기 바란다”고 밝혔다.신진호 기자