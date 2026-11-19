박지윤, 상간 소송 심경 밝혔다 “성소수자와 부정행위? 최동석 언플에 지쳐가”

박지윤과 최동석. 2023.12.17 뉴시스 자료사진

영화 ‘365일’ 포스터

아나운서 출신 방송인 박지윤(47)이 전남편 최동석(48)이 제기한 지인 A씨 상대 상간 관련 손해배상 청구 소송에서 일부 패소한 가운데 관련 논란에 대해 직접 입을 열었다.박지윤은 19일 자신의 인스타그램에 장문의 글을 올려 억울하다는 입장을 밝히며 “불륜이나 부도덕한 일을 한 적이 없다”고 거듭 주장했다.앞서 제주지법 가사 제1-1부(가)는 최동석이 박지윤의 지인 A씨를 상대로 낸 상간자 위자료 손해배상 청구 소송 항소심에서 원고의 청구를 기각한 1심을 뒤집고 지난 16일 원고 일부 승소 판결했다.재판부는 박지윤과 A씨가 2022년 11월 미국 여행 중 같은 호텔에 머물며 영화를 시청한 행위 등이 부부의 정조 의무에 충실하지 않은 부정행위에 해당한다고 판단했다.재판부는 미국 여행 당시 두 사람의 행위와 이를 최동석에게 알리지 않은 정황 등을 근거로 A씨의 책임을 인정했다.재판부는 “부부의 일방이 이성과의 여행 사실을 숨기고 잠옷만 입은 채 여행 장소에서 같은 방에 머물거나, 스스로 포르노라고 평가하는 영화를 감상한 행위는 부부의 정조 의무에 충실하지 않은 행위에 해당한다”고 판시했다.박지윤은 이날 올린 글에서 “제가 성소수자와 부정행위를 했다? 그것이 현실적으로 가능할까요?”라며 말문을 열었다.그는 “최동석씨는 애초에 저와 부정행위 당사자로 지목한 동성 부부에 대해 제가 이들이 동성애자라고 대외적으로 이야기할 수 없는 점을 악용해 소송했고, 1심에서 간통은 없다고 판단해 패소하자 즉시 항소했다”고 말했다.앞서 박지윤은 2024년 7월 최동석의 지인을 상대로 소송을 냈고, 최동석은 같은 해 9월 박지윤과 그의 지인을 상대로 맞소송을 냈다.1심은 지난 1월 양측의 청구를 모두 기각했다. 최동석은 지난 1월 1심 선고를 앞두고 변론 재개를 요청하는 보충의견서를 두 차례 제출했으나 받아들여지지 않았다.이에 불복한 최동석은 지난 2월 12일 법률대리인을 통해 항소장을 제출했다.반면 박지윤은 항소하지 않으면서 박지윤이 제기한 소송은 원고 패소로 확정됐다.박지윤은 “그러나 항소심에서는 최동석에게 일부 승소 판결이 내려졌다. 2심은 제 지인과 최동석씨 사이에 진행돼 저는 소송 당사자도 아니었고, 판결문을 받아볼 기회도 없어 며칠간 대응하지 못했다”며 “어제 도대체 이게 무슨 말인가 하여 살펴보니 ‘동성부부와 2박 3일 여행을 함께한 행위, 그들의 집을 방문한 행위, 영화를 본 행위. 이것이 부정행위라는 것’(이라고 법원이 판단했다)”고 설명했다.박지윤에 따르면 재판부가 부정행위라고 판단한 지인 부부와 함께 본 영화는 넷플릭스에 있는 ‘365일’이었다. 해당 작품은 폴란드 성인 로맨스 영화로, 자극적인 장면 묘사가 많이 나오는 에로 영화로 알려져 있다.박지윤은 항소심 판결에 대해 “이러한 시각은 동성애 자체를 인정하지 아니하고, 성소수자도 언제든지 돌변해 이성과 바람피울 수 있다는 시각에서 나왔다고 본다. 그것은 성적 취향이 다른 분들에게는 일부 모욕이 될 수 있다고 생각한다”고 밝혔다.이어 “저는 제 지인(A씨)을 남자로 생각하지 않았다. 지인 또한 사실혼 배우자가 있고, 처음 만난 19살 어린 나이부터 저를 여자로 생각한 적이 단 한 번도 없다. 당연히 부정행위가 될 수 없다”고 말했다.또 “저는 그 지인을 여자와 동일하게 대하며 행동했고, 주로 남자 배우에 대해 칭찬하며 옷차림 등 보통의 여자친구들이 나누는 관심사로 대화했다. 때로는 이혼 결심으로 낙담한 저를 위로하는 것이 여행 일정의 대부분이었다”고 덧붙였다.박지윤은 “최동석씨는 제 지인과 그의 사실혼 배우자 커플을 잘 알고 있었고, 그들이 성적 취향이 다르다는 사실도 알고 있었다. 최동석과 그는 단둘이 카톡도 나눌 정도의 사이였다”며 “미국에 거주하는 그들과 저, 그리고 최동석은 때마다 함께 밥도 먹고 집에도 함께 가는 사이였다. 저희 아이들과 함께 여행도 하는 사이였기에 저는 그들을 더 막역하게 생각했다”고 말했다.그러면서 “그래서 처음 상간 소송을 당했을 때부터 저는 너무나 황망했다. 하지만 제 지인을 차마 강제 아우팅할 수 없기에, 대외적으로는 저희 가정 안의 싸움이기에 아이들을 생각해서 기사 한 줄이라도 줄여보려고 억울해도 참고 또 참았다. 2023년 별거를 시작하고 이혼 소송을 제기한 이후 제가 직접 최동석씨와 제 소송에 대해 언급하는 것은 이번이 처음이다”라고 강조했다.박지윤은 “하지만 이제 최동석씨의 언론플레이에 지쳐간다”며 “하지만 숱한 억측과 오해로 저의 방송생활이 끊겨 저와 아이들이 살아갈 길이 막막해진다면 제가 입을 열어야 한다고 생각한다”고 장문의 입장문을 쓰게 된 이유를 밝혔다.이정수 기자